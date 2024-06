Referí en la Copa América: venta de la nuevas camisetas de la selección uruguaya; lo que se sabe hasta el momento

Cabe destacar que estas nuevas equipaciones fueron realizadas para la Copa América 2024, luego de que la Asociación Uruguay de Fútbol (AUF) hiciera un llamado a marcas que pudieran brindarle indumentaria en este torneo, tanto para los partidos, como para los entrenamientos y paseos.

Una vez que finalice la Copa América, la AUF hará un nuevo llamado a marcas que quieran vestir a la selección en los próximos años, en un contrato a más largo plazo y en el que estudiarán las ofertas que se presenten, lo que le permitirá recibir ingresos.

Nike suministró en tiempo récord los materiales que necesitaba la selección, haciendo una primer entrega en los entrenamientos en el Complejo Celeste, una segunda en Denver, en el amistoso ante México, y la tercera ya en el marco del torneo continental de Conmebol.

Nueva camiseta de la selección uruguaya para la Copa América Nueva camiseta de la selección uruguaya para la Copa América Foto: @Uruguay

Lo que se sabe de la venta de la nueva camiseta de Uruguay

Tras el lanzamiento de las nuevas camisetas de la selección uruguaya, Referí consultó a autoridades de la AUF para conocer si se pondrán a la venta, teniendo en cuenta el vínculo especial firmado con Nike por la Copa América.

La respuesta es que se maneja una comercialización a través de la web de AUF Store.

Pero lo que no se sabe es cuándo se pondrán a la venta, lo que es la gran interrogante, indicaron.

¿Cuánto cuesta una camiseta Nike de selecciones?

Los precios de las camisetas 2024 de selecciones que viste Nike oscilan entre US$ 170 y US$ 95, según la tienda web de la firma.

Por ejemplo, las camisetas de Francia, Inglaterra, Brasil o Estados Unidos, en modelo “match home” y "match away", como las que usan los jugadores en los partidos, tienen un costo de US$ 170, mientras que las versiones stadium home y away se venden a US$ 95.

Esos modelos, pero en talles para niños, tienen precios de US$ 150 y US$ 80, respectivamente.