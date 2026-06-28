Estos son los mejores libros de 2026 (hasta ahora)

El meridiano del año está cerca y por eso en la sección de Cultura y espectáculos de El Observador empezamos a mirar los meses que tenemos detrás y pensamos en aquellas cosas que nos quedaron grabadas hasta ahora. Este viernes, el cuarto y final de cuatro entregas, repasamos algunos libros que, según quienes firman, estuvieron entre lo mejor que pudimos ver desde enero hasta hoy. Ya pasaron los discos, siguieron las series y, luego del cine , el cierre es con los libros.

Se puede sentir el calor, la humedad, el zumbido de los insectos. La escritora argentina repite, como es habitual en su obra, esa capacidad de transpirar las páginas con el clima salvaje, denso y majestuoso del litoral de su país. La casa del título es la voz protagónica de este relato, que atraviesa décadas, desde la época independentista hasta la dictadura, cobijando a generaciones de humanos que viven sus miserables existencias entre esas paredes. La memoria, el paso del tiempo y la violencia son los pilares temáticos de esta historia, que no por su brevedad deja de ser contundente.

Con la lógica trampa de que este libro no es nuevo, sino una reedición de un trabajo que cumple 100 años, su presencia en esta selección tiene que ver con el hecho de que permite (re)descubrir a un Quiroga más lejano al ya manido (aunque no por eso sin valor) maestro del terror o al autor de los Cuentos de la selva. Aunque la selva misionera está acá también, en esta colección de relatos donde la violencia y la desgracia están a la mano, en un retrato de un pueblo con vibras de wéstern, poblado por un puñado de hombres en busca de la fortuna y el futuro, en un duelo constante con la muerte y el horror más profundo de todos: los humanos siendo humanos.

En su última novela, que presentará durante su visita a Uruguay en setiembre , el autor francés se mete con la figura y la historia de su propia madre, Hélène Carrère d’Encausse, un nombre central de la vida intelectual francesa del siglo xx, primera mujer al frente de la Academia de ese país y experta en historia rusa. Secuela espiritual de Una novela rusa, Carrére se reconcilia en este libro con el ícono que representa su progenitora, con el peso que tuvo en la intelligentsia gala, con la historia familiar y una genealogía fascinante que llega hasta la época de los zares. En Koljós, Carrére es un hijo que duda, un cronista que indaga, un narrador que se pelea y se reconcilia con el pasado, un hombre que recuerda. Y un escritor que prueba, una vez más, que está entre los mejores y más importantes de la actualidad.

Historias de fantasmas - Siri Hustvedt

Historias de fantasmas comienza exactamente en ese día en el que los lectores del autor de Paul Auster, marido de Hustvedt y autor de libros como La invención de la soledad y Ciudad de cristal, empezaron a asimilar su partida: “Estoy viva”, abre la autora. “Mi marido, Paul Auster, está muerto. Murió el 30 de abril de 2024, a las 18.58, en la casa de Brooklyn donde ahora escribo estas palabras.” Lo que sigue es una novela híbrida que alterna diarios de duelo, cartas del pasado, episodios de la vida de ambos, reflexiones sobre la memoria y las postrimerías de la pérdida, despuntes psicoanalíticos sobre la muerte en donde aflora la Hustvedt ensayista y lo último que escribió el propio Auster, las cartas que dejó sin terminar para su nieto Miles. Historias de fantasmas es una forma de entender de qué manera un duelo tan profundo puede manifestarse en la persona “que queda”, y hasta qué punto las experiencias y la memoria se modifican al compás del dolor. Es, también, la oportunidad de conocer la faceta más íntima de una de las mejores escritoras de su generación.

Principio, medio, fin - Valeria Luiselli

Después de más de una década publicando con la editorial Sexto Piso, la escritora mexicana Valeria Luiselli integra desde ahora las filas del nuevo sello en español de Feltrinelli con este título, que acaba de llegar a librerías hace pocas semanas, y que además la tuvo de visita por Uruguay. Esta nueva historia llega después del mega éxito que tuvo con Desierto sonoro y pone a una madre y a una hija de viaje por la isla de Sicilia, luego de un divorcio que desarma a la familia y que las tiene buscando nuevos comienzos, nuevos intermedios, nuevas conclusiones. El libro juega nuevamente con el abrazo y el rechazo a la autoficción —una dinámica que ya es marca registrada de su autora— y tiene en su centro un viaje de descubrimiento donde aflora el peso de los mitos clásicos en nuestro ADN.

Instrucciones para las ruinas - Ana Fornaro

Fornaro es uruguaya, periodista y desde hace más de una década está radicada en Buenos Aires, desde donde construyó una carrera en el universo de la crónica, un género que descubrió, del que se enamoró y cuya práctica la llevó a publicar en revista Anfibia, Radar de Página/12 y Lento, revista de la que ahora es directora editorial. Instrucciones para las ruinas, su primer libro, documenta ese oficio ganado a fuerza de textos y dedicación al género, así como su consolidación en el mundo del llamado periodismo narrativo. Dividido en dos partes, una de crónicas de largo aliento y otra de pequeños ensayos cercanos a la columna de opinión, el libro es una gran muestra de lo mejor de su trabajo, y tiene piezas excelentes entre las que se encuentran la historia de un francés cuya hija fue asesinada en Salta y busca justicia, una radiografía sobre las empleadas domésticas del barrio privado bonaerense Nordelta y una crónica sobre el conflicto en Sahara Occidental y la ocupación marroquí.