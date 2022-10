El precio del ganado gordo sigue bajo presión

Con China sin operativa por vacaciones, el mercado de haciendas sigue muy pendiente del clima. Los precios del ganado volvieron a bajar durante esta semana, pero no tan drásticamente como pasó a fines de setiembre.

La disparidad de precios y de fechas de carga entre las plantas se emparejó en los últimos días.

La propuesta de valores está entre US$ 3,60 y US$ 3,80 por kilo en cuarta balanza para el novillo gordo y en US$ 3,40 a US$ 3,50 por kilo para la vaca gorda.

Las entradas a planta están algo más cortas, en alrededor de 10 días.

“Veo un mercado muy climático, donde si llueve puede parar la baja”, consideró Alberto Arocena, del escritorio Silveira Negocios Rurales.

Hay poca oferta de ganado preparado. El desplome tan abrupto ha generado mucha incertidumbre. Se siguen difiriendo cargas de ganados de corral impactando en los costos.

La demanda de los frigoríficos sigue siendo floja, aunque los negocios se van concretando de forma fluida.

La semana pasada se faenaron 44.333 vacunos. Setiembre cerró con 180.773 cabezas, una caída de 20% frente a un año atrás. En el trimestre julio-setiembre la faena se redujo 28,7% respecto al mismo periodo de 2021, casi 200.000.

En el mercado internacional para carne vacuna no hay movimientos en China por vacaciones. Hay expectativa por las novedades que surjan a partir del lunes, cuando retome la operativa.

Europa “está débil” y con incertidumbre sobre los valores que podrán lograrse para el primer trimestre de 481, ya con menos volumen disponible, señaló una fuente industrial, en tanto Estados Unidos y Canadá están “más tranquilos”.

Juan Samuelle

Los campos ganaderos, con problemas de humedad en los suelos.

Precio de exportación, arriba de los US$ 5.000

El precio de exportación volvió arriba de los US$ 5.000 por tonelada en la última semana, pero setiembre marcó un segundo mes consecutivo de baja.

La semana pasada promedió US$ 5.296 por tonelada, según los últimos datos del INAC. En el acumulado anual se mantiene en US$ 5.134, un 24% arriba comparado con los US$ 4.127 registrados en mismo periodo de 2021.

Setiembre marcó un tercer mes consecutivo de caída para las exportaciones de carne vacuna. El descenso fue de 34% interanual, con una fuerte incidencia de China. Fue el mes con menor volumen exportado en lo que va del 2022.

La cifra

33.743 toneladas se carne vacuna se exportaron durante setiembre, con un ajuste respecto al mes anterior.

Mercado de reposición, con cautela por el clima

Mientras, con cautela por el clima, se concretan pocos negocios particulares el mercado de reposición. Las ventas han estado centradas en los remates por pantalla.

Esta semana en Plaza Rural se registraron bajas en prácticamente todas las categorías. Los terneros promediaron US$ 2,29 por kilo, con una caída de 7% frente al remate anterior. Solo los novillos de 2 a 3 años y los de más de 3 años tuvieron subas, con 100% de venta para esas categorías.

Un embarque de 19.500 terneros en pie con destino Turquía fue novedad esta semana.

El negocio de la exportación en pie fue analizado incluso en la reunión semanal de la Federación Rural, el lunes pasado, con la visita del presidente de la Unión de Exportadores de Ganado en Pie, Rodrigo González.

En lanares, octubre arrancó con un mercado trabado, con entradas largas, valores presionados y dificultad para colocar las carcasas más pesadas. Algunas plantas dan entradas y otras tienen compras paradas.

Con flechas rojas, los precios siguen en descenso, el cordero cotizando en el orden de US$ 3,80 por kilo, los borregos en US$ 3,78, los capones en US$ 3,58 y las ovejas en US$ 3,17.

En carne ovina, hubo una recuperación de las exportaciones en setiembre con el impulso de Brasil. Las compras chinas siguen débiles. El precio de exportación registró una recuperación semanal, pero el promedio cayó en setiembre a US$ 4.981 por tonelada, el segundo menor promedio mensual del año.