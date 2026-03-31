Sangre de campeones: en su Tacuarembó, Mateo Mascarañas ganó la sexta etapa de la Vuelta Ciclista y su padre Richard finalizó cuarto

Mateo Mascarañas , hijo del reconocido ciclista Richard Mascarañas , con quien comparte equipo en Alas Rojas de Santa Lucía, se quedó con sexta etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay al ganar este martes en Tacuarembó, su ciudad natal.

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El ganador se impuso en el sprint final y obtuvo la victoria en la etapa que largó en Paysandú y completó un recorrido de 174,6 kilómetros.

Segundo fue Joao Pedro Rossi de Localiza Meoo / Swift Pro Cycling de Brasil y tercero se ubicó Juan Caorsi de Armonía Cycles.

Richard y Mateo Mascarañas en el Alas Rojas de Santa Lucía

Richard y Mateo Mascarañas en el Alas Rojas de Santa Lucía

Richard Mascarañas, de 46 años y ganador de la Vuelta Ciclista del Uruguay en las ediciones 2008 y 2010, llegó también en el sprint final y se quedó con la cuarta posición , muy cerca de un podio que hubiera sido soñado para la familia

Una más para Leonel Rodríguez: el sprinter ganó su tercera etapa en cinco disputadas y llegó a 12 en su historial en la Vuelta Ciclista, que este lunes tuvo final en Paysandú

Vuelta Ciclista del Uruguay: Matías Presa ganó la cuarta etapa este domingo y un argentino es el nuevo malla oro

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Lucas Gaday sigue primero en la general

Tras los resultados de este martes, el argentino Lucas Gaday, de Dolores Cycles, se mantiene con la malla oro de líder de la general.

Lo sigue a nueve segundos a Pablo Bonilla y a diez segundos al también argentino Alejandro Quilcy.

Luego, los perseguidores se ubican a más de tres minutos.