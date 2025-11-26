El llamado del presidente de Nacional, Ricardo Vairo, a los hinchas tricolores para que apoyen al equipo con "responsabilidad" en la final ante Peñarol en el Gran Parque Central; mirá el video

El presidente de Nacional , Ricardo Vairo, envió un mensaje a los hinchas de Nacional para que apoyen al equipo con “responsabilidad” en el Gran Parque Central el próximo domingo en la final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol.

El titular de los tricolores hizo un llamado a su parcialidad para que no haya incidentes ni hechos de violencia que opaquen el encuentro y causen perjuicios al club.

“Querida familia tricolor, este domingo viviremos algo único. Jugamos el partido del año en nuestra casa, en el querido Gran Parque Central. Y no hay nada más lindo que poder alentar al bolso todos unidos , como siempre lo hicimos en los momentos más importantes de nuestra historia”, dice Vairo en el comienzo del video publicado en las redes sociales de la institución.

“Nacional nos necesita a todos y ustedes darán a nuestros jugadores ese aliento que empuja, que contagia, que les hará sentir que no están solos. Ese aliento que sólo la primera hinchada sabe dar”, agrega.

Luego, se dirige a los hinchas para que cumplan con las medidas de seguridad establecidas para el partido. “Pero también necesitamos que ese apoyo sea con responsabilidad. Cada acción que hacemos fuera de la cancha también habla de nosotros”.

“Si alguien causa un daño, ese daño se lo hace al club que amamos. Y este club es más grande que cualquiera de nosotros. Defendamos juntos nuestra casa. Cuidemos cada rincón del Gran Parque Central. Estemos o no de acuerdo, cumplamos con todos los requerimientos que nos imponen. Vivamos esta final con la pasión que nos caracteriza, pero también con la responsabilidad que nos corresponde. Y así este domingo podremos festejar lo que todos nos merecemos, arriba Nacional”.

Como informó Referí, Nacional diseño un plan para evitar incumplir el protocolo de seguridad de la AUF en el clásico en el Gran Parque Central, tras lo ocurrido con Peñarol en su estadio.

Además, Nacional emitió recomendaciones de seguridad para sus hinchas que este domingo irán al Gran Parque Central