/ Nacional / POLÍTICA

Senado aprobó la venia de Beatriz Argimón ante la Unesco y este miércoles retoma la discusión por Carolina Ache

La votación arrojó un resultado de 24 votos a favor de un total de 27, con la oposición de algunos senadores del Partido Nacional y el Partido Colorado

15 de octubre 2025 - 7:24hs
Carolina Ache y Beatriz Argimón. Crédito: FocoUy

Carolina Ache y Beatriz Argimón. Crédito: FocoUy

La Cámara de Senadores aprobó en la noche del martes la venia para designar a la nacionalista Beatriz Argimón como representante ante la Unesco en París y este miércoles seguirá discutiendo la de la colorada Carolina Ache como embajadora en Portugal.

Finalmente, luego del debate este martes, Argimón recibió el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara Alta.

La votación arrojó un resultado de 24 votos a favor de un total de 27, con la oposición de algunos senadores del Partido Nacional y el Partido Colorado.

El debate previo a la votación fue extenso, ya que, además de discutir el nombramiento de Argimón, se aprobó el ingreso por concurso en las intendencias, un tema que acaparó gran parte de la jornada legislativa.

El Frente Amplio, junto a parte del Partido Colorado y el Partido Nacional, votaron a favor de la venia. En cambio, los senadores Sergio Botana (Partido Nacional), Graciela Bianchi (Partido Nacional) y Pedro Bordaberry (Partido Colorado) votaron en contra de la designación.

El nombramiento de Beatriz Argimón, quien fue vicepresidenta de la República durante el período 2020-2025, generó polémica dentro de las filas blancas. La senadora Graciela Bianchi había expresado en reiteradas ocasiones que Argimón "operó con el Frente Amplio" durante el gobierno anterior. En una entrevista con el programa La Pecera, Bianchi aseguró que, a pesar de que se intentó "salvar la unidad del partido", había situaciones "evidentes" que no se habían podido ocultar. Como ejemplo, mencionó el veto al proyecto de ley sobre la mutualista Casa de Galicia, subrayando que "si no hubiéramos estado algunos monitoreando toda la situación", la senadora Argimón "hizo todo lo posible para que se levantara el veto". Bianchi agregó que "Luis lo sabe", en referencia al expresidente Luis Lacalle Pou.

Embed - Sesión de la Cámara de Senadores | 14/10/2025 | República Oriental del Uruguay

La senadora blanca Graciela Bianchi no votó ninguna de las dos venias. En rueda de prensa previa a la votación opinó que hubo un "procedimiento" que "no fue ajustado" en la designación de Argimón.

"Si se va en representación de un partido, se va en representación del Frente Amplio. Por eso se nos ocultó, porque no se supo hasta que salió en la prensa, y eso para mí es una falta ética que invalida cualquier tipo de consentimiento que pueda dar. No tengo ningún tema profesional, me parece que no corresponde", dijo Bianchi.

Por otra parte, consideró que la designación de Ache es "mucho más grave", según la nacionalista. Aseguró que la subsecretaria de la Cancillería "tuvo un papel de mucha irresponsabilidad en las decisiones con respecto al otorgamiento del pasaporte de (Sebastián) Marset".

"Se le pidió que tuviera precaución, no la tuvo. Ella era la ministra de Relaciones Exteriores que en ese momento suplía a (Francisco) Bustillo" quien en ese momento "estaba fuera del país".

Carolina Ache Beatriz Argimón Senado política

