Estadio Centenario: la joya a la que le saca brillo Conmebol para traer el Mundial 2030

La final de la Copa Sudamericana 2021 (sábado 20 de noviembre), la final de la Copa Libertadores 2021 (sábado 27 de noviembre), el lanzamiento de la candidatura conjunta de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay previsto para fines del próximo mes y la final Intercontinental sub 20 entre Peñarol y Benfica el 21 de agosto, le dan al Estadio Centenario un lugar privilegiado en la vida cotidiana de la agenda internacional.

En nueve meses, entre noviembre 2021 y agosto 2022, el Centenario se transforma en la joya de Conmebol para impulsar la candidatura del Mundial 2030 y en el epicentro de los grandes acontecimientos deportivos y políticos del continente.

En ese contexto, el escenario del Mundial de 1930, tiene por delante otros dos relevantes acontecimientos que lo jerarquizarán en busca del objetivo de obtener la sede mundialista.

El día 1 de la candidatura para 2030

Lo que ocurrirá a fines de este mes, con la creación y aprobación de los estatutos de la Corporación Mundial 2030, comisión independiente que encauzará los preparativos para el Mundial del centenario, será un homenaje a la historia del estadio construido entre 1929 y 1930 y un reconocimiento al valor que tiene Uruguay por haber sido el pionero.

El Estadio Centenario estrenó nueva iluminación en noviembre

Los cuatro ministros de deportes y presidentes de las federaciones de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, utilizarán el trampolín del escenario del Parque Batlle para mostrarle a FIFA que el primer encuentro formal de la candidatura lo dan en el mismo lugar que hace un siglo el fútbol mundial definitivamente estableció un sello de calidad con su producto Copa del Mundo.

En un guiño, con el que muestran al mundo una estructura exclusiva, intentarán demostrar que no hay mejor lugar en el planeta que el mismo estadio de 1930 para jugar la misma competencia 100 años después.

La final Intercontinental

Para reforzar el valor histórico del Centenario y el presente deportivo, el 21 de agosto se jugará la final entre Peñarol y Benfica.

Este partido, que estará bajo la égida de Conmebol, promete ser para los uruguayos un nuevo viaje al primer mundo en organización deportiva, explicaron a Referí fuentes de la AUF.

Así luce el nuevo Estadio Centenario

La visita del secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, a Asunción para la reunión de ministros, se transformó en una gran oportunidad para interiorizarse en otros asuntos. Uno de ellos, conocer más sobre la final sub 20 del campeón de América y de Europa, que promete ser un evento internacional como el que Montevideo vivió durante noviembre con las finalísimas de Sudamericana y de Libertadores.

Esto implica que Conmebol se instalará en Montevideo con su equipo de organización para vestir la ciudad y preparar el estadio bajo estándares internacionales.

Los preparativos

Como ocurrió previo a los partidos de noviembre, Conmebol tomará el control del Estadio Centenario el jueves 11 de agosto. Ese día procederá a vestir las tribunas para la ocasión, y efectuar en el campo de juego los preparativos para presentarlo para la Intercontinental sub 20 de la mejor forma.

A la AUF ya le comunicaron que en esos 10 días no podrá utilizar el Centenario para ningún partido. De hecho, la llave del Estadio la tendrá Conmebol, como ocurrió noviembre.

Eso no será problema porque no habrá actividad de la selección y el único que utiliza el Estadio Centenario para el torneo local es City Torque, que no podrá fijarlo por una fecha.

La delegación de Benfica llegará a Montevideo el jueves 18 de agosto, se alojará en un hotel y entrenará en el Complejo de la AUF.

Peñarol concentrará en un hotel y entrenará en el Campeón del Siglo durante esos tres días. El equipo será dirigido por Juan Manuel Olivera, luego que Marcelo Broli (campeón de la Libertadores en marzo), renunciara para asumir como entrenador de la selección sub 20 de Uruguay.

Los aurinegros podrán utilizar a su plantel sub 20 con el que ganaron la Libertadores, y Benfica con los sub 19 que conquistaron Europa. Los portugueses podrán reforzarse con futbolistas menores de 20 años. El partido se iniciará entre la hora 16 y 17, aún no fue confirmado el horario para el domingo 21 de agosto.

Así vistió Conmebol al Estadio Centenario en noviembre para las finales

Por estos días, Conmebol termina de comercializar los derechos de televisión.

Llegarán a Montevideo las máximas autoridades de Conmebol y UEFA, encabezadas por los presidentes Alejandro Domínguez y Aleksandr Ceferín.

La coordinación en Uruguay está a cargo del vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, y desde el gobierno por Gonzalo Echeverry, asesor de Presidencia.

Las fuentes explicaron a Referí que fijarán precios populares, pondrán todo el estadio a la venta (60.000 entradas) y que todos los costos de organización correrán por cuenta de Conmebol.

Trabajan sobre la idea de jugar un partido de leyendas entre una selección de América y una de Europa, como suelen realizar en los grandes eventos internacionales. Está proyectado para el sábado 20.

Mientras todo esto ocurre en el silencioso mundo de la organización deportiva, Conmebol le sigue sacando brillo al Estadio Centenario, que tras la inversión de US$ 5.000.000 que hizo en el segundo semestre de 2021, lo impulsa como su buque insignia para traer el Mundial 2030 nuevamente a Sudamérica.