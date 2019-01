¿Cuáles son los 16 jugadores de Nacional que tienen más chance de jugar el clásico?

Nacional prepara el clásico de la Supercopa en Los Céspedes, a puertas cerradas. Poco se informó sobre lo que está trabajando el técnico Eduardo Domínguez para enfrentar a Peñarol el domingo a la hora 20.15, en el primer encuentro oficial de la temporada.

Todos los futbolistas que se integraron al plantel están habilitados para jugar desde el punto de vista reglamentario, pero no están todos con la misma condición física y futbolística.

Ninguno de los seis que fueron presentados el viernes pasado (Álvaro Pereira, Felipe Carvalho, Felipe Carballo, Gustavo Lorenzetti, Mathías Cardacio y Joaquín Arzura) jugaron los amistosos de preparación (varios de ellos iban a debutar contra César Vallejo, pero el encuentro se suspendió), por lo que si alguno juega debutará en ese partido.

Además, Gonzalo Bergessio, el jugador de Nacional que más minutos estuvo en cancha en la temporada pasada y el goleador del Campeonato Uruguayo, está en duda porque recién se reincorporó este lunes, sin haber hecho la pretemporada: "No estoy como me gustaría, pero en un par de semanas me voy a poner a la altura de mis compañeros", dijo el argentino este jueves en conferencia de prensa.

El plantel realizó este jueves un ensayo táctico, en el que el entrenador realizó muchos cambios, inclusive en el arco: una parte del movimiento atajó Esteban Conde y en la otra Luis Mejía.

Las opciones que maneja el técnico son Conde o Mejía; Cotugno o Zunino, García, Carvalho o Angeleri en la zaga central, Viña o Palito Pereira en el lateral izquierdo, Neves, Arzura y Carballo tienen posibilidades de jugar en el mediocampo, Amaral puede ser el nexo con los delanteros Sebastián Fernández, Ramírez o Bergessio.

Lorenzetti y Rivero entrenaron diferenciado este jueves por distintas molestias musculares.