Defensor Sporting debuta en la Liga Sudamericana

Defensor Sporting comienza este martes la disputa de la Liga Sudamericana de Básquetbol donde integra el grupo B que se juega en San Pablo.

El equipo de Álvaro Ponce juega este martes a la hora 18.40 con Ferro de Argentina. El miércoles lo hará a las 21 con Corinthians y el jueves buscará sellar su pase a semifinales enfrentando a Las Ánimas de Valdivia a la hora 18.40.

“En Argentina ya se jugó el Súper 20 y en Brasil los torneos estaduales, el Paulista y el Carioca, por lo que vamos a debutar contra dos equipos en pleno rodaje mientras nosotros vamos a debutar”, dijo el entrenador Álvaro Ponce a Referí.

“Hacemos las cosas mal, no podemos tener un calendario donde no se juegue al mismo tiempo la Liga Uruguaya y El Metro porque después nos preguntamos por qué hace tanto tiempo que un equipo uruguayo no gana nada internacionalmente”, agregó.

El plantel que viajó se integra con Malik Cooke, Eric Dawson, Emiliano Bastón, Alejandro Acosta, Marcelo Dotti, John De Groat, Sebastián Ottonello, Nicolás Comas, Xavier Couste, Agustín Da Costa, Nicolás Pereyra y Diego García.

Este martes, a la hora 21.15 en el Antel Arena, dará comienzo la 17ª edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol cuando se enfrenten Aguada y Malvín, los equipos que definieron la última Liga.

Parciales

Primer cuarto: Ferro 22-12