Alonso y la difícil decisión para el arco para definir todo ante Perú en Eliminatorias: el histórico Muslera o el momento de Rochet

La definición acerca de quién será el golero de la selección uruguaya, que el jueves 24 enfrentará a Perú en el penúltimo partido del clasificatorio para el Mundial 2022, genera una expectativa singular ante la escasa información que brindó el entrenador Diego Alonso y la falta de antecedentes para esta definición.

Es la primera vez, desde que en diciembre fue nombrado Alonso, que el histórico golero de la selección, Fernando Muslera, y el que pasa por el mejor momento, Sergio Rochet, coinciden en la misma convocatoria del entrenador.

En una charla exclusiva con Referí, Alonso no quiso dar pistas sobre quién será el golero.

No obstante, como ya había adelantado en enero, también en una charla con Referí, hay algunos elementos que el entrenador define como claves para tomar la decisión y que pasan por el día a día en el trabajo que realizará entre el lunes próximo y el miércoles en el Complejo de la AUF.

En enero, Alonso explicó en una frase el procedimiento para definir quién iría al arco ante la ausencia de Muslera: "Lo voy a definir cuando los vea acá, cuando los sienta”.

Ahora, en una situación similar y con dos candidatos para el arco, lo que observe en los entrenamientos será clave para marcar el camino para la clasificación de Uruguay al próximo Mundial.

En el partido que Uruguay jugará en el Estadio Centenario, un triunfo de los celestes ante Perú y un empate o caída de Chile ante Brasil pondrá a la selección en Catar 2022. Cualquier otro resultado, de los celestes o una victoria de Chile mantendrá la incertidumbre sobre la definición del cuarto y quinto puesto en la tabla hasta la última jornada, en la que el martes 29, Uruguay enfrentará a Chile en Santiago.

La lista final entre estará entre jueves y viernes

En la reserva de 45 futbolistas del exterior que Alonso realizó el 4 de marzo, incluyó a cinco goleros: Martín Campaña, Sebastián Sosa, Guillermo De Amores, Fernando Muslera, Nicolás Vikonis.

A estos nombres podrá sumar del medio a Rochet, de Nacional, y Kevin Dawson, de Peñarol.

Según pudo conocer Referí, la lista definitiva para los partidos ante Perú y Chile la anunciará entre jueves y viernes.

Es intención del entrenador dar la nómina el jueves, pero esperará a conocer la situación sanitaria de los reservados que tienen actividad entre semana. De ser necesario, la nómina se conocerá el viernes.

Para los partidos que jugó ante Paraguay y Venezuela en enero y febrero, Alonso se quedó con cuatro goleros: Rochet, Campaña, Sosa y De Amores.

@GalatasaraySK

Fernando Muslera, histórico golero de Uruguay

Muslera no estuvo en la nómina debido a una lesión que sufrió el 13 de diciembre y lo tuvo fuera de las canchas hasta la primera semana de este mes.

En enero, en su primer partido como entrenador de la selección eligió a Rochet como golero titular.

En esa ocasión se decidió por el mejor golero de los últimos dos Campeonatos Uruguayos para la encuesta Fútbolx100, que, al igual que Muslera ahora, llegaba de tres meses de inactividad como consecuencia de una fractura.

El golero de Nacional no atajaba desde el 22 de octubre cuando se fracturó la muñeca ante Wanderers. Realizó la la pretemporada con Nacional y jugó partidos amistosos antes de su encuentro con la selección el 27 de enero.

¿Cuál es la situación de Muslera?

El golero que lleva 131 partidos jugados en la selección (es el segundo con más encuentros disputados, después de Diego Godín con 155) y que hasta noviembre, el último partido que dirigió Tabárez, fue el dueño del arco del combinado durante 12 años.

Muslera sufrió el 13 de diciembre un desgarro severo en los ligamentos laterales internos de la rodilla izquierda y estiramiento en el ligamento cruzado anterior. Desde entonces estuvo en recuperación hasta la última semana de febrero. Volvió a entrenar en forma normal con el plantel y el 5 de marzo, en el partido por la liga turca ante Konyaspor, estuvo en el banco de suplentes. También fue al banco el día 10 ante Barcelona, por Liga de Campeones, y este lunes ante Besiktas.

En los tres partidos estuvo en el banco pero no entró.

El golero está viviendo la misma situación que Rochet en enero.

¿Qué dijo Alonso sobre el golero?

En charla con Referí, el entrenador fue consultado sobre el tema del golero para el próximo partido de la selección. Esto respondió:

¿El arco de Uruguay es del golero que lleva 12 años en el puesto o del que atajó los últimos dos partidos?

El que va a atajar no te lo voy a decir a ti. Lo que va a ocurrir aquí es primero se van a enterar quiénes son los que están convocados, y segundo el que le toque jugar se va a enterar por mí. Nunca por la prensa.

¿De qué depende quién vaya al arco?

De mi decisión.

¿Qué es importante en el arco?

Como cualquier posición hay prioridades. Lo más importante para el arquero en este caso es que brinde seguridad, y después acciones ofensivas en salida que nos pueda ayudar.

¿Importa si juega o no?

Siempre pongo los mismos ejemplos, porque son los que me acuerdo. En mi época, Carini no jugaba en su club y en muchas Eliminatorias fue titular y figura. En este caso puntual, comparándolo con eso, no creo que sea lo más relevante. Obviamente prefiero jugadores que tengan más minutos y juego, pero no es una condición para que los futbolistas puedan jugar o no.

¿Qué es lo que va a ocurrir?

Muslera estará en el plantel del jueves ante Barcelona y el domingo (a la hora 10 de Uruguay) por el torneo local. Luego de ese encuentro debe iniciar el largo viaje hacia Montevideo, que incluye tres escalas. De Gaziantep a Estambul (dos horas de avión), de allí a Madrid y de la capital española, en la madrugada del lunes de España, viajará en un chárter junto al resto de los jugadores que juegan el domingo en Europa. Ese vuelo lo depositará el lunes de tarde en el aeropuerto de Carrasco. Ese mismo día realizará el primer entrenamiento con la selección en el Complejo de la AUF.

Rochet jugará con los tricolores el domingo ante Wanderers en el Parque Viera, y el lunes se integrará a los entrenamientos con la selección.

Diego Battiste

Sergio Rochet, golero de Nacional y primero arquero de Diego Alonso en la selección

Los otros dos goleros saldrá de la nómina de reservados que incluye a Campaña, Sosa, De Amores y Vikonis.

El lunes todos tendrán el primer entrenamiento y Alonso podrá trabajar con el plantel tres días, antes del partido del jueves.

Además, el entrenador de goleros, Carlos Nicola, preparará a los arqueros en esos días.

Hasta noviembre, cuando Muslera era el golero de la selección, su titularidad era indiscutida. Desde la lesión de diciembre, el arquero histórico ingresó en la lucha por el arco de Uruguay.

Alonso explicó en enero que considera muy importante la evaluación que hace sobre los jugadores cuando los observa en el Complejo de la AUF. Las sensaciones que le dejan los futbolistas, cómo los ve y las señales que le transmiten.

¿Qué tan importante es lo que puede observar el entrenador en la cancha? Las sensaciones que Alonso pueda recoger y cómo lo pueda sentir tiene un valor importante para la decisión final, dijo el entrenador.

Entre lunes y miércoles, el entrenador observará cómo se siente cada uno de los jugadores que eligió para su oncena. Mirará reacciones, señales que brinden los jugadores en los entrenamientos y pondrá un equipo en cancha el martes de tarde.

El equipo lo anunciará, como ocurrió en el partido ante Paraguay (el primero que dirigió), en la charla técnica del partido, en la tarde del jueves 24.

El único que tiene la respuesta acerca de quién será el golero de Uruguay ante Perú es el entrenador, quien se guardará su decisión en reserva hasta el final, porque desde el arco podrá construir la clasificación al Mundial o una mala decisión lo podrá dejar fuera de Catar 2022.