"Me dieron electroshock y se me apagó la tele": Diego Lezcano, el llamado que le "salvó la vida" y el "peor cumpleaños con el mejor regalo"

Diego Lezcano.jfif Diego Lezcano, jugador de tercera división de Wanderers @mwfc_oficial

“Le escribí a un amigo, porque mis viejos están lejos, en Minas, y yo estoy viviendo en Ciudad de la Costa. Y le escribí a un amigo, el Topo, que ya de paso le mando saludo, que me salvo la vida. Me trajo a emergencia, me empecé a descomponer, me subieron a una camilla, me acuerdo que me llevaron corriendo, me dieron electroshock y ahí se me apagó la tele como por tres días y no me acuerdo de nada”, comentó.