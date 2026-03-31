Sangre de campeones: en su Tacuarembó, Mateo Mascarañas ganó la sexta etapa de la Vuelta Ciclista y su padre Richard finalizó cuarto
Los Mascarañas dieron la nota en la llegada de la Vuelta Ciclista a Tacuarembó, su ciudad
31 de marzo de 2026 14:03 hs
La emoción de Mateo Mascarañas al ganar en Tacuarembó
Richard y Mateo Mascarañas en el Alas Rojas de Santa Lucía
Mateo Mascarañas, hijo del reconocido ciclista Richard Mascarañas, con quien comparte equipo en Alas Rojas de Santa Lucía, se quedó con sexta etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay al ganar este martes en Tacuarembó, su ciudad natal.
El ganador se impuso en el sprint final y obtuvo la victoria en la etapa que largó en Paysandú y completó un recorrido de 174,6 kilómetros.
Segundo fue Joao Pedro Rossi de Localiza Meoo / Swift Pro Cycling de Brasil y tercero se ubicó Juan Caorsi de Armonía Cycles.
Richard Mascarañas, de 46 años y ganador de la Vuelta Ciclista del Uruguay en las ediciones 2008 y 2010, llegó también en el sprint final y se quedó con la cuarta posición, muy cerca de un podio que hubiera sido soñado para la familia