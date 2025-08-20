Dólar
PARTIDO NACIONAL

Martín Lema se abre de Aire Fresco e iniciará un nuevo proyecto político

El senador Martín Lema se reunió con Álvaro Delgado para transmitirle que iniciará un nuevo proyecto político

20 de agosto 2025
Delgado y Lema.jpg
Instagram: alvarodelgadouy

El senador del Partido Nacional, Martín Lema, resolvió abrirse del sector Aire Fresco –fundado por Luis Lacalle Pou– e iniciar un nuevo proyecto político.

La decisión fue comunicada este martes a Álvaro Delgado, presidente del Directorio y líder de Aire Fresco.

Desde el equipo de Lema calificaron la reunión como "buena" y dijeron que conversaron sobre la "importancia de un directorio fuerte y el desafío de volver a gobernar".

La posibilidad de que Lema se abriera venía manejándose informalmente desde hace semanas en la interna del Partido Nacional.

De hecho, uno de sus dirigentes más cercanos, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, se había ausentado de la convención que eligió a Delgado como presidente. Esto, que se conoce popularmente como "votar con los pies" fue porque no estaba de acuerdo con que se postulara, algo que le había hecho saber.

Se espera que en las próximas semanas el legislador y excandidato a la Intendencia de Montevideo dé a conocer algunas particularidades del proyecto así como los apoyos que tiene.

Uno de los asuntos a resolver es qué pasa con el número 404 con el que compite Aire Fresco en las elecciones, ya que está registrado a nombre de Lema.

Guiño político

En una participación que fue interpretada como una señal de su alejamiento, Lema participó el lunes de la primera asamblea de la Lista 71 –el Herrerismo– luego de las elecciones departamentales de mayo.

En esa reunión, el diputado herrerista Juan Martín Rodríguez le planteó que asumiera la departamental nacionalista de Montevideo, mientras que Lema reiteró su voluntad de volver a postularse en 2030.

"Sigo con las ganas intactas de ser intendente de Montevideo, nuestra mirada está puesta en el '29 y en el '30", indicó y adelantó que a Mario Bergara le exigirá que "cumpla porque los montevideanos están cansados".

"Estamos convencidos de que en algún momento vamos a ganar. Nosotros sí vamos a cumplir", agregó.

Una de las opciones que manejan los blancos es que el Herrerismo le dé su apoyo si el proyecto político que arma es un "paraguas" que trasciende sectores, algo que se definirá más adelante.

