Mirá club por club cómo se reforzaron los equipos para El Metro 2020

Tras una larga espera, un estricto protocolo sanitario y una gran cantidad de jugadores de trayectoria este lunes comenzará una nueva edición de El Metro, el torneo de ascenso que repartirá dos plazas para la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021-2022.

El certamen se jugará a puertas cerradas y en jornadas dobles en el Centro de Entrenamiento de la Federación Uruguaya de Basketball (CEFUBB).

Como los equipos no podrán vender entradas tendrán un premio especial según cuál sea su posición final en el certamen. El campeón embolsará $ 1 millón.

Varios jugadores de Liga Uruguaya serán foco de atracción en este Metro. El Enano Fernando Martínez jugará en Colón, Demian Álvarez en Stockolmo, Brian García de Olimpia -que era líder de la Liga cuando el torneo se suspendió- vuelve al club de sus amores, Cordón, Alex López de Trouville liderará a Danubio, el Gatito Martín Perdomo a Lagomar, los hermanos Leandro y Emilio Taboada a Larre Borges donde Joaquín Osimani no podrá comenzar por un desgarro de cuádriceps y será sustituido temporalmente por Mauro Zubiaurre. Tambièn estará Marcel Souberbielle en 25 de Agosto, Facundo Medina en Tabaré, el Bola Germán Silvarrey en Sayago y Hernando Cáceres en Urupán.

A esto se sumarán cinco jugadores de Liga Argentina de esos que los clubes de Liga Uruguaya no pueden aspirar nunca a tener por cuestiones de calendarioy poderío económico. La paralización del deporte en la vecina orilla por la pandemia de coronavirus, el cambio favorable del dólar y las ganas de moverse para no quedarse quietos llevaron a Martín Leiva (Larre Borges), Damián Tintorelli (Olivol Mundial), el vicecampeón mundial Agustín Caffaro (Urupán), Leonardo Mainoldi (Stockolmo) y Jonatan Slider (25 de Agosto).

Gentileza: Olé

Martin Leiva

Fuera de Argentina llegaron Paul Harrison desde Estados Unidos (jugó la Liga en Capitol) para Cordón y Howard Wilkerson para Danubio, estadounidense radicado en la vecina orilla. También estará el lituano Zygimantas Riauka, gran figura del campeón Miramar en 2019 y que compone el plantel de Olimpia en la Liga. También estará el estadounidense nacionalizado Reque Newsome, en Unión Atlètica.

¿Juega Danubio?

La dirigencia de Danubio se olvidó de pedir pase para sus cuatro fichas mayores y necesita que por unanimidad, los clubes le aprueben un período de pases especial para que queden habilitados. Sin ese consentimiento, el equipo de la franja anunció que no disputaría el certamen. "Está todo encaminado y los clubes van a dar el OK", dijo a Referí, un dirigente de la FUBB. El mismo se daría este lunes en hora de la tarde.

A ese problema, se le sumó una contradicción reglamentaria que le impedirá arrancar el torneo a cuatro jugadores sub 23. El problema que se dio es que el reglamento del torneo choca con el reglamento general de la FUBB en cuanto a la definición de la categoría de jugadores sub 23 por lo que Mauricio Arregui y Sebastián Vechtas de Stockolmo, Ignacio Castro de Verdirrojo y Valentín López no podrán comenzar el certamen.

Desde la FUBB indicaron a Referí que el tema se intentará llevar a Asamblea mientras se analizan los reglamentos para intentar armonizar las normas.

Colón

Leonardo Carreño

Fernando Martínez

Fernando Martínez (ficha innominada)

Fernando Verrone (ficha innominada)

Martín Mayora (ficha mayor)

Agustín Da Costa (ficha mayor)

Rogelio de León (ficha mayor)

Manuel Monteverde (ficha mayor)

Christian Pereira (ficha calificada)

Agustín Pose (ficha extra)

Agustín Marote (sub 23)

Ignacio Marote (sub 23)

DT: Fabián Narbais

Cordón

Camilo dos Santos

Brian García

Brian García (ficha innominada)

Paul Harrison (ficha innominada, estadounidense)

Martín Rojas (ficha mayor)

Miguel Barriola (ficha mayor)

Alejandro Pérez (ficha mayor)

Matías Gallo (ficha mayor)

Nicolás Bartesaghi (ficha calificada)

Nicolás Andreoli (ficha extra)

Gastón Angelero (sub 23)

Gastón García Aguiar (sub 23)

Santiago Gauna (sub 23)

DT: Diego Palacios

Danubio

Camilo dos Santos

Alex López

Alex López (ficha innominada)

Howard Wilkerson (ficha innominada, estadounidense)

Hernán Álvarez (ficha mayor)

Nicolás Rossiello (ficha mayor)

Lucas de las Nieves (ficha mayor)

Ignacio Pons (ficha mayor)

Matías Nicoletti (ficha calificada)

Santiago Fernández (ficha extra)

Juan Diego Porras (sub 23)

Adrián Latorre (sub 23)

Gonzalo Delgado (sub 23)

DT: Guido Fernández

Lagomar

Camilo Dos Santos

Gonzalo Álvarez

Gonzalo Álvarez (ficha innominada)

Martín Perdomo (ficha innominada)

Federico Ledanis (ficha mayor)

Sebastián Álvarez (ficha mayor)

Javier Álvarez (ficha mayor)

Nicolás Álvarez (ficha mayor)

Rodrigo Cardozo (ficha calificada)

Matías Acosta (ficha extra)

Mauro Pedemonti (sub 23)

Martín Larrea (sub 23)

Matías Giroldi (sub 23)

Agustín Francia (sub 23)

Matías Rodino (sub 23)

DT: Mauricio Rodríguez

Larre Borges

Camilo Dos Santos

Emilio Taboada

Joaquín Osimani (ficha innominada)

Martín Leiva (ficha innominada, argentino)

Leandro Taboada (ficha mayor)

Emilio Taboada (ficha mayor)

Nicolás Catalá (ficha mayor)

Joaquín Borrallo (ficha mayor)

Yari Acevedo (ficha calificada)

Manuel Oyenard (ficha extra)

Facundo Izarrualde (sub 23)

Lucas De León (sub 23)

DT: Daniel Giayoca

Olivol Mundial

Camilo dos Santos

Pablo Macanskas

Pablo Macanskas (ficha innominada)

Damián Tintorelli (ficha innominada, argentino)

Diego Álvarez (ficha mayor)

Felipe García (ficha mayor)

Ángel Varela (ficha mayor)

Emiliano González (ficha mayor)

Matías Alonso (ficha calificada)

Juan Diego Cabillón (ficha extra)

DT: Martín Sedes

Sayago

Leonardo Carreño

Mateo Dogliotti

Germán Silvarrey (ficha innominada)

Zygimantas Riauka (ficha innominada)

Joaquín Jones (ficha mayor)

Alfonso Arrillaga (ficha mayor)

Felipe Martinis (ficha mayor)

Gerardo Fernández (ficha calificada)

Nahuel Lemos (sub 23)

Mateo Dogliotti (sub 23)

Emiliano Bonet (sub 23)

Gabriel Torales (sub 23)

Tomás De León (sub 23)

Brian Silva (sub 23)

Lucas Bonet (sub 23)

Santiago Calimares (sub 23)

DT: Nicolás Díaz

Stockolmo

Leonardo Carreño

Demian Álvarez

Demian Álvarez (ficha innominada)

Leonardo Mainoldi (ficha innominada, argentino)

Juan Andrés Galletto (ficha mayor)

Martín Couñago (ficha mayor)

Nicolás Bessio (ficha mayor)

Damián Mujica (ficha mayor)

Andrés Guillén (ficha calificada)

Gianfranco Espíndola (ficha extra)

Mauricio Arregui (sub 23)

DT: Gonzalo Fernández

Tabaré

Camilo Dos Santos

Facundo Medina

Facundo Medina (ficha innominada)

Santiago De Gouveia (ficha innominada)

Facundo Grolla (ficha mayor)

Johnny Rodríguez (ficha mayor)

Diego Tortajada (ficha mayor)

Octavio Medina (ficha mayor)

Matías De Gouveia (ficha calificada)

Marcelo Rosas (ficha extra)

Santiago Pernas (sub 23)

Matías Varela (sub 23)

Tomás Retamoso (sub 23)

Andrés García (sub 23)

DT: Sebastián Barbieri

Unión Atlética

Leonardo Carreño

Reque Newsome

Martín Trelles (ficha innominada)

Reque Newsome (ficha innominada)

Manuel Mayora (ficha mayor)

Imanol Asaravicius (ficha mayor)

Héctor Silva (ficha mayor)

Sebastián Ottonello (ficha mayor)

Federico Gómez (ficha calificada)

Luciano Planells (ficha extra)

Santiago Meinero (sub 23)

Federico Ambrosoni (sub 23)

Felipe Rodriguez (sub 23)

Joaquín Dios (sub 23)

Pedro Sansone (sub 23)

Guzmán Pagani (sub 23)

DT: Fernando “Hechicero” Cabrera

Urupán

Leonardo Carreño

Hernando Cáceres

Agustín Caffaro (ficha innominada, argentino)

Hernando Cáceres (ficha innominada)

Santiago Wohlwend (ficha mayor)

Nicola Pomoli (ficha mayor)

Federico Soto (ficha mayor)

Claudio Charquero (ficha mayor)

Federico Della Mea (ficha calificada)

Guillermo Curbelo (ficha extra)

Matías González (sub 23)

Nicolás Linares (sub 23)

Gabriel Martínez (sub 23)

DT: Esteban Yaquinta

25 de Agosto

Camilo Dos Santos

Marcel Souberbielle

Jonatan Slider (ficha innominada, argentino)

Marcel Souberbielle (ficha innominada)

Pierino Rusch (ficha mayor)

Santiago Massa (ficha mayor)

Matías Martínez (ficha mayor)

Agustìn Amaral (ficha mayor)

Lucas Lepiani (ficha calificada)

Lucas Capalbo (ficha extra)

Salvador Olivar (sub 23)

DT: Javier Espíndola

Verdirrojo

Leonardo Carreño

Martín Aguilera

Martín Aguilera (ficha innominada)

Nicolás Delgado (ficha innominada)

Marcelo Nessi (ficha mayor)

Gonzalo Díaz (ficha mayor)

Gonzalo Meira (ficha mayor)

Nicolás Gentini (ficha mayor)

Lucas Rodríguez (ficha calificada)

Ignacio Castro (sub 23)

Matías Flores (sub 23)

DT: Luis Alonso

El fixture completo

1ª fecha

Cordón-Sayago (lunes, hora 20)

25 de Agosto-Lagomar (lunes, hora 22.15)

Olivol Mundial-Stockolmo (martes, hora 20)

Unión Atlética-Larre Borges (martes, hora 22.15)

Verdirrojo-Urupán (miércoles, hora 20)

Tabaré-Danubio (miércoles, hora 22.15)

Libre: Colón

2ª fecha

Sayago-Colón (jueves, hora 20)

Lagomar-Cordón ()jueves, hora 22.15

Stockolmo-25 de Agosto

Larre Borges-Olivol Mundial

Urupán-Unión Atlética

Danubio-Verdirrojo

Libre: Tabaré

3ª fecha

Colón-Lagomar

25 de Agosto-Larre Borges

Olivol Mundial-Urupán

Unión Atlética-Danubio

Verdirrojo-Tabaré

Libre: Sayago

4ª fecha

Stockolmo-Colón

Larre Borges-Cordón

Urupán-25 de Agosto

Danubio-Olivol Mundial

Tabaré-Unión Atlética

Lagomar-Sayago

Libre: Verdirrojo

5ª fecha

Colón-Larre Borges

Cordón-Urupán

25 de Agosto-Danubio

Olivol Mundial-Tabaré

Unión Atlética-Verdirrojo

Sayago-Stockolmo

Libre: Lagomar

6ª fecha

Urupán-Colón

Danubio-Cordón

Tabaré-25 de Agosto

Verdirrojo-Olivol Mundial

Larre Borges-Sayago

Stockolmo-Lagomar

Libre: Unión Atlética

7ª fecha

Colón-Danubio

Cordón-Tabaré

25 de Agosto-Verdirrojo

Olivol Mundial-Unión Atlética

Sayago-Urupán

Lagomar-Larre Borges

Libre: Stockolmo

8ª fecha

Tabaré-Colón

Verdirrojo-Cordón

Unión Atlética-25 de Agosto

Danubio-Sayago

Urupán-Lagomar

Larre Borges-Stockolmo

Libre: Olivol Mundial

9ª fecha

Colón-Verdirrojo

Cordón-Unión Atlética

25 de Agosto-Olivol Mundial

Sayago-Tabaré

Lagomar-Danubio

Stockolmo-Urupán

Libre: Larre Borges

10ª fecha

Unión Atlética-Colón

Olivol Mundial-Cordón

Verdirrojo-Sayago

Tabaré-Lagomar

Danubio-Stockolmo

Urupán-Larre Borges

Libre: 25 de Agosto

11ª fecha

Colón-Olivol Mundial

Cordón-25 de Agosto

Sayago-Unión Atlética

Lagomar-Verdirrojo

Stockolmo-Tabaré

Larre Borges-Danubio

Libre: Urupán

12ª fecha

25 de Agosto-Colón

Olivol Mundial-Sayago

Unión Atlética-Lagomar

Verdirrojo-Stockolmo

tabaré-Larre Borges

Danubio-Urupán

Libre: Cordón

13ª fecha

Colón-Cordón

Sayago-25 de Agosto

Lagomar-Olivol Mundial

Stockolmo-Unión Atlética

Larre Borges-Verdirrojo

Urupán-Tabaré

Libre: Danubio