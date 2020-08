Todos son Forlán: Barrera se alineó con el DT de Peñarol y le pasó un mensaje al tribunal

Peñarol se alineó en defensa de Diego Forlán, quien el pasado jueves fue enviado a la Comisión de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por sus expresiones en un programa de radio, y con todo el peso de la institución salió a proteger a su entrenador, quien será juzgado nuevamente por los tribunales del fútbol.

El presidente Jorge Barrera, se puso al frente de la defensa de Forlán y el domingo en el Campeón del Siglo expresó el “apoyo total” al entrenador y dejó un mensaje, que se puede interpretar como un respaldo a las expresiones del técnico (y un cuestionamiento a los integrantes de los tribunales de la AUF) por las que lo llevaron a Ética.

“A veces, cuando se tiene que juzgar hay que dejar el corazón de lado y analizar los hechos objetivamente”, dijo el presidente de Peñarol, en la transmisión de Tenfield.

Leonardo Carreño

Después del clásico, en el programa Las Voces del Fútbol de AM 1010, el entrenador criticó a dos miembros del tribunal (Juan Pablo Decia y Ángel Alonso) a quienes acusó de pretender darle el máximo de sanción por un incidente con el línea Martín Soppi en el partido ante Danubio, por sus condiciones de hinchas de Nacional y Defensor Sporting, y los acusó de falta de profesionalismo. En ese momento el tribunal lo sancionó con dos partidos y se redujo a uno, tras cumplir el 50% de la pena. Por esa razón no pudo dirigir el clásico que marcó la vuelta del fútbol uruguayo el 9 de agosto.

Además, el delegado del club, Gonzalo Moratorio, dijo a Referí que “no había condiciones para realizar una denuncia” y el club considera que “se debería archivar el caso” de Forlán por parte del tribunal de ética.

A raíz de esta situación, su caso fue derivado al tribunal que integran Olivier Viera, Jorge Castiglioni y Álvaro Ezcurra. Los otros dos miembros, Santiago Ostolaza y Elder Améndola, habían presentado renuncia al cargo, en el caso del exfutbolista porque en 2019 había asumido como entrenador de la selección sub 17 femenina.

Barrera: "Para juzgar hay que dejar el corazón de lado"

En la transmisión de la televisión del domingo, Barrera se plantó firme en la defensa del jugador.

“Mi apoyo total irrestricto a Diego Forlán. La libertad de expresión no puede ser cercenada. Comparto en su totalidad el comunicado de la Asociación de Entrenadores. A veces, cuando se tiene que juzgar hay que dejar el corazón de lado y analizar los hechos objetivamente sin el corazón del cuadro del que uno es hincha. Y en ese sentido lo único que hizo Forlán fue expresar su punto de vista en un país libre y democrático, expresar su visión de lo que ha sucedido y tiene el total apoyo irrestricto de todo el club. Y en lo personal, como presidente de Peñarol y como abogado, estoy a las órdenes, pero creo que esto se va a diluir porque es tan contundente y unánime el apoyo que tuvo”.

El delegado Moratorio expresó sobre el tema: “Me imagino que primero (en la Comisión de Ética) analizarán la viabilidad de la denuncia, su contenido, y posteriormente nos darán traslado al club para poder elevar nuestros descargos porque consideramos que claramente no hubo ningún tipo de exageración, abuso o deshonestidad en las declaraciones de Diego (Forlán), que fueron inducidas por el periodista, y que fueron realizadas en circunstancias dentro de la libertad de expresión que cada uno tiene, ajustadas a derecho. Por tanto, entiendo que se está utilizando la figura de Diego para otro tipo de cosas, porque declaraciones como las de él hubo cientos y nunca los enviaron al tribunal de Ética. Consideramos por tanto que se debería archivar el caso”.

El viernes, la gremial que nuclea a los entrenadores del fútbol uruguayo, hizo público un comunicado en el que respaldaba a Forlán.

Este lunes, el entrenador de Peñarol fue consultado sobre el tema en una conferencia de prensa que se desarrolló en el club y dijo: “Sobre el comunicado hablé con Ariel Longo (presidente de la gremial), me sorprendió que hayan hecho ese comunicado y le agradecí. Es importante el apoyo de los entrenadores. De la situación no vale la pena hablar nada. Ya está todo dicho. Nos conocemos todos. Me conocen bien, saben cómo soy y cómo me manejo y me voy a seguir manejando de la misma manera. Uno tiene que tratar de mejorar día a día como persona y como profesional”.

Leonardo Carreño

Ahora la denuncia de la Comisión de Disciplina tendrá que ser estudiada por la de Ética y deberá primero resolver si da curso y luego, si entiende que Forlán cometió una infracción, tendrá que expedirse sobre el tema.

El año pasado esta comisión estudió dos casos, los del presidente de la Asociación, Ignacio Alonso, y del presidente de Nacional, José Decurnex. Ambos fueron derivados a otros tribunales, que archivaron los expedientes.

Antes de 2019, habían sido sancionados por este tribunal -que tenía otra integración- el expresidente de Rampla, Juan Castillo, y el exvicepresidente de Peñarol, Edgar Welker.