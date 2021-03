El grito dramático de Danubio: "Si vamos a morir, lo haremos de pie"

Una señora lloraba mientras se comunicaba con su hijo por videollamada desde la tribuna principal de Jardines del Hipódromo. Tanto ella como su hijo, un hombre de 50 años que vive en Solymar, estaban emocionados por el triunfo agónico conseguido por Danubio frente a Nacional. "No lo vi al partido -contó la señora a Referí-. Soy la esposa de un dirigente, pero no puedo entrar al estadio por la pandemia. Entonces me quedé afuera y lo escuché adentro del auto. Cuando terminó me vine para acá enseguida, no sabes lo contenta que estoy".

No hace falta saberlo, se le nota, claro que se le nota, como a ese puñado de hinchas que suben y bajan las gradas, sin rumbo fijo, sin poder creerlo aún, mirando absortos a la cancha, saludándose entre ellos, dándose ánimos. El presidente Arturo Del Campo en la tribuna. "Nos dejaron un club fundido y estamos tratando de levantarlo" dijo alguien que se acercó a la señora que se comunicaba por teléfono. Afuera era una fiesta, parecía que Danubio había salido campeón y no que estuviera peleando por su vida en Primera división. Un moto pasó con la bocina abierta, abriéndose paso entre los policías. Un vecino de Jardines, que plantó una bandera de Danubio en el jardín de su casa, se desahogó: "Menos mal que Danubio estaba en la B como dijeron todos los periodistas. Estamos mal, pero tampoco para que ya nos den descendidos". La nueva normalidad permite ver y sentir el fútbol desde otro vértice. Las charlas de los entrenadores bajo un gazebo al costado de la cancha. Escuchar la arenga del capitán Salvador Ichazo antes de empezar el juego, una imagen que generalmente se da en la intimidad del vestuario. El grito del técnico Leonardo Ramos, "dale, dale" y la euforia final, ya con un hilo de voz, "Danubio nomá". Las exclamaciones y los aplausos de los jugadores en el entretiempo. Ver al presidente Arturo Del Campo colgado del tejido escuchando a los futbolistas y apoyando como si fuera uno más antes de que volvieran a la cancha. Leonardo Carreño La alegría de Méndez y la desazón de Martínez. Es que la situación de Danubio es dramática. Hace 50 años que es protagonista en Primera división; fue tres veces campeón Uruguayo, siendo uno de los clubes de mejor y mayor formación de futbolistas en Uruguay. Es uno de los grandes del fútbol uruguayo. Para los hinchas es una pesadilla solo pensar que pueden jugar ya en este 2021 en Segunda división. "Cuando asumimos el club ya estaba en posición de descenso y no hemos podido salir en todo el año. No lo pensábamos así, pero tenemos la esperanza y vamos a pelear hasta el último minuto", dijo Del Campo, emocionado al costado de la cancha de Jardines. El nerviosismo se nota en el aire. Aunque falta el grueso de la hinchada porque la pandemia no permite público, los pocos dirigentes e hinchas que pueden entrar no dejan de alentar y, también de protestar contra las decisiones del árbitro Yimmi Álvarez. Todo se escucha. Hasta cuando alguien desde la tribuna le grita a Ramos, "no hagas todavía el último cambio, mirá que Ichazo está lesionado". El técnico lo mira y le hace una seña, como que se quede tranquilo. Leé también Danubio le ganó en la hora a Nacional, lucha por la permanencia y complica al líder de la Anual Cuando Méndez hizo el segundo gol (la jugada dejó dudas y muchos pensaron que había sido Paiva el del toque final) se oyó la frase, "Si vamos a morir, lo haremos de pie". Esa es la sensación de los danubianos. Mientras hay vida hay esperanza. No quieren claudicar. Y mientras uno se aleja de Jardines, sigue sonando fuerte por los parlantes: "Vamos Danubio todavía..."