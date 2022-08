Damiani-Ruglio: una vieja rivalidad que se reflotó en el peor momento para Peñarol

A falta de un año y medio para las elecciones de Peñarol, la interna feroz del club explotó este viernes luego de declaraciones de Juan Pedro Damiani, expresidente, quien fustigó el mandato del actual titular, Ignacio Ruglio y muchas de sus decisiones.

Pese a que hace cinco años que ya no está en el club -aunque fue candidato en el pasado acto eleccionario de diciembre de 2020- Damiani sigue siendo uno de los referentes de la institución y su palabra siempre es buscada.

Una noche histórica: Ruglio le ganó a Damiani quien perdió por primera vez una elección

Este viernes, el extitular carbonero cuestionó al actual mandamás aurinegro por distintos aspectos de su gestión, entre ellas, su manejo de la economía de la institución, luego de que el pasado fin de semana, publicara un informe económico.

“Que Nacho Ruglio hable de ordenar la economía es como que un vegetariano hable de la industria frigorífica”, expresó Damiani este viernes el programa 100% Deporte en Sport 890.

El mandamás mirasol, explicó entre otras cosas en ese informe que “la deuda total, sin contar el Estadio Campeón del Siglo a fines de 2020, ascendía a US$ 16.333.334 (...) En este año y medio, de esos adeudos, el club ha pagado US$ 7 millones”.

Esa deuda a la que se refirió, fue heredada de los procesos de Damiani y Jorge Barrera.

Damiani al lado de Ruglio el día que este asumió como nuevo presidente mirasol en el Estadio Campeón del Siglo

Para Damiani, más allá de que sostuvo que respeta “muchísimo a (Eduardo) Zaidensztat”, vicepresidente y tesorero del club, “lo de los números (de ese informe económico) es insólito”, dijo.

“Me parece inoportuno el informe económico”, señaló Damiani, quien agregó que Peñarol “nunca en la historia” tuvo el dinero que tiene hoy el club. “Y todo heredado”, destacó.

La respuesta de Ruglio no se hizo esperar y en su estado de Whatsapp, sin nombrar al expresidente, escribió: “Siempre fui un tipo de vivir sencillo y de ganarme las cosas sin que mi padre me regalara nada, me dejó la enseñanza de laburar a veces me fue mejor y otras no tanto. Mi único sueño grande fue el de ser presidente de Peñarol que por suerte a ‘Nachito’ se le dio, enfrentándose solito a un montón de gente con el único objetivo de ordenar el club, volverlo un club más humano y cuidar el dinero de Peñarol más que el mio propio. Y darle alegría a la gente que por suerte en 19 meses hemos festejado bastante. Así pienso seguir, con una vida común y feliz con eso. Solo espero algún día cumplir mi otro sueño que es tener un lavadero... de autos. Sencilla la vida del laburante, simple mi sueño”, escribió.

Una vieja historia de rivalidad

Fue el propio Damiani quien en 2009 llevó a Ruglio a trabajar en Peñarol.

Pero con el paso del tiempo, se distanciaron políticamente y el actual presidente carbonero, fue uno de los fundadores del Movimiento 28 de Setiembre, del cual luego se alejó.

Ruglio fue candidato a presidente en tres ocasiones. En la primera perdió con Damiani, luego con Barrera, y en la tercera, le ganó al propio Damiani en la única vez que perdió una elección en diciembre de 2020 por un 34% de los votos contra un 31%.

En 2016, con Juan Pedro presidente, luego de que Peñarol perdiera el título del Clausura en el Estadio Campeón del Siglo ante Plaza Colonia, este culpó a los jugadores por la derrota.

El saludo de Damiani a Ruglio el día de la asunción del nuevo consejo directivo aurinegro

Ruglio respondió en el programa Tiempo de Fútbol en Sport 890: “Hasta que no hagamos un cambio en la dirigencia... Prefiero asumir mi error porque por algo me pusieron ahí, para mejorar esto. Los dirigentes tenemos que ver en esto. Yo no le echo la culpa a otro. Si tenemos 10 veces más presupuesto que Plaza y no le podemos ganar, tenemos que ver que algo estamos haciendo mal. No creo en esas excusas, hay que hacerse cargo. Por culpar a los demás no mejoramos”.

Días después, Damiani volvió a la carga en una entrevista que le realizó la web del club. Atacó a Ruglio, por el protagonismo que comenzaba a tomar.

“Yo respeto las opiniones de todos. A veces me gustaría que respetaran también un poco la opinión del presidente. Parece que todos pueden opinar, menos el presidente”, dijo Damiani, en respuesta a las críticas de Ruglio.

“Peñarol se ‘Nacionalizó’”

El 1° de abril de 2020, recién comenzada la pandemia en Uruguay, Damiani fustigó en una entrevista con Referí, a la presidencia de Jorge Barrera. “Peñarol se Nacionalizó”, dijo en alusión al eterno rival.

“El gran problema que tiene el club desde hace muchos años es la enorme división que hay. Es algo bastante complicado para nuestra institución. Deberíamos dejar los egos y las vanidades de lado y evitar que todos tenga su agenda propia. Pero no es fácil porque el ego está instalado y todos lo tenemos. Yo ya estoy grande, ya pasé por esto, fui presidente en tres períodos, me fui por las mías, no me echaron, y me permite opinar así. Tendríamos que rompernos todos la cabeza para unir al club. Hay gente muy valiosa en todos lados y deberíamos aprovechar a los mejores hombres del club. Pero no es fácil”, dijo.

Tealdi, Damiani, Zaidensztat y Ruglio el día de la asunción del nuevo consejo directivo

Damiani, entonces, no era candidato a la presidencia y al revés, decía que no se presentaría, cosa que finalmente ocurrió en diciembre de ese año.

“Que todos se puedan unir –continuó–. Digo que se puedan y no que podamos porque yo no estoy en el bolillero (para futuro presidente). Si estuviera en el bolillero diría ‘dejemos las vanidades y los egos y tratemos todos juntos de tener una lista única’. Pero me parece bastante difícil. Aunque como el mundo hoy está en una encrucijada, quizás eso pueda ayudar a que haya unidad. No veo en Nacional la división que hay en Peñarol”.

Y agregó: “Lo que creo es que Ruglio en su momento fue un gran actor político. Primero creó el Movimiento 2809, después otro sector. El lirismo no es fácil. El romanticismo es muy lindo, pero después el día a día es complicado. Así ‘Nacionalizó’ al club. Como te decía, en Nacional hay un presidente y no veo tantas agrupaciones. Cuando creés que está todo mal y opinás de todo, todo, todo…”.

El mismo día, Ruglio habló con Referí en relación a estas palabras de Damiani.

“El término me dolió porque ¿qué es ‘Nacionalizar’ a Peñarol? Creo que es haber ganado seis Uruguayos en los últimos 21 torneos jugados y los peores 20 años del club en la Copa Libertadores. Pero él sabe que soy muy hincha de Peñarol, hijo y nieto de socios vitalicios y mis hijos todos son socios. Me quiere pegar por ese lado porque sabe que me ofende. En su momento, tuvo un problema bárbaro con (Edgar) Welker y allí fue que me pidió para que fuera con él en la candidatura de su lista a la vicepresidencia con 34 años y le dije que no. No sé si le molestó eso, aunque lo hice porque pensé que no era mi momento y quería hacer mi camino. Él se equivocó en hablar así en este momento que no es para hacer política”.

El nuevo consejo directivo de Peñarol el día que asumió; Damiani estuvo presente en el Estadio Campeón del Siglo, pero luego no asumió su cargo

“Estos dos años y medio fueron muy tranquilos (con Barrera como presidente). Con él sí estaba más politizado. Pero él sigue incidiendo en el gobierno actual del club. Él es parte de este gobierno. El oficialismo tiene 30 años en la institución”, sostuvo.

Damiani “cobró una cifra muy importante en muy poco tiempo, mientras se acumularon deudas con jugadores y otros que estaban en la cola. Podría haber esperado y cobrar parte de esa deuda y no toda la misma. Se llevó el dinero que había puesto más intereses y generó un faltante para otras cosas que eran prioridad. Nosotros no participamos de la caja del club”.

Ya en diciembre 2020 y días antes de las elecciones, Ruglio dijo: “Quiero que Damiani no esté más en el club. Fue pésimo en lo deportivo”.

Señaló, además: “Tengo una excelente relación con Juan Pedro, mucho mejor de la que mis electores quisieran. Trabajé mejor con él que con Barrera en la directiva. No creo que sea mal tipo, sí administró muy mal al club y fue pésimo en casi todo, se terminó su tiempo. Nunca voy a hablar nada malo de él como persona”.

Ruglio indicó entonces que generó vínculos “con técnicos para estar preparado a ser algún día presidente de Peñarol, más allá de la burla socarrona de Juan Pedro de decir que ‘Nachito consigue entradas para ver otros clubes del mundo’”.

En setiembre de 2021, hubo un homenaje de la Cámara de Representantes a Peñarol, Isaac Alfie, Juan Pedro Damiani e Ignacio Ruglio aparecen en la toma; fue la última vez que se los vio juntos

Tras perder las elecciones, Damiani informó: “Nacho me pidió que sea un consejero del club. Con Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés. vamos a poder mirar hacia adelante. Me voy a dormir tranquilo porque vamos a estar muy bien”. Sin embargo, este viernes, dijo que estaba en contra de que llegaran Bengoechea y Cedrés al club. “Yo no hubiera traído a Bengoechea y Cedrés a dirigir el área deportiva, creo que no tenían la experiencia. Hay que traer a los mejores y si son de Peñarol mucho mejor”, indicó.

A fines de junio pasado, Rodolfo Catino, quien integra el actual consejo directivo por el grupo de Damiani, salió con todo a pegarle a la gestión de Ruglio.

"Entendemos que Peñarol tiene que invertir, este es el gobierno que quizás va a recibir más dinero de todos los últimos gobiernos, entre ingresos por copas, merchandising, socios y venta de entradas que son US$ 15 millones al año, es decir US$ 45 millones en tres años, recibió un club con US$ 4 millones en caja, más US$ 8 millones en créditos a cobrar, más la venta de Facundo Torres US$ 7,5 millones, la del Canario Agustín Álvarez Martínez una venta de US$ 8,5 millones, más US$ 3 millones por Darwin Núñez, estamos hablando de unos US$ 80 millones. Que nos digan que no hay dinero para contratar...” dijo el pasado martes a Hora 25 que se emite por AM770.

El presidente, como es habitual, no se calló la boca: “Qué lástima, dejaron US$ 80 millones en caja y no la habían pago”, dijo en Peñarol sin filtro a través de YouTube.

La rivalidad entre ambos continúa. Viejas heridas salen a la luz en momentos en que Peñarol tiene que estar más en paz que nunca para ir por un logro deportivo difícil y a dos días de que debute el nuevo técnico.

El velorio de Tito Goncalves en el Estadio Campeón del Siglo, cuando Damiani era presidente y no fue ningún jugador de Peñarol

La bronca de Ruglio en el velorio del Tito Goncalves

El 29 de diciembre de 2016 se dio un hecho que hizo que Ruglio fustigara al presidente de entonces del club, Juan Pedro Damiani porque ningún futbolista de la Primera división carbonera concurrió al velorio de una de las máximas glorias que tuvo el club, el más ganador de todos, Néstor “Tito” Goncalves.

El exfutbolista, quien también vivió durante años en Las Acacias como intendente de dicho estadio, ganó tres veces la Copa Libertadores de América, en dos ocasiones la Copa Intercontinental, en una la Supercopa de Campeones y nueve veces fue campeón uruguayo.

Ruglio no ocultó su indignación al advertir que no fueron jugadores del plantel principal ni juveniles al velorio de Néstor Tito Goncalves.

“Esto pasa por estilos. Al capitán de capitanes, al más grande de la historia, de los tipos más queridos de la historia, no fue un solo jugador de las juveniles el día del velatorio. El único que fue, fue el nieto de Maidana. Tenía que haber salido de un cortejo de juveniles. Bueno, no fue nadie de Primera división...”, sostuvo entonces el hoy titular carbonero. Y añadió: “Esas cosas bajan de la cabeza, si vos en un momento no empezás a recuperar tu identidad y marcas las normas claras... Hay veces que se está preocupado por quienes dirigen al club, de cosas tan chicas cuando se tendrían que preocupar de cómo volvemos a nuestra esencia”.

