Nueva sanción para Cóccaro: además de los tres partidos deberá pagar 5 UR, igual que Álvaro Brun

La Comisión Discplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) resolvió el lunes aplicar una multa de 5 unidades reajustables (UR) a los futbolistas de Montevideo City Torque Álvaro Brun y Mathías Cóccaro luego de que la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) los denunciara por sus dichos injuriosos posteriores al partido de la séptima fecha del Torneo Apertura contra Peñarol.

En dicho encuentro, el árbitro Andrés Matonte le anuló dos goles a City Torque por offside y no le cobró un penal sobre la hora de Carlos Rodríguez sobre Marcelo Allende y Peñarol le ganó 1-0 con gol de Ariel Nahuelpán en las postrimerías del juego.

Cóccaro le hizo gestos al cuarto árbitro Pablo Giménez llevándose las manos al bolsillo y fue expulsado por Matonte tras anular el segundo gol que tanto él como el segundo asistente Sebastían Schröeder habían validado en una primera instancia, pero luego, tras las protestas de los jugadores de Peñarol conversaron y dieron vuelta el fallo.

Leonardo Carreño

Sebastián Schröeder y Mathías Cóccaro en el partido de las polémicas

Por injurias, Cóccaro recibió una sanción de tres partidos. También fue expulsado el preparador físico Adrián Rocamora que recibió una sanción de dos fechas y el secretario técnico Michael Etulain, quien fue retirado de la cancha por insultar a Matonte, fue castigado con una fecha. Además, City Torque recibió una advertencia por el comportamiento de Germán Brunatti quien no es dirigente sino funcionario del club, pero que también fue denunciado por los árbitros.

Después de aplicadas estas denuncias, la Comisión Disciplinaria recibió a través del Colegio de Árbitros una denuncia de Audaf contra jugadores de City Torque.

Es que al final del partido, en una improvisada conferencia de prensa el capitán Álvaro Brun declaró: ""Estamos peleando el título es nuestro sueño y hoy me sentí robado, robado adentro de la cancha, esa jugada la revisaron no sé dónde, la hablaron y (dieron) vuelta para atrás. En la última, al chileno (Marcelo Allende) le pregunté si lo tocaron, me dijo que sí, esa jugada no se da vuelta para atrás. Peñarol con la grandeza que tiene... No sé qué pasó. Es el día que me voy más fastidioso en mi vida deportiva, sentí que nos robaron. No hay nada contra el plantel de Peñarol, pero hoy me voy que me robaron, me robaron, nos robaron a todos".

Leonardo Carreño Brun, capitán de City Torque

Varios de sus compañeros, Santiago Scotto, Joaquín Pereyra y Lucas Rodríguez Trezza, se manifestaron luego en redes sociales criticando duramente a los jueces.

Pero al día siguiente, Cóccaro se despachó con una larga carta en su cuenta de Instagram en la que dijo, entre otras cosas, "espero que se haga justicia, el partido de hoy siempre me va a quedar grabado y voy a seguir diciendo que fue un robo".

El pasado lunes, la Comisión decidió multar con 5 UR a Brun y a Cóccaro. El valor de la UR, en junio es de $ 1.337,06 en junio por lo que cada jugador deberá abonar $ 6.685, 3.

Juan Pablo Decia, representante de la Mutual en la Comisión, se abstuvo de votar el fallo: "Como representante de los jugadores porque entiendo que no se deben aplicar sanciones pecuniarias a los jugadores, más allá de que lo prevea el Código", dijo a Referí.

Según se informó a Referí, la directiva de City Torque se reunirá este miércoles para analizar la situación.