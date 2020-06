Peñarol agitó el Centenario pese al silencio de los líderes

Una madre con su hija consigue el trofeo de fotos con Jonathan Urretaviscaya, Luis Acevedo y Krisztián Vadócz sacadas fuera de las rejas de la puerta número 4 de la platea América del Estadio Centenario. "Soy de Paysandú y fanática, por eso nos vinimos", cuenta la madre a Referí mientras la hija pide más: "Quiero una con el Mota".

La presencia de Peñarol en el estadio para realizarse los hisopados del covid-19 no pasó inadvertida. En vez de un cuidacoche como había el lunes con Danubio y Fénix (el domingo, con Boston River y Cerro no había ido ninguno) había dos. En vez de solamente un par de periodistas, las cámaras de fotos y televisión más las grabadoras se multiplicaron hasta una veintena de profesionales cubriendo el evento.

Cuando los jugadores de Liverpool, que ingresaron a la hora 14, terminaron sus hisopados y los últimos en abandonar el Estadio fueron el entrenador Román Cuello con su ayudante Diego Franco, y Emiliano Alfaro, Referí fue el único medio que tuvo acceso a la lista de 40 jugadores y funcionarios que asistirían a realizarse los test.

Ahí no figuraban Diego Forlán ni su hermano Pablo. Tampoco el preparador físico Santiago Alfaro ni el entrenador de goleros Óscar Ferro. No estaba el gerente de Los Aromos Jorge Villar ni tampoco varios jugadores de renombre: Kevin Dawson, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, el capitán Cristian Rodríguez, David Terans, Fabián Estoyanoff, Thiago Cardozo ni Matías Britos.

Varios medios se enteraron recién en el Estadio de esas ausencias.

Los que no asistieron al estadio serán testeados de manera particular por Peñarol este miércoles de mañana en Los Aromos y a puertas cerradas. También pasarán por el control los jugadores de Tercera para que puedan hacer fútbol contra el primer equipo.

Los que ya fueron testeados

Los jugadores que pasaron por el test y lagrimearon ante el invasivo procedimiento nasal en el vestuario de los jueces ante personal de La Española fueron los goleros Martín Correa y Randall Rodríguez, los defensores Rodrigo Abascal, Juan Acosta, Ezequiel Busquets, Giovanni González, Robert Herrera, Enzo Martínez, Mathías Pintos, los volantes Matías De los Santos, Walter Gargano, Kevin Lewis, Marcel Novick, Guzmán Pereira, Krisztián Vadócz, Jesús Trindade, Joaquín Piquerez, Agustín Álvarez, Facundo Pellistri, y los delanteros Luis Acevedo, Facundo Torres, Denis Olivera, Jonathan Urretaviscaya, el argentino Nicolás Franco y el juvenil Sergio "Toto" Núñez.

Además, pasaron por el control el gerente de marketing Álvaro Alonso, el gerente financiero Pablo Lemas, el responsable de operaciones Luis Somma, el empleado administrativo del área contable Sergio Martirena, el funcionario del sector informático Emanuel Pica, el jefe de seguridad Horacio Zaugg, el integrante de seguridad Carlos Correa, el responsable del área física del club Pablo Placeres, el analista táctico de las formativas Diego Curuchet, la nutricionista Victoria Correia, el fisioterapeuta Marcos Sosa, y los kinesiólogos Miguel Ángel Domínguez y Héctor Peña. Del cuerpo técnico de Forlán estuvieron solo el ayudante técnico Juan Castillo y el metodólogo Manuel Ojalvo

El primero en llegar fue Facundo Torres quien al ver la gran cantidad de medios presentes decidió quedarse en su auto. El primero que se animó a bajar y entró primero y solo fue Juan Acosta. Otros juveniles se fueron juntando en otra puerta de la América y avanzaron liderados por el fisioterapeuta Marcos Sosa y por Luis Acevedo.

L. Carreño

A pesar de que no estaban en la lista de los testeados, dijeron presente el gerente de gestión deportiva José Brancato y el jefe de prensa Diego Pérez.

El húngaro Krisztián Vadócz se detuvo a hablar con los medios y con un español claro y pausado plantó frente a la masa de periodistas: "Entrené cada día, llevé muy bien la cuarentena aunque no era posible entrenar con los compañeros. Hay que cuidarse, por eso no me fui a Hungría, por precaución. Esperemos que acabe pronto, ya estamos en la puerta para volver a entrenar", dijo.

L. Carreño

Krisztián Vadócz

Dijo que se quedó en Uruguay y que no volvió por "un acuerdo con la familia", a lo que agregó: "Era mejor para ellos y para mí también, para no correr riesgos. Además, aquí era más posible mantener la forma, en la playa, en los campos y evitar el contacto con la gente", indicó.

Sobre un video donde se lo vio entrenando contra una pared en un parque público dijo eso fue "espionaje". Y agregó: "Si formas parte de Peñarol siempre hay alguien que te pilla y hay un par de videos. No los vi, pero espero que sean buenos de calidad. Tengo que cuidarme más, pero por lo menos hay evidencia de que me estuve manteniendo en forma".

L. Carreño

Krisztián Vadócz

"No ganamos tantos partidos, tenemos que prepararnos para ser líderes, protagonistas, es una nueva etapa voy a empezar de cero y demostrar mi calidad". Cuando no se cumplían ni tres minutos de la improvisada conferencia, Pérez pidió una última pregunta a pesar de que el reloj marcaba las 15.47 y que Vadócz tenía el número 39 entre los 40 test, ya que los mismos se realizan por llamado en orden alfabético.

Consultado si se quedará en Peñarol de acuerdo a su vínculo contractual y la extensión que tendrá el torneo se encogió de hombros y dijo: "No me voy". Sus declaraciones duraron tres minutos y 32 segundos.

Leonardo Carreño

Joaquín Piquerez y Luis Acevedo

Minutos después el que también fue autorizado a hablar fue Joaquín Piquerez. "Fue un poco aburrido, pero tuvimos que tomar precauciones, por suerte la semana que viene volvemos a entrenar", dijo al ser consultado cómo vivió la pandemia.

"El profe nos mandaba videos los días previos a los entrenamientos y tuvimos esa guía que fue muy importante, estaba todo muy bien explicado", agregó.

"Se perdió bastante en lo físico porque muchos de nosotros no tenemos las herramientas para entrenar como las que tenemos en un gimnasio, pero los entrenamientos que nos mandaron eran diferentes para poder trabajar utilizando mucho el peso corporal y perder lo menos posible", dijo.

Sobre la posible fecha para volver a retomar el Torneo Apertura manifestó: "Trato de estar lo más fuera posible porque hay mucha confusión que no nos hace bien. Debo enfocarme que empezamos el lunes, si volvemos el 15 de agosto me parece mucho dos meses de preparación, pero si así lo determinan por algo será".

"Tuvimos unas cuantas reuniones por Zoom con el cuerpo técnico con el staff médico para estar en constante contacto, pero más por temas extrafutbolísticos, por si alguien precisaba una mano", concluyó tras dos minutos exactos de atención a los medios.

A la hora 16.01 llegó Guzmán Pereira, uno de los referentes del plantel. "Guzmán no, Guzmán no", dijo el jefe de prensa de Peñarol.

Leonardo Carreño

Jonathan Urretaviscaya

Otro tanto ocurrió con Jonathan Urretaviscaya que llegó dos minutos más tarde, Facundo Pellistri que arribó a la hora 16.06 y con Walter Gargano que lo hizo a las 16.10.

Leonardo Carreño

Facundo Pellistri

El pasaje de Peñarol por el Estadio contrastó con las anteriores jornadas de tests en las que los futbolistas de Boston River, Cerro, Danubio, Fénix y Liverpool se detuvieron a charlar sin apuro alguno ante todos los requerimientos.

Pero claro, las aguas de Peñarol estuvieron muy agitadas durante la pandemia a causa de una tensa negociación entre referentes del plantel y dirigentes por el pago de complementos salariales luego de que la totalidad del plantel fuera enviado a seguro de paro.

Leonardo Carreño

Walter Gargano

El otro que habló a la salida fue Juan Castillo, uno de los ayudantes técnicos de Forlán, que dijo que "no se pueden demorar más los reinicios de los entrenamientos", al ser consultado sobre sus estrechos vínculos con la directiva de la Mutual.

"No se tiene planificado hasta el momento ninguna movilización, vamos a ver cómo se dan las próximas reuniones con el ejecutivo para ver qué postura adoptar", expresó con respecto a la eventual fijación del 15 de agosto como fecha para el reinicio del Apertura y no así la del 1° de agosto, como prefieren los clubes y los futbolistas.

"Es un poco lejano el 15 de agosto pero capaz que es un poco prudente también, hay que escuchar a todas las partes y ser cuidadosos en esta situación porque cualquier complicación que pueda surgir se vuelve para atrás. Nuestra idea era arrancar el lunes, vamos a ver", dijo.

Este miércoles, a la hora 18, sesionará el consejo directivo de Peñarol en el que se expondrá cómo será la vuelta a los entrenamientos. Los directivos no pasarán por los tests que serán solo para jugadores y todos los funcionarios del club.