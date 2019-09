La fortaleza de Nacional: los números de una defensa que consolidan la campaña

Nacional no es un equipo que arrolla a sus rivales. Mucho menos despliega un juego que deslumbre. La contundencia es su principal virtud ofensiva. La explicación de la campaña del equipo que conduce técnicamente Álvaro Gutiérrez se debe encontrar en su fortaleza defensiva.

Esa que fue la principal preocupación del técnico apenas desembarcó en el club, se convirtió en una premisa de todo el equipo.

Conservar el cero en el arco fue una frase común en los tricolores. Y bajo esa premisa el equipo empezó a trepar en la tabla hasta alcanzar el primer lugar.

Para llegar a la cima fue vital el convencimiento de todos los jugadores. En su presentación el entrenador pidió un equipo solidario donde todos entiendan que, además de atacar, hay que defender.

Diego Vila

“La línea de cuatro va a estar. Adelante hay variantes: 4-3-3, 4-4-2 o 4-2-3-1, pero más o menos va a ser por ahí. Pero el jugador que no corre no va a jugar, eso es evidente. Quiero un equipo que sea solidario, que se muestre cuando tengamos la pelota pero cuando no la tenemos todos corran, todos trabajen porque esto es un equipo. Ganamos y perdemos todos”, dijo el DT cuando lo presentaron.

Entre las principales medidas que tomó el entrenador para construir la fortaleza defensiva pasó por volver a jugar con línea de cuatro en el fondo. El equipo venía de jugar con tres atrás bajo la conducción de Eduardo Domínguez.

Diego Battiste

Otra de las premisas que transmitió el técnico, dejando en claro su pensamiento para comenzar la reconstrucción de un equipo que con Domínguez era facilmente vulnerable, fue la del cero en el arco.

“Lo que más me preocupa es empezar por las bases, mantener el arco en cero es una. Las veces que lo mantuvo, Nacional ganó. A partir que empiecen a llegar los resultados me gustaría ver a los jugadores más sueltos para demostrar que no somos tan malos como parecemos”.

Clarito. Defender con cuatro para mantener el cero en el arco como premisa. El técnico sabía que en ofensiva Nacional disponía de jugadores con peso como para aprovechar las oportunidades que pudiera generar el equipo. Era cuestión de tener paciencia.

AFP

Otra de las medidas que aplicó fue pasar a Rafael García al mediocampo. Con Domínguez era zaguero. El movimiento de las piezas determinó la inclusión de Felipe Carvalho en el fondo. Hasta ese momento el defensa no era tenido en cuenta.

Gutiérrez argumentó la importancia de Rafa García para ganar la pelota por elevación en el sector central del campo.

Asimismo, aprovechó el retorno de otro hombre de su paladar futbolístico como Guzmán Corujo. Recuperado de una lesión, el zaguero volvió al primer equipo de la mano de Gutiérrez.

Los jugadores aprendieron la lección desde las primeras clases. De hecho el equipo en los tres primeros partidos bajo la conducción de Gutiérrez no recibió goles.

Camilo dos Santos

Los números son elocuentes: en 12 partidos con Gutiérrez al frente del equipo, Nacional no recibió goles.

En los siete partidos que le anotaron goles, recibió cuatro en uno (con Fénix); en dos le hicieron dos goles (Cerro Largo que fue el equipo que le convirtió los primeros tantos) y Defensor Sporting (único equipo que le ganó). Y en cuatro encuentros le convirtieron un tanto. A saber: Liverpool, River, Danubio y Peñarol.

Claro que no todas fueron rosas. En el camino se produjeron acciones que preocuparon al entrenador y lo obligaron a insistir en determinados trabajos. Uno de ellos apuntó a la facilidad con que le ganaban al equipo en el juego aéreo.

Diego Battiste

Con el paso de los partidos la consistencia defensiva de Nacional va en aumento. El equipo gana en confianza. ¿Qué no es vistoso? Correcto, de hecho Corujo y Carvalho le pegan sin miramientos a la pelota. Pero son expeditivos. Resuelven el problema. El técnico no pregona salir jugando. Nacional, con la victoria 3-0 sobre Racing, llegó a siete partidos sin recibir más de 1 gol. La última vez fue el 31 de julio ante Inter por la Libertadores. De esa forma y con un golero que brinda seguridad como Mejía, el tricolor logró revertir un panorama que parecía imposible.