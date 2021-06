La estadística que manejan en Peñarol en contra del presidente de la AUF Alonso y qué ocurre en la realidad

Peñarol tiene números estadísticos que informan que desde que Ignacio Alonso es presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el club no ha ganado ningún torneo oficial y perdió más clásicos con Nacional que antes de que el titular asociacionista asumiera su cargo.

Sin embargo, lo que ocurrió en la realidad, tiene matices que no maneja Peñarol, por ejemplo, contratar a tres entrenadores en una temporada, que Diego López no haya aceptado continuar y que en 2019, desmantelara su plantel cuando iba por el tricampeonato uruguayo y no se reforzara de manera acorde cuando iba por ese título tan importante.

Este escenario se planteó a raíz de los últimos dos arbitrajes que perjudicaron a Peñarol y que alteraron la paz institucional de los aurinegros.

Una semana movida

La semana que termina ha sido muy movida en Peñarol luego del miércoles de noche cuando el equipo empató 0-0 ante Plaza Colonia. El presidente carbonero, Ignacio Ruglio, llamó varias veces al titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, debido al arbitraje de Diego Riveiro y del segundo asistente, Marcelo Alonso, quienes no vieron un claro penal del zaguero coloniense Yvo Calleros tras un remate de cabeza de Agustín Canobbio en la última jugada del encuentro.

La noche del partido, el vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, quien representa a Peñarol, ofreció su renuncia y si bien Ruglio le comunicó que en un principio había decidido sacar del organismo a los puestos ejecutivos (el suyo y el de Bruno Gaiero en la Mesa Ejecutiva), luego le comunicó que no quería tomar decisiones en caliente y esperaría hasta el jueves.

Esto derivó en que Ruglio, quien se encontraba en el interior del país, viajara directamente hacia Montevideo el jueves para reunirse de forma presencial con Alonso pidiendo explicaciones de un nuevo arbitraje que había perjudicado a su club.

Tras esa reunión, el Colegio de Árbitros tomó una determinación que no es usual y fue bajar de sus partidos de la fecha 4 del Torneo Apertura tanto a Riveiro como a Marcelo Alonso.

Los números de Peñarol contra Alonso

El tema de Peñarol con Ignacio Alonso no viene de ahora. Los dirigentes manejan entre ellos números que no son para nada favorables al club desde que este se hizo cargo de la AUF como presidente. Si bien la estadística es muy discutible, ya que no hay ningún argumento para sostener que Peñarol haya ganado menos porque Alonso haya asumido su cargo, en el club de las 11 estrellas no lo entienden así.

Los dirigentes se afirman en dos datos: desde que Alonso asumió la presidencia de la AUF en abril de 2019, Peñarol no fue campeón de ningún torneo, y además ganó uno de ocho clásicos. Y lo comparan con la era inmediatamente anterior, mucho más favorable a los aurinegros.

Con relación a los campeonatos, los números que tienen en Peñarol luego de haber hecho una estadística, dicen lo siguiente:

CAMPEONATOS DISPUTADOS CON ALONSO EN LA AUF​​​ (Torneo y Campeón)

INTERMEDIO 2019:​​ LIVERPOOL​

CLAUSURA 2019:​​ NACIONAL​

URUGUAYO 2019:​​ NACIONAL​

SUPERCOPA 2020:​​ LIVERPOOL​

APERTURA 2020:​​ RENTISTAS​

INTERMEDIO 2020:​​ NACIONAL​

CLAUSURA 2020:​​ LIVERPOOL​

URUGUAYO 2020:​​ NACIONAL​

SUPERCOPA 2021:​​ NACIONAL​



TOTAL 9 CAMPEONATOS:

5 NACIONAL

3 LIVERPOOL

1 RENTISTAS

* LOS 9 CAMPEONATOS ANTES DE INGRESAR ALONSO A LA AUF (Torneo y Campeón)

CLAUSURA 2017:​​ PEÑAROL

URUGUAYO 2017:​​ PEÑAROL

SUPERCOPA 2018:​​ PEÑAROL

APERTURA 2018:​​ NACIONAL

INTERMEDIO 2018:​​ NACIONAL

CLAUSURA 2018:​​ PEÑAROL

URUGUAYO 2018:​​ PEÑAROL

SUPERCOPA 2019:​​ NACIONAL

APERTURA 2019:​​ PEÑAROL

TOTAL:

6 PEÑAROL

3 NACIONAL

Como se verá, no solo realizaron la estadística respecto a los nueve torneos jugados desde que Alonso es titular de la AUF, sino también, y para comparar, los nueve anteriores a la llegada de Alonso en los que Peñarol ganó el doble que su archirrival, Nacional, seis contra tres.

La estadística actual indica que de nueve torneos desde que Alonso es presidente, lleva a que Peñarol no ganó ningún campeonato: Nacional consiguió cinco, Liverpool tres y Rentistas uno.

Pero los números en la interna mirasol no solo se circunscriben a eso. También se toman en cuenta los clásicos disputados.

Según esos números, desde que Alonso se hizo cargo del sillón principal de la AUF, se disputaron ocho clásicos, de los que Peñarol ganó uno, Nacional tres, y los restantes cuatro fueron empates.

Tomando en cuenta los ocho clásicos anteriores a la llegada de Alonso a la Asociación, Peñarol había ganado tres de los mismos, Nacional ninguno, y hubo cinco igualdades.

ERA ALONSO:

TOTAL: 8 CLASICOS

GANADOS POR PEÑAROL: 1

GANADOS POR NACIONAL: 3

EMPATES: 4

% PUNTOS PEÑAROL: 29%

% PUNTOS NACIONAL: 54%

GOLES DE PEÑAROL: 5

GOLES DE NACIONAL: 10



LOS 8 CLASICOS ANTES DE ERA ALONSO:

GANADOS POR PEÑAROL: 3

GANADOS POR NACIONAL: 0

EMPATES: 5

% PUNTOS PEÑAROL: 58%

% PUNTOS NACIONAL: 21%

GOLES DE PEÑAROL: 13

GOLES DE NACIONAL: 8

En dicho informe interno, informan además que no fue tenido en cuenta el clásico que se suspendió por incidentes en la Tribuna Ámsterdam cuando se lanzó una garrafa hacia la fuerza policial que se encontraba en la puerta de la misma.

Lo que sucedió en la realidad

Lo que no dicen los números fríos, en los cuales incluso suman dos Supercopas Uruguayas, ganadas por Liverpool y los tricolores, las cuales no tenían posibilidades de jugarlas debido a que no habían ganado ni el Uruguayo ni el Intermedio, son varias cosas que sucedieron durante ese período.

En agosto de 2019, Peñarol aprobó la venta de Darwin Núñez a Almería en votación dividida. Eso, con el paso del tiempo, le trajo al club dividendos importantes con ingresos récord para la institución y para el fútbol uruguayo.

No obstante, también se había ido Brian Rodríguez y en el período de pases Peñarol no contrató bien.

La realidad de los hechos indica que entre otras cosas, desde que Alonso es presidente de AUF, Peñarol, por ejemplo, perdió dos finales con Nacional en cuatro días y con VAR incluido, a fines de 2019.

¿Cómo se fue el técnico Diego López de Peñarol? Entonces no tuvo el respaldo de nadie, ya que había dejado escapar la gran posibilidad de ganar el tricampeonato uruguayo.

Para 2020 comenzaba otro año y allí, los aurinegros contrataron a Diego Forlán como gran novedad. En los hechos -y luego del comienzo de la pandemia mundial por coronavirus- al flamante entrenador el consejo directivo lo dejó solo 11 partidos en su cargo y luego lo cesó.

Contrataron a Mario Saralegui como pedido expreso del entonces presidente Jorge Barrera, por cuatro meses y pese a que de alguna manera encaminó al equipo, tampoco logró quedarse en el cargo, ya que cuando Ignacio Ruglio fue electo titular carbonero, le dijo en diciembre pasado que no iban a contar con él.

Allí contrató a Mauricio Larriera, quien estuvo a punto de ser cesado del club si no le ganaba a Cerro Largo el segundo partido por la Copa Sudamericana luego de haber empatado 2-2 en el primer encuentro que iba ganando 2-0.

En plena pandemia y previo a la llegada de Saralegui, hubo diferencias para ponerse de acuerdo con las quitas de los sueldos de los futbolistas, por la que estos emitieron un comunicado en sus redes sociales explicando que negociaban con el club y, además, en jornadas posteriores, porque debieron ir al seguro de paro. Esas disputas llegaron hasta Los Aromos, algo que los propios jugadores admitieron con el paso del tiempo.

En plenas negociaciones, Walter Gargano dijo a Las Voces del Fútbol de AM 1010: "Quiero aclarar que no estamos pidiendo el 100%, eso en ningún momento se pidió, eso es mentira. Duele y molesta que pasen data que no es real". Y agregó: "Hay gente que quiere jugar sucio. Si hablamos, vamos a sacarnos las caretas; esto es chiquito y todo se sabe. Me molesta que se quiera ensuciar a referentes, a gente que ya tenemos nuestra experiencia, que nadie nos regaló nada ni nadie le puso una pistola en la cabeza a nadie para que nos firmaran un contrato. Cada uno se gana lo que merece".

Por este tema, la mayoría del consejo directivo aurinegro votó para que Gargano no jugara más en el club, aunque, no obstante, luego de unos días, el futbolista pidió disculpas en una entrevista que le realizó su propio representante, Pablo Boselli.

“Estamos en una negociación, el club adoptó una decisión y hay que respetarla pero tampoco es estar en silencio y ser atacado de una forma que no lo merecemos porque estamos haciendo lo mejor y como siempre digo, queremos lo mejor para el club. No quise ofender. No fue mi idea", expresó.

Veinte días después y tras negociaciones de Rodolfo Catino con los futbolistas, se llegó a un acuerdo por el pago de los complementos, pero no así por las deudas anteriores.

Durante seis meses de 2020, hubo inestabilidad política en el club porque se venían las elecciones, lo que también alteró la paz en Los Aromos.

El mundo Peñarol está convulsionado a raíz de los últimos dos arbitrajes que lo perjudicaron y todos los cañones aurinegros apuntan a Alonso. Peñarol trabaja con estadísticas sobre su realidad, pero no contrasta los hechos reales deportivos que lo llevaron a esta situación.