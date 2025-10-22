Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

El Bambino Pons quedó en falsa escuadra mientras transmitía para la televisión el partido Eintracht vs Liverpool por Champions League; mirá el video de lo que pasó

El relator argentino vivió un momento bastante incómodo al aire en pleno encuentro

22 de octubre 2025 - 20:13hs

El relator argentino Juan Manuel "Bambino" Pons vivió un momento incómodo este miércoles mientras transmitía el partido entre Eintracht Frankfurt ante Liverpool de Inglaterra por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League.

Los reds perdían 1-0 ya a los 26 minutos con un tanto de Rasums Nissen Kirstensen.

No obstante, lograron darlo vuelta y golear en Alemania por 5-1, luego de llegar a este encuentro con cuatro derrotas consecutivas en las distintas competencias.

El momento incómodo que vivió el Bambino Pons

Cuando comenzó el segundo tiempo, en la transmisión de ESPN se vivió un momento incómodo.

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La excelente noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol con el retorno de un futbolista muy esperado

Federico Valverde defendiendo a Real Madrid
CHAMPIONS LEAGUE

Los elogios de la prensa española a Federico Valverde, otra vez de lateral, en el triunfo 1-0 sobre Juventus por la Champions League

Iban solo 2 minutos del complemento (47'), cuando en vez de mostrar el partido, una cámara interna lo mostró a él y al comentarista.

Este último comenzó a hacer gestos porque se dio cuenta de que estaban saliendo ellos y no el partido por la TV.

El Bambino, que estaba relatando, paró de hacerlo y todos comenzaron a mirarse en el estudio de transmisión.

"Hola, ¿cómo les va?", dijo. Y al final agregó: "¿Se vio o no se vio?".

Obviamente que se había visto al aire lo que había acontecido y que duró solo 25 segundos.

Temas:

Bambino Pons Liverpool Eintracht Frankfort Champions League

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedará el Estadio Centenario para el Mundial 2030
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Inversiones millonarias en infraestructura: los planes para modernizar el Estadio Centenario, Parque Central y Belvedere

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La excelente noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol con el retorno de un futbolista muy esperado

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol
PEÑAROL

Juan Pedro Damiani sobre Diego Aguirre: "Es un entrenador ideal para Boca, pero no creo que se vaya de Peñarol porque es su lugar en el mundo"

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol
BOCA JUNIORS

Diego Aguirre es uno de los nombres que interesa en Boca Juniors, que busca DT tras la muerte de Miguel Ángel Russo; mirá los detalles

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos