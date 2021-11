Por diferencias con jugadores, Defensor Sporting prepara un selectivo de juveniles para los últimos dos partidos

El conflicto que vive Defensor Sporting se siguió ahondando en las últimas horas y en ese contexto, el club ya entrena con jugadores de divisiones formativas para afrontar los últimos dos partidos de la Segunda división profesional contra Rampla Juniors y Danubio, según informó este lunes a Referí el presidente violeta, Alberto Ward.

Cabe recordar que el fin de semana fue muy movido en Defensor Sporting luego que el miércoles, Leonel Rocco separara del plantel al capitán Andrés Lamas debido a una discusión con el preparador físico, tal como lo informó el sábado el técnico a Referí.

Esto llevó a que la directiva en pleno apoyara a Rocco, pero a su vez, los futbolistas decidieron no entrenar los días viernes y sábado.

De todas formas y más allá de este respaldo, Rocco renunció como técnico., lo que motivó un comunicado de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Aufef) en su apoyo y condenando el accionar de los futbolistas.

Camilo Dos Santos

Lamas y Cardacio son dos de los nueve jugadores de Defensor Sporting separados del plantel

Asimismo, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, también emitió un comunicado apoyando en este caso a los jugadores quienes denunciaron "incitación a la violencia" del cuerpo técnico saliente.

Entonces, los presididos por Ward tomaron la decisión el sábado a la noche de separar del plantel a nueve jugadores: Matías Castro, Bernardo Long, Nicolás Correa, Andrés Lamas, Robert Ergas, Mathías Cardacio, Pablo López, Sebastián Píriz y Matías Cabrera.

Además, Defensor Sporting nombró como nuevos entrenadores a Héctor "Samanta" Rodríguez y a Gerardo Miranda.

Los nuevos problemas

Los futbolistas que permanecen en el plantel principal y que no fueron separados, hablaron con los directivos de Defensor Sporting y les comunicaron que jugarán el partido de este miércoles contra Uruguay Montevideo, pero que si no vuelven los nueve separados a entrenar al menos, al mismo tiempo que ellos y no pueden ingresar al Charrúa a ver ese partido, no jugarán las últimas dos fechas del Campeonato Uruguayo de la Segunda división profesional.

"Los futbolistas del plantel principal entrenan por la mañana en Pichincha, mientras que los nueve separados lo hacen en el mismo lugar, pero por la tarde. Los que están ahora, quieren que esos nueve entrenen a la misma hora que ellos, aunque sea en canchas distintas de Pichincha, y también que nuestra directiva les permite entrar a ver el partido del miércoles contra Uruguay Montevideo", explicó Ward a Referí.

A su vez, el presidente violeta afirmó que "estos jugadores que permanecen en el plantel, nos dijeron que si no acatamos eso, ellos no juegan los últimos dos partidos (contra Rampla Juniors y Danubio)".

Leonardo Carreño

Nicolás "Coto" Correa es otro de los futbolistas separados del plantel principal violeta

Debido a eso es que "ya desde este lunes por la mañana comenzamos a formar un selectivo de divisiones menores entre Tercera, Cuarta y Quinta división, para, en caso de que estos futbolistas no quieran jugar, lo hagan los juveniles en esas dos fechas".

Cabe señalar que Defensor Sporting se juega muchísimo en los tres partidos que le quedan, ya que busca un lugar en los playoffs para tratar de ser el tercer equipo en ascender, ya que al puntero del campeonato, Albion, no lo alcanza y es muy difícil que los violetas puedan alcanzar a los puntos por el segundo ascenso directo.

En otro orden, este lunes de mañana, una delegación de la Mutual se volvió a presentar en Pichincha para tratar de llegar a un acuerdo por los nueve futbolistas que están separados del plantel.

"Ellos querían mediar, creíamos que iban a ir con otra fórmula a la que ya habían planteado, pero al ver que era la misma (que se restituyeran al plantel los nueve jugadores que entrenan aparte) le contestamos que no, que seguirán haciéndolo de esa manera", sostuvo el presidente Ward.