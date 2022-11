La ilusión de Matías Pérez para Qatar 2022 y el mensaje de unidad para el fútbol uruguayo

El exfutbolista Matías Pérez asumió en 2019 una función política dentro del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Es la voz de los grupos de interés, de futbolistas, entrenadores y árbitros, que aprobó el Estatuto que votaron en noviembre de 2018.

Ahora, en la puerta de su primer Mundial, el de Qatar 2022, en el que lo tendrá por primera vez como dirigente activo, habló con Referí sobre el proceso de tres años en el ejecutivo, el camino recorrido en las Eliminatorias y la forma en que se empieza a ver el fútbol en todos los estamentos de la AUF.

En su condición de dirigente e integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, ¿cómo vive el Mundial de Qatar 2022?

Cuando entré (al ejecutivo de la AUF en mayo 2019) era un sueño (ir al Mundial). Se veía como algo muy lejano. El Matías de 2019 no es el mismo de la actualidad, después de tantas vivencias y de tomar decisiones tan importantes, como en aquel momento que nos tocó adoptar la determinación de sacar al Maestro (Tabárez) y contratar a Diego (Alonso). Fueron situaciones que generaron mucha repercusión y mucha responsabilidad, en esto que decías vos sobre lo que me toca vivir hoy. En estos días, después que pasó todo, queda validado que la decisión fue buena y podemos decir que estamos en el Mundial. Durante todo este tiempo nos tocó jugar unas Eliminatorias en plena pandemia, sin gente y con un montón de dificultades, y que hoy estemos a unos pocos días de que empiece el Mundial es impresionante.

¿Cómo se imagina el recorrido de Uruguay en el Mundial?

El técnico, que es la cabeza de todo esto, y el presidente de la AUF, transmiten todo el tiempo que se puede. Que se puede ir por lo máximo, pero las conclusiones se van a sacar al final del campeonato. Lo que veo bien, que es el mensaje que da el entrenador, es que vamos por todo, con la responsabilidad de que primero tenemos que pasar la fase y si tenemos la suerte de pasar seguiremos avanzando. La mentalidad de ir por todo es lo que te puede mantener la llama y la ilusión de lograr un objetivo.

Foto: Leonardo Carreño.

Matías Pérez

Desde afuera queda la sensación que en el grupo de jugadores existe una confianza plena y que están en busca de algo importante, como lo que ocurrió en Sudáfrica. Además, las dos selecciones, 2010 y 2022, tienen puntos en común.

¿Cuáles son los puntos en común? Muy buenos jugadores jóvenes como en Sudáfrica y muy buenos futbolistas mayores igual que hace 12 años. He visto desde adentro el empuje de los jóvenes que juegan en grandes ligas y que han ganado muchas cosas, y el aplomo y la experiencia de los más grandes, que también tienen su peso internacional y que despierta cosas en los rivales, entonces da para ilusionarse. Tenemos un cuerpo técnico muy joven, con muchas ganas, que trabaja muy pero muy bien. Obviamente, en eso se sustentan las ilusiones. Después es fútbol y puede ocurrir cualquier cosa.

¿Observa el entusiasmo y la madurez de los jóvenes?

Sí, se ve la madurez porque tenemos a jugadores en los mejores equipos del mundo, con la presión diaria que tienen que ganar todo lo que juegan, y así y todo lo hacen muy bien. Tenemos un grupo de muchachos que están acostumbrados a vivir con la presión, a pesar de su juventud, y ellos mismos están convencidos que se pueden hacer cosas grandes. También conocen lo que vivieron aquellos jugadores, que están en el plantel, sobre lo que ocurrió en 2010. También los ilusiona a ellos vivir esa historia de nuevo.

Foto: Leonardo Carreño.

Matías Pérez es el representante de los futbolistas en el ejecutivo de la AUF

¿Qué cambió en su rol en el fútbol?

Primero, entender todos los estamentos de la nueva conformación de la AUF. Todos entendimos que era una AUF nueva, en la que debíamos convivir, aprender a conocernos y saber qué es lo que quiere cada uno. Entender que hay momentos en los que se avanza más rápido o más lento, y a comprender el nuevo Estatuto. A algunos sectores les ha costado un poco más que a otros entender lo heterogéneo de este nuevo formato, y creo que se vieron cosas muy buenas. Lo que ocurre es que la intensidad con la que se vive y en el que todos los días hay un problema nuevo, a veces no nos permite mirar para atrás y ver todo lo que se cambió. Veo que la AUF cambió 100% su imagen en las ligas, en la selección, en la gestión, y creo que tiene muchísimo más para dar.

¿Hicieron esa pausa para analizar estos cambios?

Mi sector, el de futbolistas, árbitros y entrenadores lo hacemos continuamente porque somos los nuevos dentro de esta estructura. Miramos para atrás, vemos dónde estamos, que formamos parte de las grandes decisiones, y eso se entiende y se valora. A veces pasa que tenemos prisa para concretar un montón de cosas que queremos, pero nos chocamos con la realidad de que hay un sistema en el que tenemos que aprender a convivir, y entenderlo. Somos todos conscientes en el grupo de trabajo, porque algunos compañeros lo han mencionado, que nos ha servido esta nueva conformación porque nos potenciamos para sacar cosas mejores para la AUF.

Se sumó la mirada de los jugadores al gobierno del fútbol.

Y nos entendimos todos. Yo le hago entender a los jugadores la postura, que intentemos entender el pensar y el sentir de los dirigentes que a veces no pueden concretar las cosas, y no porque no quieran. Por su parte, los dirigentes entendieron cuáles son las reales necesidades de los futbolistas y por qué piden lo que piden.

Entender que un vestuario y un lugar bueno de trabajo no es un capricho sino una necesidad; que la cancha se encuentre en buen estado mejora el espectáculo y por ende el jugador puede dar su mejor versión y el club se ve favorecido porque lo puede vender. Entonces todos estamos entendiendo que estamos en el mismo barco, que nos necesitamos y que juntos es la forma de mejorar este fútbol uruguayo.

¿Los vestuarios son el talón de Aquiles, o existe otro?

Las infraestructuras en general. Hay una realidad, que nuestro fútbol tiene escasos recursos por diferentes motivos. No somos un fútbol que llenamos los estadios, porque tenemos poca población y muchos clubes concentrados en una misma ciudad, pero somos un país que vende mucho y tenemos algunos activos que no estuvieron explotados de la mejor manera. Al no tener ingresos, es muy difícil pedirle a un club que cumpla con los salarios, que crezca en el femenino, en sala, en formativas, que invierta en el equipo mayor si no tiene mayores ingresos, entonces al final los dirigentes prefieren pagar los sueldos que invertir en infraestructura. Pero, si no invertimos en infraestructura no mejoramos la competencia y no podemos seguir vendiendo. Por esa razón este fútbol necesita mejorar la venta y adquisición de determinados activos que va a permitir poder ordenarnos un poco más.

AUF

Matías Pérez entrega el premio MVP a Luis Suárez de la final del Uruguay 2022

¿Qué le dio la llegada de Luis Suárez a al Campeonato Uruguayo?

Voy a comenzar por lo institucional del club. A la familia de Nacional le despertó un sentimiento de cariño y amor por un gran ídolo, que había triunfado en el exterior, que volvió y que lo sacó campeón junto a sus compañeros, y que hizo una gran labor dentro y fuera de la cancha. En lo personal, haber convivido con Luis en la selección durante tanto tiempo, al haber sido parte del movimiento Más Unidos que Nunca y estar siempre involucrado en el crecimiento y desarrollo del fútbol local, cuando el otro día le entregué el premio, me generó una satisfacción muy especial por la amistad que forjamos en este tiempo. Luis le hizo muy bien al fútbol uruguayo en todos los aspectos. Fijate que todos los clubes que iban a jugar con Nacional tenían mayor concurrencia de público, los jugadores más visibilidad, los partidos en los que él jugó se vieron en el mundo entero y de alguna manera generó que los ojos del mundo estuvieran puestos en Uruguay. Eso lo generan futbolistas de esta clase, y como liga debemos seguir mejorando para que sigan viniendo jugadores de esta magnitud.

Cambió mucho la liga local en 20 años.

Sin dudas, cambió y creció, pero no tenés que ir 20 años atrás. La que dejé en 2018 (como jugador) ha mejorado, pero necesitamos más porque nos estamos quedando con relación a Sudamérica. Ya no podemos competir a nivel internacional, no nos fue bien, porque no podemos concentrarnos en mejorar el producto local y eso es por varios factores.

Gran parte de nosotros entendemos que necesitamos más recursos para invertir, para retener jugadores. Tenemos que lograr que aquellos que se van a ligas con menos notoriedad que la uruguaya pero le pagan en fecha o les pagan unos pesos más, que se puedan quedar y se consoliden como jugadores profesionales en Uruguay. Debemos generar una buena competición interna para que luego de dos o tres años en Primera se puedan ir. Lo que ocurre aquí es que apenas se destacan se van porque el club necesita venderlos y el jugador busca su mejora que en el fútbol local no se le da.

¿En qué etapa está la negociación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo?

Es de público conocimiento que hay cierta necesidad de los clubes de tener un nuevo contrato y una nueva continuidad de este activo. Es algo que a mi sector le preocupa desde hace mucho tiempo, y que lo pusimos arriba de la mesa en 2016. Hoy, dentro de la AUF, tenemos estudios que revelan el valor real del fútbol y cuántas cosas vienen por delante, cuántos nuevos activos relacionados con la televisión existen. Y lo bueno de esto es que los futbolistas estamos adentro, tenemos conocimiento de cuánto vale y vamos a trabajar dentro y fuera de la AUF para que el nuevo contrato y el nuevo formato de TV que tanto necesitamos venga con los valores y con las formas adecuadas que este fútbol necesita.