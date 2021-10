Tabárez rearma el equipo en la cabeza para enfrentar a Argentina

Sin margen para ensayar con sus jugadores en las canchas del Complejo Celeste, porque entre el partido ante Colombia del jueves y el que jugará el domingo frente Argentina por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 solo transcurrirán 72 horas, el técnico de la selección Óscar Washington Tabárez, debe imaginar las situaciones en ejercicios mentales y en pruebas realizadas tiempo atrás en partidos oficiales, amistosos y entrenamientos.

Para el partido del domingo en Buenos Aires (hora 20:30, Monumental de Núñez), Uruguay no tendrá a Rodrigo Bentancur, quien recibió su segunda amarilla y cumplirá un partido de suspensión.

Tampoco podrán jugar José María Giménez, ni Giorgian de Arrascaeta.

AFP De Arrascaeta no estará ante Argentina ni Brasil

La AUF informó que Giménez sufrió una lesión en la región de abductores derecho, y De Arrascaeta en el recto anterior derecho, lesiones que los inhabilitan para participar en los encuentros a disputarse de este domingo ante Argentina y el jueves ante Brasil.

Será la cuarta vez en este 2021 que Giménez se pierde partido por lesiones. Por su parte, De Arrascaeta es la segunda vez en dos meses que se lesiona. En setiembre, cuando volvió a Flamengo tras los partidos por las Eliminatorias ante Perú, Bolivia y Ecuador, sufrió una lesión muscular que lo sacó dos semanas de las canchas.

Para reemplazar a Giménez, Tabárez recurrirá a Ronald Araújo. El zaguero de Barcelona ya había ingresado a los 85 minutos ante Bolivia por una lesión de Diego Godín, y fue titular frente a Ecuador. Cuando salió Giménez fue el sustituto pese a que en el banco estaba Sebastián Coates, de enorme momento en Portugal.

Josema Giménez, lesionado

El tema de fondo que debe resolver el entrenador es la figura táctica y los sustitutos de Bentancur y De Arrascaeta para jugar en Buenos Aires.

El jueves incluyó a Gastón Pereiro por el volante, para jugar los últimos minutos de un partido que tenía que ganar, y a Nicolás de la Cruz por el mediapunta.

Luego del partido en el Gran Parque Central, Tabárez fue consultado acerca de si es el final de Suárez-Cavani juntos en la selección y al explicar la formación del equipo que presentó ante Colombia, Tabárez respondió: “Nos quisimos apoyar en la triple fecha anterior, en la que el equipo, con un montón de problemas, con jugadores que no venían para ser titulares, les dimos la confianza y logramos rendimientos y puntos, que es lo que se necesita en las Eliminatorias. Desde el punto de vista conceptual y de su trayectoria no hay discusión sobre los jugadores que hablamos (Suárez-Cavani), pero alguno puede estar en un buen momento o no y nosotros tenemos que buscar soluciones para el equipo y me baso en evaluaciones que hacemos después de los partidos”.

Inmediatamente el entrenador aclaró que para jugar con Suárez y Cavani en ofensiva, como sucedió desde 2010 en la selección, Uruguay tiene que cambiar el sistema táctico que utiliza actualmente. Debe variar el 4-3-2-1 por un 4-4-2.

“Yo no puedo marear, pero para jugar con dos puntas hay que variar la integración del mediocampo, pero no vamos a pasar a eso hasta ver la realidad. No sé si lo vamos a solucionar con doble punta con nombres y apellido. Tenemos varios delanteros y me apoyo mucho en los jugadores con experiencia porque desde el punto de vista conceptual saben todo, pero el momento de forma no es el ideal y eso siempre es circunstancial. Sería utópico pensar que todo se va a dar por generación espontánea en dos o tres días”.

Para dar ingreso a Suárez-Cavani en ataque ante Argentina, Tabárez deberá volver a los cuatro volantes en el mediocampo.

El escenario actual, sin Bentancur parece una opción volver a los cuatro volantes, aunque no es el camino que decidió recorrer el DT desde que en 2019 descubrió las fortalezas de este equipo con tres polifacéticos en el medio.

Rodrigo Bentancur, suspendido

Para sustituir a Bentancur la primera opción es Lucas Torreira. También puede recurrir a Nicolás de la Cruz. Fernando Gorriarán también juega en el puesto pero por ahora apenas ha sumado minuitos.

Con las bajas que tuvo la selección, la posibilidad de que De la Cruz ingrese como titular crece porque en caso de mantener la figura actual puede ingresar por De Arrascaeta, como el jueves, o por Bentancur.

Así dadas las cosas, el equipo podrá arrancar con Fernando Muslera, Nahitan Nández, Ronald Araújo, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Lucas Torreira, Matías Vecino; Nicolás De La Cruz, Brian Rodríguez; Luis Suárez.

El plantel de Uruguay entrenará esta tarde y luego se trasladará en vuelo chárter a Buenos Aires. El domingo, después del partido, retornan a Montevideo.