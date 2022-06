Covid en Nacional: por qué Conmebol sigue exigiendo hisopados de covid-19 a contramano del resto de la sociedad

Nacional no contará con cinco jugadores para el partido de este martes a la hora 19 ante Unión de Santa Fe por Copa Sudamericana: Martín Rodríguez, José Luis Rodríguez, Nicolás Marichal, Yonathan Rodríguez ni a Diego Zabala. ¿El motivo? Casos positivos de covid-19. La noticia parece contradictoria en momentos en que casi ninguna actividad exige ya hisopados, y cuando ni siquiera en el Campeonato Uruguayo se testea a los jugadores.

Es decir, con el mismo cuadro de salud que atraviesan hoy, los jugadores tricolores podrían haber jugado por el torneo local. Algo que ya no ocurrirá ahora, porque al dar positivo, solo lo podrán hacer cuando terminen los cinco días de aislamiento.

La situación es, además, la opuesta a 2020, cuando con buena parte de los vuelos mundiales detenidos, Conmebol reanudó sus torneos viajando por el continente con exigentes protocolos sanitarios. Hoy, con buena parte de las actividades de la sociedad completamente abiertas, el fútbol es una de las actividades más restringidas en ese sentido. Pero solo en ese sentido, porque las delegaciones ya no tienen burbujas sanitarias, los fotógrafos no deben hisoparse para estar en el campo y el público no tiene restricciones para acceder al estadio.

Uno que había tenido problemas con los testeos fue Sebasatián Coates, que en enero se perdió el partido de la selección uruguaya ante Venezuela por la antepenúltima fecha del torneo luego de haber dado positivo en los testeos previos, menos de un mes de haber tenido la enfermedad y días después de haber dado negativo, lo que le permitió jugar ante Paraguay

¿Pero por qué ocurre? La obligatoriedad de testeos es una exigencia de FIFA que aún no ha sido eliminada y que se aplica a competencias internacionales oficiales. Por ejemplo, lo mismo ocurre con la actual Liga de Naciones de UEFA, en la que todos los jugadores deben someterse a hisopados antes de jugar. Hasta que esa normativa no cambie, los futbolistas sudamericanos deberán seguir intento esquivar el covid, algo difícil teniendo en cuenta la circulación comunitaria del virus.