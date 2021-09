Ruglio dijo que cambia su tono en la crítica a los árbitros: "Decidí bajar las aguas"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, anunció que decidió bajar el tono de los cuestionamientos a los árbitros, con los que se expresó muy crítico a lo largo de todo el año.

En la conferencia de prensa de este lunes, en la presentación de Nicolás Gaitán, fue consultado sobre la polémica con los árbitros, la reunión con el ejecutivo de la AUF de la semana pasada y sus reiterados comentarios en sus estados de Whatsapp en contra de los jueces.

"Hice una promesa con la Asociación Uruguaya de Fútbol y con los árbitros de decidir bajar las aguas no poner más estados de WhastApp. A los compañeros de directiva les pedí que dejaran actuar a la AUF, a Ignacio Alonso que me prometió que iban a pasar cosas. Es un hacer silencio para favorecer que las cosas mejoren sin echar más leña al fuego, por más calientes que estemos", manifestó.

Luego explicó que mantuvo charla con distintas personas del fútbol, de la AUF y del arbitraje que le hicieron entender algunos aspectos del tema que generó un clima enrarecido en el fútbol.

"Tuve charlas con mucha gente del fútbol, de la AUF y del arbitraje y tienen razón que las cosas están llegando a un punto en que está todo complicado. Además. cada queja mía era como ir al Río de la Plata y tirar un vaso de agua, ya no suma que nos sigamos quejando, vamos a esperar señales claras, pero nos retirarnos de esa leña que estamos tirando, quizás sea momento de bajar un poco las aguas, para cuidar al fútbol uruguayo principalmente", apuntó.

Finalmente, consultado sobre qué cambios específicos le prometió Alonso, Ruglio respondió: "Si me lo hubiese dicho no lo iba a decir; hablamos en general, pero no voy a ir por el camino de romper todo, sacar miembros y hacer escándalo. Durante un tiempo dejamos claro que hay cosas que no me gustaban y ya está claro; ahora, bien aconsejado por gente que me quiere bien, decidí bajar las aguas, lo planteé a compañeros de directiva, a delegados, al ejecutivo y Peñarol se retira un tiempo para pensar con calma".