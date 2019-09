Interna de Peñarol al rojo vivo: Ruglio pidió la destitución de Carlos Sánchez

El directivo Ignacio Ruglio solicitó la destitución de Carlos Sánchez de la gerencia deportiva de Peñarol por considerar que “su ciclo está terminado” y por tener discrepancias con su gestión.

A la hora de argumentar los motivos por los cuales elevó el pedido en la reunión de consejo directivo del pasado lunes, Ruglio expresó en el programa Tirando Paredes de 1010AM: “La baja en la traída de jugadores, en los reemplazos inadecuados, en la cantidad de jugadores que pasaron sin pena ni gloria, el bajón deportivo actual y un tema de fondo que consideran que se necesita renovar en el cargo para darle una bocanada de aire fresco a Los Aromos”.

Ruglio, que fue llamado por Referí pero no contestó, también habló en Sport 890 haciendo referencia al pedido de salida de Sánchez.

El consejero aurinegro expresó en Tirando Paredes que no le resultaron satisfactorias las explicaciones que brindó Carlos Sánchez a la directiva sobre el momento deportivo del equipo.

El consejo directivo de Peñarol solicitó a Sánchez un informe sobre la actualidad del plantel que conduce técnicamente Diego López.

“No nos resultó satisfactorio y no era lo que esperábamos. No se habló específicamente del informe. Fue un informe de estado de situación el que brindó con sistemas puntos, rendimientos y otras cosas, pero no fue un informe deportivo sobre cómo se piensa salir, sino uno sobre la realidad del plantel”.

Ruglio agregó: “Yo esperaba algo más, como que diga: estas son las cosas que no hicimos bien y a futuro pensamos salir con esta acción. Que hiciera una real autocrítica de por qué los 60 o 70 nombres que vinieron (a reforzar al plantel durante su gestión) y se han ido sin ninguna trascendencia. Pero lo terminaron respaldando para que siga un tiempo más”. El contrato de Sánchez vence en diciembre.

Asimismo, Ruglio denunció que su grupo, que es de la oposición, nunca fue informado de la contratación del español Xisco, de la del colombiano Riascos y de la salida del preparador físico Alejandro Valenzuela.