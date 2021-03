Darwin Núñez hace terapia con un gurú motivacional de Benfica

El técnico de Benfica, Jorge Jesús, intenta recuperar la mejor versión de Darwin Núñez y por ese motivo apunta a la parte psicológica del delantero, informó este martes el diario Récord. Núñez comenzó sesiones con el experto en motivación, Evandro Mota, quien ha trabajado con el entrenador en varios clubes.

Núñez no tuvo un buen arranque de 2021 y aparte de sus bajas actuaciones se le sumó una lesión que lo alejó de algunos partidos. El delantero sufrió una tendinopatía de cuádriceps, de la que ya está recuperado. El fin de semana jugó 34 minutos del partido contra Boavista, pero no participaba desde el encuentro contra Arsenal por la Champions el 25 de febrero, cuando actuó 33 minutos.

En lo que va del año solo convirtió dos goles por la liga portuguesa.

Bajones anímicos

No es la primera vez que Núñez acude a profesionales de la piscología para sobrellevar momentos bajos en su carrera. En 2019 el futbolista nacido en Artigas contó a Referí el bajón anímico que tuvo tras leer críticas sobre su actuación. “Yo entraba mucho en las redes, veía comentarios que no me gustaban y eso me ponía mal. Eso me empezó a bajonear y Axel, el psicólogo de la selección, me ayudó bastante”, reconoció.

El cuerpo técnico de la Sub 20 lo mantuvo en el plantel para jugar el Mundial de Polonia. Antes de viajar volvió a tener sesiones con el psicólogo y antes de los partidos del Mundial se juntaban para hablar. A partir de aquello Darwin empezó a dejar el celular de la forma que le afectaba su estado de ánimo.

Como a varios juveniles de Peñarol, entre ellos Facundo Torres y Brian Rodríguez, la mamá de Diego Rossi que es psicóloga, también atendió en su momento a Núñez.

Si bien terminó un 2020 muy bueno, el comienzo de 2021 no fue el esperado para Núñez. En febrero, Patricia López, presidenta de la Comisión de Gestión Humana de Peñarol, contó en un hilo de Twitter que Núñez tuvo que cerrar sus redes sociales debido las amenazas que sufrieron él y sus compañeros de equipo, después de algunos malos resultados.

Gurú motivacional

Evandro Mota, considerado un gurú motivacional, trabajó con Jesús durante cinco temporadas: tres en Benfica (además de la actual), una en Sporting y otra en Flamengo.

También integró la delegación de Brasil en el Mundial de 1994, en Botafogo campeón de Brasil en 1995, en la Libertadores de Cruzeiro en 1997 y también en Internacional de Porto Alegre en las conquistas de la Libertadores y el Mundial de clubes de 2006.

Además, fue parte de la selección brasileña que participó de los mundiales de 1998, 2006 y 2010. Mota imparte cursos de autogestión y mejora del rendimiento fuera de los deportes.

"Mi trabajo es ayudar a Jorge Jesús a implementar la formación de una cultura de excelencia, de una mentalidad de campeón. Mostrar a los jugadores dónde pueden ir y el precio a pagar. Mostraremos testimonios de los atletas que trabajaron con Jorge, que es mejor que cualquier otro discurso. Tenemos un enfoque que ver con una metodología de trabajo para mejorar el crecimiento", dijo Mota a la prensa brasileña.

Respecto a Jorge Jesus, señaló: "Consigue sacar lo mejor de cada jugador. Hace un trabajo minucioso, basado en el conjunto, en el que todos los deportistas, titulares o reservas, necesitan entender sus ideas. Es un apasionado del fútbol, ​​que vive intensamente el trabajo. Tanto es así que su equipo técnico necesita estar disponible las 24 horas del día. En cualquier momento puede llamar para hablar de una idea ”, reveló.