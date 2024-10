Claudio Borghi habló sobre Marcelo Bielsa por su situación en Uruguay y manifestó su "sorpresa" por una cuestión específica

Suárez denunció, entre otras cosas, que Bielsa le faltó el respeto a Agustín Canobbio al hacerlo entrenar con los sparrings durante la Copa América de Estados Unidos 2024, que no le decía 'buen día' a los jugadores, que aisló a todos los funcionarios del Complejo Celeste de los jugadores, que Bielsa les ordenó no saludar a los hinchas de Uruguay en una ocasión en Estados Unidos y que no tenía diálogo con el entrenador.

Luis Suárez vs Marcelo Bielsa: hay algo que no encaja en esta fractura expuesta en la selección de Uruguay

Agustín Canobbio también realizó fuertes declaraciones contra el entrenador y Carlos Nicola, entrenador de arqueros de las selecciones de Uruguay, que dejó su cargo tras el Preolímpico de comienzos de 2024, también denunció que "hubo cosas fuertes" de parte del entrenador argentino en el trato con los juveniles.

La semana pasada, antes del partido que el jueves se perdió 1-0 en Lima, por la novena fecha de las Eliminatorias, esos cinco referentes del plantel tuvieron una reunión con Bielsa para intentar limar asperezas.

En medio de ese clima interno convulsionado por las declaraciones de Suárez, Claudio "Bichi" Borghi habló este lunes sobre la actualidad de las Eliminatorias y entre otros temas tocó el de la selección de Uruguay.

El campeón del mundo en México 1986 expresó en entrevista con DSports: "No tengo el gusto de conocer a Bielsa, no sé si pasa al lado mío si me saluda o no". "

"Siempre dentro de un grupo de jugadores hay diferentes características, personalidades y costumbres. Yo tengo la costumbre de saludar a todos, es mi costumbre, pero eso no me hace ni mejor ni peor persona. Yo no creo que al técnico lo llamen para ser educado, lo llaman para conseguir resultados. Ahora, que dentro de esos resultados tiene que haber una convivencia, es evidente. Todo esto ha creado situaciones complejas y el otro día en el partido donde Uruguay no consigue el resultado se van acumulando dudas y comentarios", agregó.

"Acordémonos que Uruguay no es que tenga seguido un técnico extranjero al cual tenga que acostumbrarse. Creo que Passarella fue el último que estuvo y ahora Bielsa", analizó.

"Sí lo que me sorprende es que les llame la atención algo que es conocido de Bielsa, que es un señor más reservado, donde no comparte con mucha gente, donde pocas veces uno lo ve reír. Entonces me llama la atención que un tipo tan conocido no sea tenido en cuenta su esencia para dirigir grupos. Y él te puede decir 'mirá, yo acá vengo a dirigir y a sacar resultados, no vengo a hacer amigos ni a ser simpático', y está en todo su derecho también", concluyó.