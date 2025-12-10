Dólar
Compra 38,05 Venta 40,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / EL REMO DESPEGADO

Uruguay conquistó 19 medallas con 21 deportistas en su participación como invitado en los Juegos Bolivarianos

El remo tuvo una actuación sobresaliente con tres oros, cinco platas y tres bronces entre las modalidades tradicionales y el coastal

10 de diciembre 2025 - 21:44hs
Maximiliano Larrosa

Maximiliano Larrosa

Uruguay participó con buen suceso de los Juegos Boliviarianos que se llevaron a cabo en las ciudades peruanas de Chiclayo y Lima. En calidad de invitado, Uruguay participó con 21 deportistas en seis disciplinas y se volvió con 19 medallas. Fue la mejor delegación entre las naciones invitadas.

Los Juegos Bolivarianos se disputan desde 1938 con una primera edición llevada a cabo en Bogotá. Esta fue la edición número 22. Desde 1973 se celebran cada cuatro años.

El evento multideportivo es organizado por la Organización Deportiva Bolivariana que fue fundada por los seis países que obtuvieron su independencia a instancias de Simón Bolívar. Estos países son Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Con el tiempo se fueron sumando otras naciones.

Además, es una tradición que compitan naciones invitadas en cada evento. Este año fue invitado Uruguay junto con Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados y Curazao.

Las Cimarroncitas
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Uruguay entre los 12 mejores del Mundial junior de hockey sobre césped y Jacinta Curutchague MVP contra Sudáfrica

Paula Eastman
HANDBALL

Uruguay le ganó a Cuba en el Mundial de handball, cerró su actuación en el puesto 29 y Paula Eastman fue brillante

El Comité Olímpico Uruguayo vio con buenos ojos la participación para que sus deportistas sumen roce internacional en sus diversas competencias.

Uruguay compitió en e-sports, levantamiento de pesas, karate, judo, pelota vasca y remo.

El remo fue el deporte más destacado con tres medallas de oro ganadas, dos de plata y una de bronce.

El otro oro lo logró Williams Freire en e-sports.

Todas las medallas que ganó Uruguay en los Juegos Bolivarianos 2025

Medalla Deportista Deporte
Oro Williams Freire e-sports
Oro Felipe Kluver Remo, single peso ligero
Oro Leandro Rodas y Martín Zócalo Remo, 2 remos largos sin timonel
Oro Martín Sarraute, Romina Cetraro, Nicole Yarzón y Bruno Cetraro Remo, cuádruple par abierto mixto
Plata Juan Carlos Pita Karate, -67 kilos
Plata Leonella Acosta Pelota vasca, frontball
Plata Manuel Pelúa Pelota vasca, pelota goma individual 30 metros
Plata Romina Cetraro Remo, single abierto
Plata Luciano García y Felipe Kluver Remo, doble par abierto
Plata Marcos Sarraute Remo coastal, beach sprint
Plata Marcos Sarraute y Leandro Rodas Remo coastal, beach sprint
Plata Romina Cetraro y Leandro Rodas Remo coastal, beach sprint
Bronce Sandy Caraballo Judo, +100 kilos
Bronce Maximiliano Larrosa Karate, -60 kilos
Bronce Francisco Barrios Karate, -75 kilos
Bronce Juan Macedo Karate, -84 kilos
Bronce Bruno Cetraro Remo, single peso abierto
Bronce Nicole Yarzón y Romina Cetraro Remo, doble par peso abierto
Bronce Nicole Yarzón y Romina Cetraro Remo coastal, beach sprint

Uruguay fue la nación invitada con sus cuatro oros y su total de 19 medallas.

El medallero general lo ganó Colombia con 142 oros, 122 platas y 76 bronces.

Contando a todos los participantes, Uruguay fue undécimo por encima de Bolivia que ganó un oro, siete platas y 25 bronces y debajo de El Salvador, ganador de cinco oros, siete platas y 15 bronces.

Temas:

Juegos Bolivarianos remo Maximiliano Larrosa Felipe Kluver Marcos Sarraute

Seguí leyendo

Las más leídas

Joaquín Papa, Abel Hernández y José Luis Palma
FÚTBOLX100

Liverpool se le planta a los grandes: tuvo en Abel Hernández al mejor jugador, a Joaquín Papa mejor técnico y a Palma mejor dirigente en Fútbolx100

Fernando Piñatares y Nahuel Herrera de Peñarol, fueron elegidos como mejor preparador físico y revelación en la encuesta Fútbolx100 2025
FÚTBOLX100

Los dos premios de Peñarol en la encuesta Fútbolx100: la sangre nueva de Nahuel Herrera y el abonado del profe Fernando Piñatares, que batió un récord

Benjamín, el hijo de Luis Suárez, se puso la camiseta de Nacional para acompañar a Lionel Messi 
URUGUAYOS

Benjamín, el hijo de Luis Suárez, se puso la camiseta de Nacional para acompañar a Lionel Messi en la Messi Cup de Miami; mirá el video

Abel Hernández fue la figura del fútbol uruguayo en 2025
FÚTBOLX100

Fútbolx100: Abel Hernández es el Mejor Jugador de la Liga AUF Uruguaya 2025; conocé todos los premiados de la encuesta de Referí

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos