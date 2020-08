Defensor confirmó que, pese a la goleada ante Fénix, no piensa en cambio de DT

El director deportivo de Defensor Sporting, Fernando Fadeuille, confirmó a Referí que Alejandro Orfila seguirá siendo el técnico del club pese a la goleada sufrida en la mañana del domingo ante Fénix por 5 a 0 en Capurro.

“Hay mucha preocupación y hay que ocuparse de lo que está pasando y tratar de seguir mejorando pero no hemos manejado nada de cambio de entrenador”, explicó Fadeuille a Referí.

Diego Battiste

El director deportivo de los violetas reveló que luego de la goleada sufrida en Capurro estuvieron reunidos en el Franzini.

“Estuvimos conversando luego del partido. Mañana (lunes) de mañana hay entrenamiento y la directiva se reúne el lunes pero la intención es seguir buscando mejorar. Lo que todo el mundo pregunta, que es el por el cuerpo técnico, por ahora no hay nada en ese sentido. El entrenador buscará con cambios en el equipo”, expresó.

Consultado sobre a qué atribuyen el mal momento –tres derrotas en cuatro partidos tras el regreso del fútbol- Fadeuille respondió: “Hay muchos factores que influyen, es difícil decir una sola razón. Prefiero no decir nada sobre las razones. Es un tema a manejar con el cuerpo técnico y los jugadores. Las cosas no salieron como queremos pero no queda otra que buscarle la vuelta”.

Leonardo Carreño

El 8 de agosto Defensor Sporting reanudó el Campeonato perdiendo 0-2 con City Torque, el 14 cayó por el mismo marcador ante Plaza Colonia. El equipo del Parque Rodó se recuperó el 19 de agosto dando vuelta el resultado y venciendo 2-1 a Progreso. Pero este domingo cayó vapuleado 0-5 ante Fénix.

Diego Battiste

Con el triunfo de City Torque ante Boston River, los violetas entraron en zona de descenso. El jueves serán locales ante Cerro, otro equipo complicado en cuanto a su permanencia.

Defensor Sporting fue de los equipos que más se reforzó al inicio de la temporada incorporando a 13 jugadores, a saber: Alejandro González (Barcelona, Ecuador), Mathías Cardacio (Nacional), Adolfo Lima (Cerro Largo), Rodrigo Rojo (Peñarol), Juan Ángel Albín (Rampla Juniors), Diego Coelho (Boston River), Ignacio Colombini (Sol de América, Paraguay), Kevin Méndez (Karpaty Lviv, Ucrania), Bernardo Long (Rentistas), Matías Castro (Temperley, Argentina), Emilio Zeballos (Progreso), Renzo Rabino (Atenas de San Carlos) y Lucas Rodríguez (Rampla Juniors).