Ruglio: “Creo que no es momento para hacer política y Damiani le erró en salir a hablar ahora"

El dirigente de Peñarol, Ignacio Ruglio, dialogó con Referí sobre el momento político que vive por estos días la institución luego de las declaraciones del expresidente Juan Pedro Damiani en las que dijo que “Peñarol se ‘Nacionalizó’” y dentro de esa definición, lo aludió a él.

Si bien entiende que este no es momento para hablar de política en el club debido al difícil momento que se vive en el país y en el mundo por la pandemia por el coronavirus, Ruglio quiso hablar sobre todo por esas declaraciones que según indicó le dolieron mucho.

“Este momento que vivimos en el país y en el mundo es realmente tremendo. Existe una gran incertidumbre desde todo punto de vista y en ese sentido, no me parece oportuno hablar de política en Peñarol”, comenzó diciendo el líder del Sentimiento 1891.

Se viene un año de elecciones, pero Ruglio prefiere no tocar ese tema.

“Sí, en diciembre los peñarolenses estaremos nuevamente en las urnas, pero en este momento que vive Uruguay y el mundo, no pienso en eso. No es momento para hacer política”, añadió el directivo aurinegro.

Ruglio reiteró que este “no es el momento para salir a hacer política en el club. Hay muchos muchachos de Peñarol que van a la tribuna que están dando una mano bárbara en este momento que atraviesa el país y la gente poco lo sabe. Ayudan a quien no tiene y muchos de ellos tampoco tienen, pero dan una mano tremenda. De eso sí me parece bueno hablar en este momento. Lo que hacen ellos, va más allá del notable esfuerzo que desde hace años vienen realizando las peñas”.

Acerca de las declaraciones de Damiani en Referí al decir que el club se “Nacionalizó” en alusión a que el club tricolor años atrás estaba mucho más politizado, a la vez que lo nombró a él como uno de los responsables de eso, indicó: “El término me dolió porque ¿qué es ‘Nacionalizar’ a Peñarol? Creo que es haber ganado seis Uruguayos en los últimos 21 torneos jugados y los peores 20 años del club en la Copa Libertadores. Pero él sabe que soy muy hincha de Peñarol, hijo y nieto de socios vitalicios y mis hijos todos son socios. Me quiere pegar por ese lado porque sabe que me ofende. En su momento, tuvo un problema bárbaro con (Edgar) Welker y allí fue que me pidió para que fuera con él en la candidatura de su lista a la vicepresidencia con 34 años y le dije que no. No sé si le molestó eso, aunque lo hice porque pensé que no era mi momento y quería hacer mi camino. Él se equivocó en hablar así en este momento que no es para hacer política”.

Asimismo, el propio Damiani sostuvo que desde que él se fue del club, lo ve más politizado.

Ruglio piensa lo contrario al respecto: “Estos dos años y medio fueron muy tranquilos. Con él sí estaba más politizado. Pero él sigue incidiendo en el gobierno actual del club. Él es parte de este gobierno. El oficialismo tiene 30 años en la institución. Según lo que dijo Juan, no habrá entonces distintos candidatos del oficialismo en las próximas elecciones, supongo que llevará un solo candidato con una gran unidad… No creo que sea así”.

El directivo de Sentimiento 1891 también contestó otro tema del que habló Damiani que fue la reforma del estatuto. El expresidente sostuvo que estaba en contra porque va contra la esencia de la institución y que con este nuevo estatuto, no hubieran existido presidentes de la talla de Gastón Guelfi, Washington Cataldi y su propio padre, José Pedro Damiani.

En discordancia con el extitular carbonero, Ruglio sostuvo que la reforma del estatuto es “muy buena y fuimos de los propulsores para que nadie se mantenga durante años en la presidencia. Si a él no le gustó, están sus compañeros del oficialismo, porque siguen siendo sus compañeros, que sí lo votaron y me parece muy bien”.

La semana pasada, Peñarol le abonó una deuda que tenía con Damiani desde 2017, por más que aún le debe dinero a la familia y a él mismo por la tierra del Estadio Campeón del Siglo.

Al respecto, Ruglio expresó que Damiani “cobró una cifra muy importante en muy poco tiempo, mientras se acumularon deudas con jugadores y otros que estaban en la cola. Podría haber esperado y cobrar parte de esa deuda y no toda la misma. Se llevó el dinero que había puesto más intereses y generó un faltante para otras cosas que eran prioridad. Nosotros no participamos de la caja del club”.

Camilo Dos Santos

Consultado por Referí acerca de si será candidato en diciembre próximo, el dirigente contestó afirmativamente, pero que falta mucho aún para eso.

Se siente “orgulloso” de haber sido uno de los fundadores del Movimiento 28 de Setiembre y dice que luego decidió tomar otro camino porque pensó “que era lo mejor”. Un tiempo después de eso fue que fundó el Sentimiento 1891.

A la hora de hablar acerca de si piensa que Damiani será candidato en las próximas elecciones del club, dijo: “Si le dan los votos, es muy probable que sea candidato. Pero si ve que los números no le dan, no lo hará. Porque no soporta perder”.

En otro orden, Ruglio indicó que “con (el presidente Jorge) Barrera me estoy llevando mucho mejor en los últimos meses. Con el resto de los compañeros no tengo problemas, aunque con el presidente y con Alejandro Ruibal he tenido mejor diálogo. Esto no implica que yo vaya a ir con él en una misma lista, yo sé que él es oficialista”.