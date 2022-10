Ginella, la alternativa para liberar y recuperar la mejor versión de Carballo

Con la mejor versión de Felipe Carballo, candidato de hierro a ganar el premio mayor de la votación Fútbolx100 que realiza anualmente El Observador, Nacional derrotó este lunes a Cerrito casi sin despeinarse, se consagró campeón del Torneo Clausura y llegará como amplio favorito a la definición del Campeonato Uruguayo contra Liverpool.

Luego de una racha de cuatro empates y de estar un mes sin ganar, Nacional se recuperó el jueves de la semana pasada ganándole a Albion para asegurar la Anual y cuatro días después venció a otro rival caído en desgracia a causa del descenso.

Favorecido por el fixture -y por haber hecho los deberes antes contra los rivales más fuertes-, Nacional recuperó en los dos últimos partidos sensaciones futbolísticas.

Contra Cerrito fue clave la inclusión de Francisco Ginella como titular, un volante que le permitió a Carballo liberarse en zona media, repartirse el armado de la salida y pisar más asiduamente el campo enemigo con mejor panorama de juego.

En la racha de empates, varios equipos tomaron a Carballo como referencia para lograr minimizar su impacto en el juego. Y ahí estuvo el bajón de Nacional.

Ginella es un volante que a diferencia de Yonathan o Diego Rodríguez, tiene mucho fútbol en el pie. Puede armar y distribuir como Carballo, colaborar en la contención y también asociarse en ataque.

Si los rivales toman a Carballo como referencia, Ginella puede ser la usina generadora de fútbol.

Ese efecto liberador, hizo que Nacional volviera a soltarse en ataque.

Cuando aceleró, casi que a voluntad, aplanó a un Cerrito que solo atinó a defenderse en el primer tiempo.

Con combinaciones a alta velocidad, el tricolor perforó la línea de cinco defensores que propuso Roland Marcenaro y Franco Fagúndez abrió la cuenta tras gran pared con Diego Zabala.

Como ante Albion, Nacional volvió a caer muchas veces en posiciones adelantadas. Esta vez le anularon (correctamente) tres goles. Ni Luis Suárez escapó a ese nivel de ansiedad de querer marcar. El Pistolero hizo dos goles y en ambos vio bandera arriba.

En el arranque del segundo tiempo, cuando Cerrito intentó en un par de ocasiones presionar alto, Nacional jugó en largo y sacó su tajada. Iba apenas un minuto de juego cuando Fagúndez pescó un rechazo corto a un envió largo desde su última línea y puso a Carballo en posición de gol. La definición del volante fue deluxe y Nacional cerró el partido.

Sobre el final, Mathías Laborda cometió un error insólito y posibilitó el descuento, obra de Julián Perujo en la única chance de gol que tuvo Cerrito.

El Liverpool del Clausura, sin Gonzalo Carneiro que fue el mejor jugador del Apertura, a pesar del exuberante nivel de Alan Medina, está un par de escalones debajo de este Nacional. Puede ser rival a un partido por aquello de que en un partido todo puede pasar. Pero con la ventaja de la Anual y la posibilidad de una serie larga, la calidad de sus figuras (Sergio Rochet, Carballo, Suárez) y la vastedad de sus recursos, hacen de Nacional un favorito neto ante el negriazul.

La ficha

Cerrito:

Nicolás Gentilio 5

Carlos Pimienta 5

Emiliano Velázquez 5

Matías Soto 5

Julián Perujo 5

William Klingender 5

Franco Martínez 4

Alejandro Villoldo 5

Martín Correa 4

Fabio Sastre 4

Esteban Da Silva 4

DT: Roland Marcenaro

Nacional:

Sergio Rochet 5

José Luis Rodríguez 5

Mathías Laborda 3

Léo Coelho 5

Camilo Cándido 5

Francisco Ginella 6

Felipe Carballo 8

Alfonso Trezza 4

Franco Fagúndez 7

Diego Zabala 6

Luis Suárez 5

DT: Pablo Repetto

Cambios en Cerrito: 42' Gabriel Acevedo (5) x M. Soto -lesionado- y Maximiliano Calzada (5) x F. Sastre, 67' Owen Falconis (4) x E. Da Silva, 84' Flavio Scarone x W. Klingender y Brandon Barrera x M. Correa

Cambios en Nacional: 66' Leandro Lozano (5) x A. Trezza y Alex Castro (4) x D. Zabala, 76' Joaquín Trasante x F. Carballo y Renzo Sánchez x J. L. Rodríguez, 87' Christian Almeida x C. Cándido

Cancha: Centenario

Jueces: Gustavo Tejera, Andrés Nievas, Matías Rodríguez. VAR: Leodán González

Goles: 17' F. Fagúndez (N), 46' F. Carballo (N), 87' J. Perujo (C)

Amarillas: 33' F. Martínez (C), 52' M. Velázquez (C), 60' F. Ginella (N), 85' C. Cándido (N)