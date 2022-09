Araujo, de la charla con Valverde sobre la ilusión de ser campeón del mundo a esta recuperación

Ronald Araujo fue intervenido satisfactoriamente de la avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho este miércoles en Finlandia, luego de haberse lesionado a los 30 segundos del primer partido de esta fecha FIFA que la selección uruguaya perdió ante Irán.

Han sido días de mucha incertidumbre en los que no se sabía si el futbolista se operaría o no, y aún lo siguen siendo porque nadie sabe si podrá llegar o no con los tiempos de recuperación a la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022.

Como informó Referí el pasado lunes, el futbolista decidió finalmente realizarse la intervención quirúrgica. Esa misma jornada, el futbolista uruguayo se expresó en sus redes sociales.

"Acá no se trata de elegir uno u otro, se trata de la salud y de volver al 100% lo antes posible", indicó.

En tanto, este martes, el técnico celeste, Diego Alonso fue entrevistado luego del triunfo de Uruguay ante Canadá en Bratislava, en el último apronte para el Mundial de Qatar 2022, y admitió que lo va a esperar para la Copa del Mundo.

Valverde, Araujo y Darwin Núñez con la selección

Este miércoles, en cambio, luego de su operación, y del silencio cauteloso de Barcelona, el club al que defiende, medios catalanes hablan de una recuperación que demandaría tres meses y que lo radiaría del Mundial de Qatar 2022.

"Tras esta operación, Araujo deberá permanecer unos tres meses de baja y está prácticamente descartado para llegar a tiempo de jugar algún partido del Mundial, pese a que en Uruguay no pierden la esperanza de que pueda recortar plazos y volver antes de lo previsto. En clave azulgrana ya no jugará hasta después del Mundial y si todo va bien podría llegar a tiempo para el último partido del año, el Barça-Espanyol que cerrará 2022", informó el diario Mundo Deportivo.

La charla con Fede Valverde

Hace algunas semanas, Araujo mantuvo un diálogo con Federico Valverde que fue reproducido en Tik Tok por AUF TV.

No era la primera vez que ambos hablaban en camino al Complejo Uruguay Celeste.

El 25 de julio pasado, antes de enfrentar a Panamá, Araujo contó una anécdota imperdible de un viaje que hizo desde Australia para defender a la celeste.

Pero en este nuevo video, hablan de lo que significaría ser campeones del mundo con Uruguay.

"¿Crées que podemos salir campeones del mundo?", le preguntó el zaguero a Valverde. Y el volante le respondió: "La ilusión está. Pero hay que trabajar para eso. ¿Vos que pensás? ¿Que se puede?".

La lesión de Ronald Araujo por ahora trastocó los planes del jugador

Y Araujo le contestó: "Creo que se puede y tenemos que pensar así, que se puede, pero después hay que ir paso a paso".

Valverde fue terminante con su respuesta: "¡Pah! Si salimos campeones, yo creo que dejo el fútbol. ¿Vos te imaginás ser campeón del mundo con tu país?".

El zaguero celeste y de Barcelona le dijo enseguida: "Ah, si yo salgo campeón del mundo, me retiro de la selección. Salgo campeón del mundo y ya está. ¿Qué más querés? Ganar una Copa América. Hay que ir paso a paso, pero vamos a hacer un lindo Mundial. Tenemos buen equipo".

