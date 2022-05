Baja del precio del ganado, récord de faena y nuevas señales externas

Se consolida el ajuste de valores que comenzó la semana pasada para el ganado gordo, tras 17 semanas al hilo con subas. Los frigoríficos proponen precios de unos 20 centavos por kilo de carcasa menores que los de hace dos semanas. Y eso empieza a trasladarse a la reposición.

Las cotizaciones por novillo especial rondan los US$ 5,30 a 5,35 por kilo. En vacas el abanico de precios es más amplio, con propuesta de valores desde US$ 5 a US$ 5,20. Las vaquillonas están sobre los US$ 5,20 por kilo. Y las entradas van de 10 a 15 días.

“Si había un momento para bajar los precios, era este”, dijo Alberto Arocena, de Silveira Negocios Rurales. Está entrando volumen de ganado de corral en plena ventana de cuota 481. “Sabíamos que había mucho ganado encerrado”, sostuvo. A esto se suma la llegada de los primeros fríos y aparece algo más de oferta, en general no tan bien terminada. Los verdeos vienen lentos, recién en las primeras despuntadas.

“Pienso que es una baja transitoria. Probablemente en un mes, cuando faenen todo el ganado de corral, la tendencia va a volver al alza”, estimó. La expectativa es que la oferta sea acotada después del grueso de la faena de corral.

Faena: más de 60 mil vacunos

¿Podrán mantenerse los altos volúmenes de faena? La semana pasada la actividad marcó un récord para 2022, con 60.156 vacunos. Este año se superó el millón de cabezas, con el mejor cuatrimestre enero-abril de los últimos cuatro años. La categoría de vaquillonas es la que más creció, 29% interanual y 40% más que en 2020.

Juan Samuelle

La demanda por ganados, desde la industria, sigue siendo muy elevada.

Impactos externos

En el mercado externo hay incertidumbre en la población de Shanghái, por las restricciones del gobierno. El freno en la actividad ha llevado a menores compras de mercadería. Y los valores que pagan por la carne vacuna en ese mercado han registrado ajustes, acompañando la devaluación del yuan.

En Europa viene bajando la demanda de enfriado y los precios han caído.

En Estados Unidos también hubo correcciones en los valores.

Por ahora nada de eso se ha visto reflejado en el precio de exportación que publica el Instituto Nacional de Carnes (INAC), por el desfasaje de hasta dos meses entre negocios concretados y embarques. El valor de la tonelada exportada marcó un nuevo máximo de US$ 5.613 la semana pasada y el acumulado de 2022 logra un promedio inédito de US$ 5.047, 30% por encima de los US$ 3.881 logrados un año atrás.

La reposición está acompañando el ajuste del gordo. En Plaza Rural se frenó el tono alcista que llevaban los remates desde diciembre y que marcaron récords en abril. Los terneros promediaron US$ 3,01, un 4,8% por debajo de los precios del mes pasado, aunque se mantuvo 32% por encima de los valores de hace un año. En esa categoría se colocó el 93% de la oferta.

Entre particulares hay cierta dificultad para “juntar las puntas”. Hay una oferta que pretende precios que ya no están, pero se van concretando negocios.

EO

Valores estables en ovinos

En ovinos los valores son estables, con demanda dispar. Hay más oferta que en otra época, posiblemente productores bajando carga, señaló Arocena. Las cotizaciones rondan los US$ 4,54 por kilo para cordero, cordero pesado US$ 4,60, US$ 4,62 borregos, US$ 4,18 capones y US$ 4,15 las ovejas.

En la semana pasada se faenaron 17.250 ovinos, menos que en la anterior, pero el volumen fue mayor comparado con igual periodo de 2021 y 2020. En el acumulado anual van 440.879 animales, 7% menos que un año atrás.

En lo que va de mayo se observa una fuerte retracción de las exportaciones de carne ovina a China. En lo que va de 2022 hay una reducción en el volumen total exportado a todos los destinos, con 7.611 toneladas frente a 9.693 en el mismo periodo de 2021.

A pesar del menor volumen, los valores siguen firmes, en un promedio de US$ 5.530 por tonelada la semana pasada, el mejor registro desde principios de abril. En el acumulado anual se alcanzan los US$ 5.160, con un 9% sobre los US$ 4.740 de un año atrás.