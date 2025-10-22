El Bambino Pons quedó en falsa escuadra mientras transmitía para la televisión el partido Eintracht vs Liverpool por Champions League; mirá el video de lo que pasó

El relator argentino Juan Manuel "Bambino" Pons vivió un momento incómodo este miércoles mientras transmitía el partido entre Eintracht Frankfurt ante Liverpool de Inglaterra por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League.

Los reds perdían 1-0 ya a los 26 minutos con un tanto de Rasums Nissen Kirstensen.

No obstante, lograron darlo vuelta y golear en Alemania por 5-1, luego de llegar a este encuentro con cuatro derrotas consecutivas en las distintas competencias.

Cuando comenzó el segundo tiempo, en la transmisión de ESPN se vivió un momento incómodo.

Iban solo 2 minutos del complemento (47'), cuando en vez de mostrar el partido, una cámara interna lo mostró a él y al comentarista.

Este último comenzó a hacer gestos porque se dio cuenta de que estaban saliendo ellos y no el partido por la TV.

El Bambino, que estaba relatando, paró de hacerlo y todos comenzaron a mirarse en el estudio de transmisión.

"Hola, ¿cómo les va?", dijo. Y al final agregó: "¿Se vio o no se vio?".

Obviamente que se había visto al aire lo que había acontecido y que duró solo 25 segundos.