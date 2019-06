Ni denuncia penal y ni auditoría: la aclaración de Jablonka

El expresidente de Defensor Sporting, Daniel Jablonka, aclaró a Referí este lunes que el club ordenó una consultoría, y no una auditoría externa como había prometido el actual titular de la institución, Ney Castillo, previo a las elecciones, y explicó que la denuncia presentada por esta directiva por irregularidades, no se trata de una denuncia penal, sino que elevó información ante la Fiscalía para que sea esta la que falle al respecto.

Sobre la información que este lunes publicó Referí, Jablonka, manifestó: “Como entre la denuncia penal y la presentación ante Fiscalía existe un límite muy finito, el presidente de Defensor se ha referido a la situación, sin mencionarlo, pero en algunos casos dejando alguna duda respecto a lo que es que se habría presentado”. Y añadió: “Quiero aclarar la situación. Primero debo señalar que en el club se hizo una consultoría y no una auditoría externa económico-financiera como dijeron que iban a hacer en la campaña electoral. ¿Por qué hago esta puntualización? Porque es realmente muy disímil una cosa de otra. En una auditoría, entran a un club o empresa y analizan y auditan todo lo que tienen que auditar y sacan conclusiones que no son en condicional, no es debería, podría, sino dicen: ‘Acá hubo un delito de tantos miles de dólares’, etc. En una consultoría, como se pidió en Defensor Sporting, se analiza la situación y te dice cómo mejorar de aquí en adelante. ¿Cuál es la diferencia? En una consultoría el contratante indica a qué personas o sector del club entrevistar. En este caso, si vamos a las personas que entrevistaron, recurrieron a cinco que estaban en la oposición de la directiva anterior y una sola, yo, del que era el oficialismo, por tanto hay indudablemente una desproporción muy grande entre los entrevistados por un lado y por el otro, lo cual nos llama la atención de una consultoría del nivel de Price. Pero por lo que me han dicho, en una consultoría se puede indicar a quiénes se entrevista y a quiénes no”, aclaró.

El expresidente violeta sostiene que el club ahora tiene un informe parcial "porque se ha contratado la consultoría por el fútbol, la parte social y por el básquetbol", y puntualiza: "Llama la atención que se cite a una reunión informativa de socios por el fútbol, cuando una asamblea extraordinaria, como iban a hacer primero, está limitada a socios que tienen cinco años de antigüedad. En una reunión informativa, vos te hacías socio media hora antes y podías ir a la reunión, por tanto obviamente, en el caso de Defensor, hay una diferencia entre posibles concurrentes entre 1.800 o 2.000 personas habilitadas para una asamblea extraordinaria a 7.000 u 8.000 que podrían ir a una reunión informativa, lo que no es poca cosa porque sitúa lo que es la concurrencia a esa reunión”.

Jablonka explicó que recibió muchísimas llamadas de gente preocupada por lo que leyó (en Referí respecto a que se había presentado una denuncia penal) y "de mucha gente que me llamó para darme el apoyo porque saben que todo esto genera una situación que lamentablemente a uno lo roza. No solo a mí, porque aquí hablan de un grupo de seis exdirectivos entre los cuales hay un ministro de Estado como el Dr. (José) Bayardi, donde hay un expresidente y socio honorario como Fernando Sobral, donde hay un expresidente como yo, y otros directivos más que son tan importantes como los demás. Acá se está rozando cuando se habla de auditoría externa o de posibles delitos”.

El extitular del club informó a Referí que "hace dos o tres semanas" concurrió a una citación de la directiva, y explicó durante varias horas todo lo que le preguntaron. "Cuando nos fuimos nos dijeron que no había ninguna duda por parte de nadie respecto a nuestra honestidad y nuestra moral. No creo que haya habido nada nuevo entre ese momento y la de hoy. Supongo que de lo que hablan es de todo lo que hablamos en directiva”, agregó.

Un comunicado y un audio

Jablonka dijo a Referí que el grupo que integra junto a exdirigentes del club, preparan un comunicado de prensa que harán público los próximos días y adelantó que darán a conocer un audio.

“En una situación así, cuando se entra en un ámbito judicial, se puede hablar de algunas cosas, pero de otras no. En ese comunicado comentaremos hechos de esta situación. Vamos a dar a publicidad un audio que tenemos respecto a cómo se ha venido generando el llamado a esta reunión informativa y a todo este proceso, y básicamente quisimos mantener un silencio porque entendemos que no le hace bien a la institución que se esté hablando antes de que haya situaciones comprobadas. Si se comprueban, seremos los primeros en decir que hay que salir a la prensa. Pero que sea la Justicia la primera en decir las cosas que pasaron, si es que las hubo”, indicó.

Consultado acerca de que la consultoría de Price Waterhouse dice –según expresó Ney Castillo a Referí– que existen “algunas irregularidades en distintos aspectos”, Jablonka explicó: “La citación de la reunión informativa era exclusivamente por el informe de la consultoría. Si tienen alguna otra cosa que han encontrado, me resultaría extraño que habiendo concurrido a la directiva cuando se me citó y hablamos de todos los temas que contesté, haya temas nuevos”.

A su vez, añadió: “Pero te voy a dar un ejemplo: en el informe de la consultoría dice que habría contratos de jugadores juveniles firmados el 12 de abril. Yo dejé la presidencia el 30 de marzo. Es gravísimo porque roza absolutamente mi honestidad y mi moral. Asesorado por mi abogado, le envié un mail a Price pidiéndole las pruebas de una afirmación de esa naturaleza, porque que eso esté contenido en un informe que se leyó a los socios en una reunión, roza absolutamente mi moral y mi honorabilidad. No se me proporcionó ninguna prueba de eso y se me dijo que eso había sido relevado entre las personas que se consultó”.

“Independientemente de eso, en el segundo informe, hubo un cambio en el informe y dicen ‘de acuerdo a lo declarado por funcionarios del club’, con lo cual solo hay dos funcionarios que estaban en el área contable administrativa que podrían ser los que hacen una afirmación de ese tipo. Le pedí a Price que me dieran las pruebas de ese tenor y hasta el día de hoy no me las han dado”, añadió.

Como informó Referí, días atrás fue cesado el gerente Richard Marchelli quien hace 32 años que se desempeña en la institución.

Acerca de este tema, Jablonka dijo que “está en la Justicia y prefiero que sea ella la que se expida". De todas formas, puntualizó. "Hace 10 días leí declaraciones del presidente en las que decía que debido a una auditoría externa fue cesado el gerente, y al respecto expreso: primero, no hubo ninguna auditoría y segundo, el gerente fue cesado tres días antes de que viniera el primer informe parcial. El gerente tenía 32 años en la institución. Fue el gerente de confianza en las presidencias de Arsuaga, de Sobral, de Prato y con el que yo estuve los últimos seis años. Respecto a lo que ellos dicen, las cosas están en la Justicia. Igual me llama un poco la atención algunas cosas que dicen, pero estando en la Justicia, creo que no tenemos que entrometernos y que sea ella la que falle”.

El extitular de Defensor Sporting subrayó en el final: “No hablemos de una auditoría externa ni de denuncia penal cuando todavía no hay nada de eso. Cuando todo esté claro, que se juzgue y se hable, pero que no se haga daño cuando todavía no hay nada y más cuando estamos absolutamente convencidos de que no va a haber ningún tipo de delito”.

Las elecciones en Defensor Sporting se realizaron el 30 de marzo y uno de los candidatos opositores, Ney Castillo, venció al oficialismo que candidateaba a Jorge Casales.