Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

El llamado del presidente de Nacional, Ricardo Vairo, a los hinchas tricolores para que apoyen al equipo con "responsabilidad" en la final ante Peñarol en el Gran Parque Central; mirá el video

“Estemos o no de acuerdo, cumplamos con todos los requerimientos que nos imponen”, señaló el titular tricolor

26 de noviembre 2025 - 15:14hs

El llamado del presidente de Nacional, Ricardo Vairo, a los hinchas

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, envió un mensaje a los hinchas de Nacional para que apoyen al equipo con “responsabilidad” en el Gran Parque Central el próximo domingo en la final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol.

El titular de los tricolores hizo un llamado a su parcialidad para que no haya incidentes ni hechos de violencia que opaquen el encuentro y causen perjuicios al club.

“Querida familia tricolor, este domingo viviremos algo único. Jugamos el partido del año en nuestra casa, en el querido Gran Parque Central. Y no hay nada más lindo que poder alentar al bolso todos unidos, como siempre lo hicimos en los momentos más importantes de nuestra historia”, dice Vairo en el comienzo del video publicado en las redes sociales de la institución.

Ricardo Vairo
Ricardo Vairo

Ricardo Vairo

“Nacional nos necesita a todos y ustedes darán a nuestros jugadores ese aliento que empuja, que contagia, que les hará sentir que no están solos. Ese aliento que sólo la primera hinchada sabe dar”, agrega.

Nacional 1988, la última
COPA LIBERTADORES

"Ni Flamengo ni Palmeiras": los títulos de Nacional son destacados en España en la previa de la final de la Copa Libertadores

Flavio Perchman y Ricardo Vairo
NACIONAL

Balance de Nacional en el primer año de Vairo y Perchman: ingresos por US$ 30 millones, transferencias por US$ 12 millones y recuperaron 6.400 socios

Luego, se dirige a los hinchas para que cumplan con las medidas de seguridad establecidas para el partido. “Pero también necesitamos que ese apoyo sea con responsabilidad. Cada acción que hacemos fuera de la cancha también habla de nosotros”.

“Si alguien causa un daño, ese daño se lo hace al club que amamos. Y este club es más grande que cualquiera de nosotros. Defendamos juntos nuestra casa. Cuidemos cada rincón del Gran Parque Central. Estemos o no de acuerdo, cumplamos con todos los requerimientos que nos imponen. Vivamos esta final con la pasión que nos caracteriza, pero también con la responsabilidad que nos corresponde. Y así este domingo podremos festejar lo que todos nos merecemos, arriba Nacional”.

Como informó Referí, Nacional diseño un plan para evitar incumplir el protocolo de seguridad de la AUF en el clásico en el Gran Parque Central, tras lo ocurrido con Peñarol en su estadio.

Además, Nacional emitió recomendaciones de seguridad para sus hinchas que este domingo irán al Gran Parque Central

Temas:

Nacional Ricardo Vairo Parque Central Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF
DERECHOS DE TV

La AUF sacude el mercado: siguen en carrera dos empresas por lote y asegura un mínimo de US$ 216 millones de ingresos por derechos de TV en cuatro años

El 17 de mayo de 2023: Marcelo Bielsa, nuevo entrenador de Uruguay, e Ignacio Alonso, presidente de la AUF
SELECCIÓN URUGUAYA

Los jugadores no se bajan de la selección ni piden la cabeza de Marcelo Bielsa en Uruguay: lo que dejó la reunión clave en la AUF; el DT va al sorteo del Mundial

Diego García dejó de ser jugador de Peñarol tras la condena
JUSTICIA

La sorpresa y "confusión" de la defensa de Diego García tras su condena por abuso sexual, y la búsqueda "de apuro" de una casa para el exjugador de Peñarol

Diego García en Peñarol
FÚTBOL

El contundente descargo de la víctima de abuso sexual de Diego García: "Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos