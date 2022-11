Luis Suárez se despidió de Nacional: "Este capítulo acá se termina, pero nuestra historia continuará por siempre"

Luis Suárez publicó en sus redes sociales un video para despedirse de Nacional.

El delantero de 35 años, quien ya entrena con la selección uruguaya de cara al Mundial de Qatar 2022, dijo que así como anunció su retorno al club en un video utilizaba la misma vía para decir adiós.

"Nunca me imaginé que la gente me recibiera de la forma que me recibió, desde mi llegada al aeropuerto que fue algo increíble. Cuando entro al Parque Central y veo toda la gente que había, realmente me sorprendió porque esperaba un lindo recibimiento, pero no de esa magnitud", expresó el Pistolero.

"Volver a convertir un gol en el Parque Central, donde todo empezó, fue algo increíble para mí, con toda la hinchada; fue una forma de agradecimiento festejarlo con ellos", comentó.

"Volver a jugar un clásico después de muchísimos años, poder convertir un gol, fue increíble para mí y para mis hijos. Convertir en una final de Campeonato Uruguayo. Puedo estar más que orgulloso de todo lo que conseguí futbolísticamente: ser campeón y llegar con ritmo al Mundial", agregó.

"Hemos recibido muchísimas muestras de cariño", dijo Suárez quien agradeció a la hinchada de Nacional, a sus compañeros, al cuerpo técnico, a la dirigencia y a los funcionarios del club.

"Les prometí que íbamos a terminar celebrando y festejando todos en el Parque Central y así fue. Este capítulo acá se termina pero nuestra historia continuará por siempre. Muchas gracias a todo el pueblo tricolor", concluyó el máximo goleador de la historia de la selección uruguaya y el ahora tricampeón uruguayo con Nacional.