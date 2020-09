Vuelven las listas de Tabárez para las Eliminatorias: ¿qué hará con Campaña y Cavani?

Cuando este viernes Óscar Washington Tabárez anuncie la lista de reservados para el inicio de las Eliminatorias para Catar 2022, previsto para el 8 de octubre, el fútbol volverá a tener olor a selección.

Esa sensación inconfundible que genera la proximidad de los partidos de la celeste volverá a poner adrenalina y emoción con el inicio del clasificatorio para el próximo Mundial, en medio de la pandemia de covid-19.

Pondrá adrenalina y un tema a las charlas futboleras donde el gusto de cada uno deformará o reafirmara la bolsa de nombres a la que suele recurrir el entrenador.

Tabárez presentará este viernes la nómina de reservados del exterior de Uruguay.

La última la lista, la primera de 2020 para el estreno de la Eliminatorias que anuncio el 5 de marzo, la integraron 26 jugadores.

Diego Battiste

En la actual no estarán Martín Campaña ni Edinson Cavani, porque no tienen equipo y no tienen que ser reservados en esta instancia. Ahora solo tiene la obligación de avisar a los equipos del exterior que contará con determinados jugadores. Las confirmaciones se realizan en una segunda etapa.

Campaña y Cavani no deberían estar, si la lista de Tabárez se resume solo a reservar a los que tienen equipo, pero serán convocados por el entrenador para el estreno de las Elimiantorias. Así quedó explicado en una entrevista con Referí.

Además, la lista definitiva para la primera doble fecha de Eliminatorias, de octubre, se ampliará con los jugadores del medio.

Es allí donde ingresará en consideración el golero Sergio Rochet, figura de Nacional por estos días, ante la ausencia del golero titular Fernando Muslera, por lesión.

Esta nómina de reservados debe ser ratificada 15 días antes del estreno de los celestes que está previsto para el 8 de octubre ante Chile en el Estadio Centenario. Cinco días después, el día 13, Uruguay visitará a Ecuador en Quito.

¿Qué tendrá la reserva de Tabárez?

En una entrevista con Referí, el técnico fue consultado acerca de lo qué se verá de Uruguay en el inicio de las Eliminatorias, que debían empezar en marzo, pero se postergaron dos veces (marzo y setiembre) por la pandemia.

“Vamos a seguir apostando a los históricos y a la memoria colectiva que puedan tener ellos”, para aprovechar la falta de actividad de la selección, que no juega desde noviembre. Además, sustenta su base en los jóvenes que impulsan con fuerza la renovación que se implantó en el mediocampo con Federico Valverde y Rodrigo Bentancur.

Este jueves se confirmó que Uruguay bajó un puesto en el ranking FIFA, tras la fecha de setiembre, en la que jugaron en Europa pero no tuvo actividad para las selecciones sudamericanas.

No estarán en la lista Muslera ni Brian Lozano, ambos lesionados.

El resto, incluidos los jugadores con menos rodaje, aparecerán en la convocatoria.

Consultado sobre Cavani, Tabárez dijo que están evaluando su situación, pero es un “histórico de la selección”. Además, explicó: "Todos necesitan estar en competencia (para jugar en la selección). Pero ese concepto que antes era mucho más drástico, se tiene que relativizar con esta incertidumbre que hay (por la situación actual por la pandemia)".

Diego Battiste

Respecto a la citación de Campaña, el sustituto de Muslera, dijo: “Martín está entrenando en Maldonado con un equipo. No es lo mismo que jugar un partido con Independiente, pero no está parado. Además tiene un entrenador personal, se concentra en un hotel en Maldonado para hacer todos los trabajos. Y esto es común a todos los jugadores, trata de hacer cosas, inclusive cuando están decidiendo sobre su futuro para el caso que tengan que salir de la institución en la temporada que terminó y pasar a otra, y lo hacen pensando en la selección. No se me antoja que Campaña, después de saber esto que hizo, no esté en condiciones de ser uno de los tres arqueros”

La situación del capitán Diego Godín y Luis Suárez, quienes están definiendo su futuro, fue valorada por el entrenador desde un punto de vista positivo por la forma en que cerraron la temporada.

“No le veo problema a Suárez que en un mes esté aquí para jugar un partido, y a Godín tampoco”, dijo.

Los 26 que reservó en marzo, la base para octubre

Entre los 26 futbolistas que reservó en marzo no estuvo Luis Suárez porque se recuperó de un intervención en la rodilla. El Pistolero reaparecerá en la nómina, en días en los que negocia su pase a Juventus.

Estos fueron los reservados en marzo y que serán la base sobre la que trabajará Tabárez en la lista de octubre:

Fernando Muslera: se fracturó tibia y peroné y quedó descartado para los partidos de la selección durante todo 2020.

Martín Campaña: es el primer suplente de la selección, entró en litigio con Independiente y entrena en Maldonado con un equipo, y realiza una pretemporada con concentración, lo que le permite mantenerse en forma. Concentra solo en un hotel.

Martín Silva: es el golero titular en Libertad de Paraguay.

Diego Godín: terminó como titular la temporada en Inter. Negocian su salida del club y su llegada a Cagliari.

José María Giménez: es uno de los futbolistas de la selección que terminó la última temporada en gran nivel. Atlético Madrid no quiere desprenderse pero Manchester City ofrece 89 millones de euros más un bono de 5 millones de euros para conseguir su ficha. La cláusula de rescisión es de 120 millones de euros.

Sebastián Coates: va por su séptima temporada en Sporting de Lisboa. Tuvo una gran temporada en Portugal y fue elegido en el equipo ideal de la liga.

Ronald Araújo: se perdió la fase final de la Champions con Barcelona por una lesión, cuando se había ganado la titularidad.

Martín Cáceres: terminó jugando la temporada en Fiorentina.

Gastón Silva: tras un litigio con Independiente arregló en Huesca, de España. Fue presentado la semana pasada.

Damián Suárez: inicio su novena temporada en España y la sexta en Getafe donde es titular.

Matías Viña: viene jugando con regularidad en Brasil.

Diego Laxalt: define su futuro. Busca cambio de equipo después de su escasa participación en la última temporada.

Mauro Arambarri: figura de Getafe en la última temporada, al punto que Diego Simeone le echó el ojo para llevarlo a Atlético de Madrid.

Matías Vecino: fue intervenido quirúrgicamente, terminó la temporada como suplente e Inter lo quiere negociar.

Federico Valverde: figura de Real Madrid. Lo elogió Del Bosque y lo destacó Tabárez. "También tenemos jugadores que llegaron a un nivel de evolución como Valverde y Bentancur, que ahora se consolidaron en sus equipos. Y en el concepto que se tiene de ellos que habla que están un paso más adelante cuando los dejamos de ver. El otro día le hicieron una nota a Del Bosque, con quien tengo amistad, y le preguntaron por Valverde y dijo: “Me resulta muy llamativo y sorprende que un jugador de 22 años, en Real Madrid (enfatizaba Del Bosque) esté alternando con dos de los mejores mediocampista del mundo como Modric y Kroos. No es común en Real Madrid, y es todo un mérito”. En la primera rueda de la liga española mostró un nivel exuberante. Eso pasa por la evolución que tienen todos los jugadores, la mentalización y el clip que hacen porque es como si fuera un interruptor, entre todos los que juegan muy bien al fútbol y todos los que llegan a Europa, algunos hacen ese clip porque tomaron la decisiones, eligieron el rumbo, se apoyaron en personas que hicieron un estado de situación en el que empezaron a ganar confianza. Todo el potencial los lleva a cosas importantes", dijo el técnico de Uruguay a Referí.

Rodrigo Bentancur: se ganó un lugar en Juventus y elogios de la prensa y de los hinchas.

Naithan Nández: figura en Cagliari.

Brian Lozano: se fracturó en un entrenamiento con su equipo. Está descartado.

Bryan Rodríguez: en Los Ángeles se destaca en el equipo de los uruguayos sin llegar al nivel de la temporada pasada. Diego Rossi luce más con sus goles.

Giorgian de Arrascaeta: en Flamengo sigue acumulando títulos, goles y minutos que lo destacan.

Gastón Pereiro: intentan acomodarse en el fútbol italiano, tras su pase de PSV en el anterior período de pases.

Nicolás de la Cruz: volvía este jueves de noche en la Libertadores con River Plate.

Edinson Cavani: estuvo cerca de los grandes equipos y no arregló con ninguno. El último contrato que se oficializó y se cayó fue el de Benfica. El jugador quería 48 millones de euros por tres años de contrato y le ofrecían 30 millones, pero los rechazó. En la última temporada alcanzó registros nunca antes vistos: 22 partidos en el año y solamente siete goles. El último partido lo jugó el 11 de marzo contra Borussia Dortmund por la Champions. No tiene equipo desde julio.

Jonahtan Rodríguez: en la vuelta del fútbol mexicano lleva ocho goles en nueva partidos en Cruz Azul.

Cristhian Stuani: Cerró una gran temporada 2019-2020 con 40 partidos y 31 goles, a pesar de la frustración del ascenso que no concretó.

Darwin Núñez: Fue transferido a Benfica en un pase récord y asoma como la gran apuesta del equipo para los próximos años.