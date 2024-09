Suma Camerata: el proyecto que reúne a Luciano Supervielle, Pedro Dalton y Juan Casanova, sólo tocó tres veces y les cambió "la forma de ver el mundo"

Junto a invitados especiales, el show repasará canciones que vienen de los repertorios de cada uno de sus integrantes, de las colaboraciones que han hecho antes, del cancionero popular uruguayo y regional y, como novedad, canciones hechas por ellos para esta ocasión.

En medio de ese proceso de trabajo, Casanova y Dalton conversaron con El Observador sobre esta colaboración, lo nuevo que trajo a sus vidas y sus carreras, y qué sucederá en el Auditorio en algunos días.

Federika Odriozola

¿Suma Camerata es un proyecto que ilustra el poder de la colaboración?

Pedro Dalton: Hay una constante en los tres y es el utilizar la música como modo de experimentación, hasta de vida, si querés. Para mí la música es eso, es experimentar, una vez que tenés hecha la canción dejala de lado y andá a buscar otra. La gracia no está en el objetivo, sino en el hacerlo.

Juan Casanova: Además está muy bueno el hecho de nunca estar aferrados a fórmulas, estamos en un constante desafío. Colaborar significa que tenés que negociar y tenés que dejar muchas cosas de lado, tus propias ideas, y compartir. Ahora estamos componiendo nuestro primer tema los tres juntos, que también era otro desafío, entró a fluir increíblemente de entrada y nos permitimos también muchas libertades, mucho experimento, hacer cosas que no hacemos por lo general. Día a día van surgiendo sorpresas, y el hecho de abrir la cancha, de no cerrarse, de no repetir fórmulas tiene su recompensa.

¿Fue pararse como en una lógica de juego entre ustedes al momento de crear?

PD: Con esta canción que estamos componiendo los tres yo quise jugar la fácil, que era que Juan escribe una estrofa en su casa, yo otra en la mía. Y Juan me dice “no, no, no, vamos a sentarnos los tres a tratar de componer”, que es la parte rica, es otra cosa más que requiere esto, que es el confiar. Confiar en algo que no es tu fórmula ni tu manera de hacer las cosas y que su resultado esté bien. Se trata de entregar eso también, y a mí me parece que es súper interesante.

¿Cómo ha sido esa negociación, ese proceso que vienen haciendo?

PD: Es todo lo contrario a lo que nos pasaría a cada uno en su banda.

JC: Que todo es burocracia egoísta (risas).

PD: Todos se enojan, que aquel se va, viene, lo llamás por teléfono, un mensaje. Acá hay un respeto que nos tenemos, que descubro que es inquebrantable como forma de laburo, que de acá me lo llevo para siempre. Porque en realidad es dejar el ego de lado y utilizar lo que sabe el otro en tu favor personal. Potenciarse.

¿Había con este show y su grabación, así como con la composición en conjunto, una intención de dar un paso más con el proyecto, de hacerlo más formal?

PD: Sí, nuestro primer show se armó con pocos días de antelación y se agotó. Entonces buscamos hacer algo más preparado, fuimos al Solís, también lo agotamos. Y de ahí venimos al Auditorio del Sodre, para además grabar un disco.

JC: El cuarteto de cuerdas en este proyecto es algo fundamental para darle sentido a todo un show que viene de universos musicales completamente distintos. Luciano hace todos los arreglos, que le quedan preciosos, y ese cuarteto se puede expandir. Esta vez es un noneto, y eso le da una cualidad a las canciones del repertorio que tocamos. Tocar con una orquesta de cuerdas deja todas las canciones en otro estado. Para nosotros es sumamente emocionante, aporta otra dimensión a la crudeza de nuestras bandas, donde las sensaciones pasan por otro lado. Acá te llena el corazón, y eso creo que se contagia al público y es parte del resultado final de lo que es Suma Camerata.

Federika Odriozola

¿Hay algo en este proyecto que representa para ustedes salir de lo conocido, sumar una adrenalina nueva que capaz en sus bandas o proyectos de más largo aliento ya no aparece tanto?

PD: Es adrenalínico y a la vez genera una tensión, porque se va a entender todo lo que sucede, no es algo a lo que esté acostumbrado. Estoy acostumbrado a tocar entre tres guitarras, sonando al palo, distorsionado. Pero sí me pasan con esto cosas que hasta incluso tiene el punk rock, me sorprendió escuchar esas nueve cuerdas con su fuerza, y es como que decís, “epa, no es tan diferente”. Hay una energía, y ellos también sienten que están haciendo otra cosa de lo que hacen comúnmente con la orquesta. Eso para mí, energéticamente, está despegado.

JC: Este es un show que se presta naturalmente para ambientes de teatro, con cierta escucha que en un boliche no es que no se pueda lograr pero es otro ambiente. Esto lo queremos llevar también al interior, porque tocamos muchas canciones no solo en las que participamos nosotros, sino otras que son parte del acervo cultural de nuestro país, canciones que son populares. No solo temas de Los Traidores y Buenos Muchachos o de Bajofondo, sino también canciones de La Vela Puerca, de Eduardo Mateo, de bandas más nuevas como 3Pecados, de Legião Urbana, canciones de la región, música hecha en muchos casos por amigos que apreciamos muchísimo y que también tienen un enorme valor para nosotros. No es que nos ponemos a hacer covers de cualquier cosa, sino que el setlist que estamos produciendo tiene un enorme valor y significado para nosotros, que también tiene que ver con todo lo que nos ha pasado en nuestras vidas. Así que, de algún modo, Suma Camerata es nuestro ADN vital y musical puesto en una misma mesa a la vista de todos.

Cuando se vuelven a casa después de un ensayo o un show, ¿qué es lo que sienten que se llevaron de sus dos compañeros?

JC: Yo me traigo el tremendo compromiso que le pone Luciano a encontrar todos los detalles y trabajar hasta el último momento todo lo que es necesario para refinar y sacar lo mejor del potencial de cada tema, cada nota, cada armonía. Y de Pedro, a mí me encanta como canta y como escribe. Me encanta cantar temas escritos por Pedro y cuando estoy escribiendo cosas, o ahora que estábamos componiendo un tema para la ocasión, pensaba “esto le va a quedar divino a Pedro”.

PD: Para mí es una nueva manera de hacer las cosas. Llego a mi casa y digo “es una nueva visión del mundo”, en general. Estoy aprendiendo un montón y eso es nuevo en mi vida, lo valoro muchísimo y el resultado lo veo al escribir. Me está afectando incluso en mis otras escrituras, lo cual me alegra porque quiere decir que se puede seguir descubriendo, experimentando y aprendiendo.