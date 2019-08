Es oficial: Peñarol confirmó la salida de Brian Rodríguez

Brian Rodríguez es, finalmente, nuevo jugador de Los Angeles FC de la Major League Soccer, confirmó el club americano en su página web y Peñarol en su cuenta de Twitter. La transferencia había sido confirmada a fines de julio, pero habían surgido diferencias entre las instituciones que generaron dudas sobre el pase del juvenil.

El acuerdo entre los carboneros y el club negro y dorado incluye pretemporadas en Los Ángeles "un acuerdo de cooperación e intercambio entre los clubes", informó Peñarol.

Acuerdo con @LAFC para el traspaso de Brian Rodríguez. El mismo incluye la realización de pretemporadas en Los Ángeles y un acuerdo de cooperación e intercambio entre clubes.



"Brian es un jugador joven y habilidoso", dijo el entrenador de Los Ángeles, Bob Bradley, según consta en el sitio del club. "Su experiencia en Uruguay le permitirá encajar en nuestra visión a largo plazo", agregó.

Por la transferencia del futbolista, a Peñarol le quedarán US$ 8 millones limpios a lo que se le debe sumar el 25% de la plusvalía de la ficha del futbolista.

Ese dinero se divide en US$ 6,5 millones más tres pretemporadas con partidos amistosos incluidos ante el propio Los Angeles FC, a razón de US$ 500 mil cada una, lo que suma US$ 1,5 millón más para llegar a esos US$ 8 millones.

Rodríguez debutó en Peñarol el 28 de marzo de 2018 y desde ese día participó en 26 partidos, según las estadísticas del club de la MLS. Este año, el juvenil también participó del Mundial sub 20 de Polonia.