COPA SUDAMERICANA

"Lamentable, terminó haciendo lo que había prometido": la bronca con Daronco de Cali Izquierdoz, quien explotó contra el árbitro tras la semifinal ante U de Chile

Cali Izquierdoz, defensor argentino que juega en Lanús, confesó que el árbitro le había anticipado que iba a sancionar penal para U de Chile

24 de octubre 2025 - 9:11hs
ESPN

Cali Izquierdoz, defensor argentino que milita en Lanús, explotó contra el árbitro Anderson Daronco por el penal que sancionó a favor de la U de Chile en el cierre del encuentro y el escandaloso final, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, encuentro que terminó igualado 2-2.

Lanús

El capitán de Lanús aseguró que el árbitro ya le había anticipado en reiteradas ocasiones que le iba a cobrar un penal a Agustín Cardozo dentro del área, algo que se concretó en una de las últimas jugadas del encuentro, pese a que la del cierre fue por una mano dentro del área.

La bronca de Cali Izquierdoz con Anderson Daronco

"Me parece lamentable. Encima, desde que arrancó el segundo tiempo que el árbitro me venía diciendo: 'Le voy a cobrar penal al 30, le voy a cobrar penal al 30'. En todas las jugadas me decía lo mismo. Terminó haciendo lo que me había prometido", manifestó Izquierdoz. "Pregúntenle a él. Me decía eso. Tres o cuatro veces me lo dijo", agregó el defensor, quien fue amonestado en medio de los reclamos.

U de Chile
El gol de la U de Chile ante Lanús

El gol de la U de Chile ante Lanús

El experimentado chileno Charles Aránguiz se hizo cargo de la ejecución y puso la pelota junto al palo derecho para sentenciar el 2-2 definitivo en el primer encuentro de las semifinales. Luego del tanto, se produjo una discusión entre los bancos de suplentes de ambos equipos, pero no terminó a mayores más allá de que las discusiones continuaron tras el final del partido.

El próximo jueves 30 de octubre se verán las caras nuevamente en La Fortaleza, con la serie abierta y para cualquiera luego del empate por 2-2 en Chile, y el ganador jugará la final ante el vencedor entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro.

Temas:

Cali Izquierdoz Lanús U de Chile Copa Sudamericana

