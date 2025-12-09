Así se jugará la temporada de Primera División en 2026: se mantendrá el Intermedio y habrá más de un mes de receso por el Mundial 2026

El calendario del fútbol de Primera División de 2026 quedó definido este lunes, sin cambios en la forma de disputa y con el receso por el Mundial 2026 como protagonista.

El presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero , confirmó a Referí que el campeonato del próximo año mantendrá el formato de los últimos años , con los torneos Apertura, Intermedio y Clausura , según determinó una comisión integrada por representantes de Nacional, Defensor Sporting, Boston River, Racing, Liverpool y Wanderers.

El calendario 2026 comenzaría el domingo 25 de enero , día en el que se disputará la Supercopa Uruguaya entre Nacional (como campeón uruguayo) y Peñarol (como campeón del Torneo Intermedio).

Una semana después, en el primer fin de semana de febrero, comenzará el Torneo Apertura, lo que significará el arranque de la Liga AUF Uruguaya . La competencia seguirá hasta el 6 de junio , después de la cuarta o quinta fecha del Intermedio, cuando comience el receso por el Mundial 2026.

LOS MEJORES DE 2025 Fútbolx100 Masculino: ¿Quién será el sucesor de Leo Fernández? Julián Millán, Nicolás López o Abel Hernández, en carrera a Mejor Jugador de 2025

FÚTBOL URUGUAYO La Liga AUF Uruguaya define la forma de disputa de la temporada 2026: Peñarol no asistió a la reunión y quedó afuera del equipo de trabajo que diseña el calendario

Este parate durará hasta el 20 de julio, y en el medio los jugadores no tendrán vacaciones. También, durante este periodo abrirá el periodo de pases, el 7 de julio, por lo que por primera vez los equipos podrán sumar jugadores a mitad del Intermedio.

Durante el debate sobre el calendario, Boston River propuso que el campeonato continúe durante la disputa del Mundial, pero esta posibilidad fue rechazada.

El final del receso también marcará el comienzo de la Copa AUF Uruguay, detalló Rivero.

El campeonato deberá terminar como máximo, y con finales incluidas, el 8 de diciembre, fecha en la que los futbolistas comenzarán sus vacaciones. Se trata de una fecha adelantada con respecto a otros años, pero que compensa la falta de licencia a mitad de año.

El presidente de la Mesa Ejecutiva indicó que se trabajará para cambiar el formato de disputa del campeonato de cara al 2027, año en el que también espera eliminar los promedios para el descenso.

El calendario debe ser aprobado por el Consejo de Liga de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Nacional aprobó el formato, pero aspira a que el año fútbol comience una semana más tarde.