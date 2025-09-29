Histórico arquero de la selección de Chile sufrió un infarto en pleno partido despedida y fue reanimado en la cancha; mirá el video

Universidad Católica de Chile organizó un partido de despedida de los capitanes históricos José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristian Álvarez este domingo en Santiago y el mismo se transformó en una jornada marcada por la emergencia médica que enfrentó el exarquero de dicho club, Patricio Toledo, de 63 años, tuvo que ser auxiliado de urgencia tras sufrir un infarto agudo de miocardio a los 11 minutos.

Poco más de 20 mil personas concurrieron a ver a futbolistas que dejaron su huella en la institución.

Tras desplomarse en la cancha, los futbolistas y los médicos rodearon a Patricio Toledo para prestar los primeros auxilios.

Al mismo tiempo, desde la organización del evento llamaron a los asistentes a mantener la calma por altoparlantes.

Luego se confirmó su traslado en ambulancia y la suspensión momentánea del encuentro.

Toledo jugó en varios clubes de su país e incluso en la selección chilena.

El diagnóstico determinó que sufrió un infarto agudo al miocardio, por lo que fue sometido a una angioplastia coronaria.

"El procedimiento fue realizado con éxito, se logró ingresar a la arteria obstruida y se logró liberarla de manera exitosa. Es una condición de gravedad, es un evento crítico, que reviste toda la atención para salvar la vida del paciente. Eso ocurrió con éxito", dijo Francisco Espinoza, director de la clínica a la que lo llevaron, quien además precisó que el paciente permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo estricta observación.

Por su parte, el cardiólogo Dante Lindefjeld sostuvo que Toledo llegó al centro clínico con una muerte súbita, pero reaccionó favorablemente a la pronta reanimación y a la atención médica.

Sobre el mediodía de este lunes, Universidad Católica emitió un comunicado en el que expresa:

"Informamos que nuestro exarquero Patricio Toledo, según la información compartida por la Clínica Universidad de Los Andes en el que permanece internado, se encuentra estable dentro de su condición de gravedad, tras el infarto agudo de miocardio que motivó su ingreso el día de ayer. El exarquero continúa en observación y bajo monitoreo permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Junto con el reporte médico, y según la información que nos ha entregado su familia, el histórico exjugador Cruzado pasó una buena noche, se encuentra consciente y está rodeado y hablando con sus seres queridos, con quienes hemos estado en contacto permanente. Reiteramos nuestros sinceros deseos de una pronta recuperación a Patricio y agradecemos las muestras de cariño que Los Cruzados y Las Cruzadas, y todo el fútbol chileno, le han hecho llegar a él y a su familia".