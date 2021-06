Uruguay-Venezuela: el peso de la tabla, la falta de gol y la obligación de dar un golpe de timón

Esta selección de Uruguay sabe lo que es el sufrimiento en el recorrido de las Eliminatorias (Sudáfrica 2010, Sudáfrica 2014), y también lo que significa transitarla desde un lugar de la tabla en donde no le inquieta el repechaje y puede enfocarse en su regularidad como argumento para llegar sin sobresaltos al lugar que quiere (Rusia 2018).

También sabe que el funcionamiento lo construye con minutos de fútbol acumulados en partidos de preparación, con entrenamientos, con ensayo/error en un proceso de maduración de los nuevos futbolistas que Tabárez integra en cada fecha FIFA (hasta que finalmente encuentra la pieza que necesita para su equipo), y con rendimientos individuales que hacen la diferencia en el funcionamiento grupal.

Sandro Pereyra / Pool / AFP

Óscar Tabárez

De lo primero le falta. ¡Y cuánto lo sufre, porque fue una de las fortalezas de este proceso de selecciones! Desde noviembre de 2019 hasta el pasado jueves ante Paraguay, transcurridos 17 meses, jugó solo cinco partidos, todos por Eliminatorias, y Tabárez tuvo que ensayar jugadores en partidos por los puntos lo que solía desarrollar en cada fecha FIFA en tiempos fuera de pandemia de covid-19, con la ventaja que le dio un tiempo tan largo como ninguna otra selección de Sudamérica tuvo.

De lo segundo, los rendimientos de alto nivel, los tiene todos de mitad de cancha para atrás (en ataque tiene cinco ausentes, Cavani, Darwin Núñez, Maxi Gómez, Stuani y De Arrascaeta), pero ante Paraguay ninguno exhibió nada de todo eso que tienen que aportar al equipo para sacarlo de un apuro, como el que sufrió en el Centenario el jueves.

Esa noche Uruguay falló, por sus propias limitaciones, por el agresivo planteamiento defensivo de Paraguay y por un error del árbitro que anuló mal un gol.

También, esa noche, Uruguay repitió la inestabilidad futbolística que indisimulablemente exhibió en cuatro de cinco partidos de estas Eliminatorias.

Frente a Paraguay, igual que ante a Chile (primera fecha), Ecuador (segunda) y Brasil (cuarta), Uruguay la pasó mal. En Quito ante Ecuador (2-4) y en Montevideo frente a Brasil (0-2), muy mal. Ante Chile, en el Estadio Centenario, llegó apenas al triunfo (2-1), por un error arbitral (penal no sancionado a Coates) que lo benefició.

Sandro Pereyra / Pool / AFP

Luis Suárez

Es por esa razón que Uruguay viajó a Venezuela, para jugar este martes a la hora 19.30 (televisa Vtv), con la obligación de volver con un triunfo y para ello tendrá que apelar al carácter de este equipo si no es posible que lo consiga con fútbol.

Las Eliminatorias le enseñaron a esta selección que el camino que está recorriendo es muy peligroso. Anda por la cornisa, en mitad de tabla y lo que ocurra en Caracas lo puede dejar tercero si gana, o séptimo si pierde. Si ocurre esto último sonarán las alarmas con más intensidad, aunque solo vayan seis de los 18 partidos, y ya no solo habrá luces de aviso como las que se ven ahora.

En la conferencia previa al partido de este martes, Tabárez reflexionó sobre lo que implica recorrer el camino de las Eliminatorias.

“Hace 15 años que estamos en este proceso de selección. En la primera Eliminatoria hubo momentos en que estuvimos al borde de la eliminación, como en Perú, y clasificamos. En 2012, antes del Mundial de Brasil, con un equipo que venía de ser campeón de América y de 18 partidos sin perder, hicimos cuatro puntos de 18 posibles… y clasificamos. En todas clasificamos y ninguna fue un paseo de salud. En la que tuvimos una mejor actuación fue en la última para Rusia 2018, pero en las anteriores éramos abonados al quinto puesto. No venimos de una manera especial por los partidos anteriores. No entramos en el drama ni en la euforia”, manifestó.

Y es así, pero, camino a Catar 2022, por su producción futbolística y puntos en la tabla, Uruguay se acerca más a 2010 y 2014, que a 2018. Y eso es un riesgo. Porque un día, en un clasificatorio que es más parejo que en 2010, puede quedar afuera, y si ocurriera sería un fracaso a la altura de las peores producciones de la historia por el lugar que se ganó este equipo.

Por esa razón, el partido de este martes exige a esta selección de Uruguay un triunfo para poder volver a encauzar un rumbo que va torcido.

En cinco partidos, Uruguay consiguió siete puntos y un 47% de puntos ganados. Son registros que lo comprometen.

La tabla no admite dos lecturas. En 2010, al final de las Eliminatorias apenas fue quinto con 44%, en 2014 necesito 52% para terminar quinto y en 2018 culminó segundo con 57%.

En estas cinco primeras fechas perdió más puntos de local que en todo 2014 (tres empates) y dejó los mismos puntos que en todo 2018 (un empate y una derrota) en el Centenario.

Sin ser alarmista, definitivamente este Uruguay está en aprietos y necesita en Venezuela dar un golpe de efecto en la tabla y un golpe de timón a su rumbo.

¿Cómo lo piensa conseguir Tabárez? La selección vuelve a la línea de cuatro, con la que se recita de memoria: Cáceres, Josema Giménez, Godín y Viña. Además, manejó en el entrenamiento del domingo en Montevideo que Naithan Nandez, quien cumplió la fecha de suspensión ante Paraguay, pueda volver por Giovanni González, y Nicolás de la Cruz o Torreira completarán el mediocampo por el suspendido Rodrigo Bentancur.

Sandro Pereyra / Pool / AFP

Matías Viña

Venezuela no será Paraguay. Tienen características diferentes. Uruguay sufrió a los paraguayos por la agresividad en la marca que no tienen los venezolanos, pero la Vinotinto tiene un juego por las bandas que se transforma en una opción para explotar, pero un riesgo para sufrir si no queda bien cubierto.

El despliegue que Nández o Gio González y De La Cruz realicen para ayudar a Martín Cáceres (lateral derecho) y Matías Viña (izquierdo), será clave. Pero también estos futbolistas tendrán el peso de sostener el ida y vuelta para que Uruguay llegue con al menos seis futbolistas al ataque.

En el mediocampo, las opciones son Nandez-Vecino-Valverde-De la Cruz o Gio González-Torreira-Vecino-Valverde.

El problema de Uruguay está en ataque. Sí. Increíblemente, el déficit de la selección de estos días está en la ofensiva.

En cinco partidos convirtió siete goles (cuatro de ellos de penal y todos los remató Suárez). En los últimos dos encuentros, ante Brasil y Paraguay, no anotó. Ya acumula 193 minutos sin convertir (Darwin Núñez a los 77’ ante Colombia) y en todo ese período estuvo Suárez en la cancha.

Entonces, ¿cómo hace Uruguay para que Suárez vuelva a ser Suárez? Tabárez probó todas las alternativas. Lo dejó solo, lo puso con Cavani, lo acompañó Darwin Núñez, y el jueves tuvo como socio a Jonathan Rodríguez. En estos dos últimos partidos no le encontró la vuelta. Le anularon mal un gol a Uruguay, el de Jonathan Rodríguez a los 21 minutos ante Paraguay, que hubiera roto esa estadística, pero en los hechos no aconteció. También utilizó a Facundo Torres, que ingresó en los últimos 20 minutos y realizó un aporte diferente. Eso puede abrirle puertas en el equipo titular. Por tanto, Uruguay tiene un serio problema para atender. También soluciones, pero debe reflejarlas en el campo.

Sandro Pereyra / Pool / AFP

Jonathan Rodríguez

La semana pasada en el Centenario, igual que en Montevideo contra Chile y en Barranquilla, Suárez abandonó la exclusividad del centro del ataque y se volcó a las bandas en un rol como asistente más que como goleador, en ese juego que tan bien compatibilizan con Cavani en la versión +30 años de los dos delanteros. En el partido ante Paraguay le puso dos pelotas de gol a Jonthan Rodríguez.

El entrenador de Uruguay parece comenzar a explotar esta nueva versión de Suárez, pero necesita que Uruguay convierta, porque seguir acumulando minutos sin goles en un momento comenzará a transformarse en un contrapeso, sobre todo en este partido en Caracas en el que no están los tres jugadores que hicieron goles de jugada en estas Eliminatorias: Cavani, Maxi Gómez y Darwin Núñez.

En Venezuela, a cinco días del inicio de la Copa América, Uruguay necesita amigarse con sí mismo, recuperar su esencia, resurgir como puede hacerlo porque ya demostró de lo que es capaz este equipo, y de lo que ocurra en el ataque dependerá que pueda conseguirlo. Y Suárez tiene la oportunidad de liderar otra patriada.

Los detalles

Venezuela: Joel Graterol, Roberto Rosales, Jhon Chancelor, Mikel Villanueva, Luis Mago, Tomás Rincón, Junior Moreno, Cristian Cásseres Jr, Alexander González, Jefferson Savarino, Josef Martínez. DT: Jose Peseiro.

Uruguay: Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Nahitan Nández o Giovanni González, Federico Valverde, Matías Vecino, Nicolás de la Cruz o Torreira, Jonathan Rodríguez o Facundo Torres y Luis Suárez. DT: Óscar Tabárez.

Juez: Anderson Daronco (Brasil)

Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (Caracas)

TV: Vtv

Los otros partidos

Hora 18, Ecuador-Perú

Hora 20, Colombia-Argentina

Hora 21.30, Paraguay-Brasil

Hora 22.30, Chile-Bolivia

Las posiciones