El mundo no tiene aceite y Uruguay hará su aporte con una gran cosecha

El mercado de granos sigue con una volatilidad extrema. Mira la marcha de la guerra y de la sequía en el Mercosur, alternadamente. Y por eso sigue en medio de ese escenario inestable.

Las expectativas puestas en la reunión de cancilleres del jueves llevaron a bajas fuertes el martes y el miércoles. Dado que con precios muy altos, cualquier señal de una negociación seria que restableciera el comercio de trigo, maíz y girasol del Mar Negro aliviaría a los precios. Pero las negociaciones no arrojaron ningún resultado y así los precios rebotaron el jueves.

Es factible que otra ola alcista esté empezando, porque la cosecha de soja de Brasil, Argentina y Paraguay se sigue achicando.

Tras el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) del miércoles, que ya pautó recortes muy fuertes para los parámetros habituales del organismo, se sumó el jueves la Bolsa de Rosario acentuando la baja en la cosecha proyectada tanto en soja como en maíz: de 40,50 a 40 millones de toneladas su previsión sobre la cosecha de soja y de 48 a 47,70 millones de toneladas la producción de maíz, ambas por debajo de los 43,50 millones y a los 53 millones estimados por el USDA.

Lo más importante está en Brasil, donde el USDA dio un gran recorte de 134 a 127 millones de toneladas de soja. Los operadores estadounidenses, conscientes de la gradualidad que tiene por criterio el USDA, esperaban una proyección de 129 millones, en tanto consultoras brasileñas ya hablan de 122 a 123 millones de toneladas.

Mientras la sequía golpea en la región, en nuestro país las lluvias siguen en casi todo el territorio, semana tras semana, consolidando una expectativa de rendimientos altos, tal vez récord para algunas chacras.

Esta semana los precios para la soja Nueva Palmira se consolidaron en torno a US$ 650 por tonelada y el de la colza llegó por primera vez a los US$ 700, aunque luego retrocedió a US$ 690. La falta de aceites en el mundo es acuciante, como lo es la de trigo, donde varios países (Turquía, Serbia y por supuesto Ucrania) han cerrado las exportaciones para asegurar la oferta interna.

Mientras, en el este también el arroz va con precios en un ascenso gradual, y las chacras rumbo a las muy altas productividades a las que los arroceros nos tienen acostumbrados.

En Brasil esta semana la bolsa de arroz llegó a los US$ 15 desde los US$ 10 de fines del año pasado.

Uruguay está a dos semanas de comenzar una cosecha histórica, que consolidará el contraste entre los horrores del mundo y un agro uruguayo que suma a una pujanza que viene de lejos una coyuntura que acelera la inversión.

