Uruguay conquistó 19 medallas con 21 deportistas en su participación como invitado en los Juegos Bolivarianos

Uruguay participó con buen suceso de los Juegos Boliviarianos que se llevaron a cabo en las ciudades peruanas de Chiclayo y Lima. En calidad de invitado, Uruguay participó con 21 deportistas en seis disciplinas y se volvió con 19 medallas. Fue la mejor delegación entre las naciones invitadas.
Los Juegos Bolivarianos se disputan desde 1938 con una primera edición llevada a cabo en Bogotá. Esta fue la edición número 22. Desde 1973 se celebran cada cuatro años.
El evento multideportivo es organizado por la Organización Deportiva Bolivariana que fue fundada por los seis países que obtuvieron su independencia a instancias de Simón Bolívar. Estos países son Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Con el tiempo se fueron sumando otras naciones.
Además, es una tradición que compitan naciones invitadas en cada evento. Este año fue invitado Uruguay junto con Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados y Curazao.
El Comité Olímpico Uruguayo vio con buenos ojos la participación para que sus deportistas sumen roce internacional en sus diversas competencias.
Uruguay compitió en e-sports, levantamiento de pesas, karate, judo, pelota vasca y remo.
El remo fue el deporte más destacado con tres medallas de oro ganadas, dos de plata y una de bronce.
El otro oro lo logró Williams Freire en e-sports.
Todas las medallas que ganó Uruguay en los Juegos Bolivarianos 2025
|Medalla
| Deportista
| Deporte
|Oro
|Williams Freire
|e-sports
| Oro
|Felipe Kluver
|Remo, single peso ligero
| Oro
|Leandro Rodas y Martín Zócalo
|Remo, 2 remos largos sin timonel
| Oro
|Martín Sarraute, Romina Cetraro, Nicole Yarzón y Bruno Cetraro
|Remo, cuádruple par abierto mixto
| Plata
|Juan Carlos Pita
|Karate, -67 kilos
| Plata
|Leonella Acosta
|Pelota vasca, frontball
| Plata
|Manuel Pelúa
|Pelota vasca, pelota goma individual 30 metros
| Plata
|Romina Cetraro
|Remo, single abierto
| Plata
|Luciano García y Felipe Kluver
|Remo, doble par abierto
| Plata
|Marcos Sarraute
|Remo coastal, beach sprint
| Plata
|Marcos Sarraute y Leandro Rodas
|Remo coastal, beach sprint
| Plata
|Romina Cetraro y Leandro Rodas
|Remo coastal, beach sprint
| Bronce
|Sandy Caraballo
|Judo, +100 kilos
| Bronce
|Maximiliano Larrosa
|Karate, -60 kilos
| Bronce
|Francisco Barrios
|Karate, -75 kilos
| Bronce
|Juan Macedo
|Karate, -84 kilos
| Bronce
|Bruno Cetraro
|Remo, single peso abierto
| Bronce
|Nicole Yarzón y Romina Cetraro
|Remo, doble par peso abierto
| Bronce
|Nicole Yarzón y Romina Cetraro
|Remo coastal, beach sprint
Uruguay fue la nación invitada con sus cuatro oros y su total de 19 medallas.
El medallero general lo ganó Colombia con 142 oros, 122 platas y 76 bronces.
Contando a todos los participantes, Uruguay fue undécimo por encima de Bolivia que ganó un oro, siete platas y 25 bronces y debajo de El Salvador, ganador de cinco oros, siete platas y 15 bronces.