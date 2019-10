Hinchas de Defensor Sporting emboscaron a los de Racing

Defensor Sporting volvió a la senda del triunfo al ganarle este domingo 4-0 a Racing en el Franzini con dos goles del argentino Mariano Pavone (uno de penal), y uno de Ignacio Laquintana y el juvenil debutante Cristian Barros.

Al final del partido se produjeron incidentes entre ambas parcialidades según denunció a Referí el presidente de Racing Nicolás Núñez.

"La parcialidad de Defensor Sporting debía esperar en el estadio a que se evacuara la hinchada de Racing. Según la seguridad de la AUF rompieron un portón y dieron la vuelta y atacaron con pedradas a nuestros hinchas", dijo Núñez a Referí.

"Fueron entre 40 y 50 personas del sector que se ubica atrás del arco en el Franzini. Llegaron por la canchita de baby fútbol donde incluso se estaba jugando un partido y emboscaron a la gente se iba. Fue todo muy rápido. El partido no daba para nada porque con un 4-0 toda la gente nuestra se fue enseguida. Yo escuché el ruido de vallas, típico de cuando se arma lío y vi la gente tirando piedras. Una cantidad de piedras imponente", agregó el titular de los de Sayago.

"Fue un desastre. Si bien hubo heridos leves fue increíble que la policía no hiciera nada. No sé cuántos policías había. Hasta un patrullero había en la esquina de la cancha de baby fútbol y cuando empezaron a volar las piedras lo corrieron una cuadra como para que no le pegara ninguna piedra y hicieron nada", dijo Núñez.

Racing ya denunció el hecho a la comisión de seguridad de la AUF que dirige Rafael Peña.