Nacional se aferra al pragmatismo y la modestia para mantener su ilusión matemática

Con perdón de Ruben Sosa y la facción de la hinchada que está molesta, pero Brian Ocampo es un jugador insustituible para este Nacional. Es verdad que es lagunero y que tiene un 2022 propenso a las lesiones. Pero tiene un talento sin par en el fútbol uruguayo. Técnica en velocidad, pegada, rompimiento en el uno contra uno, guapeza para encarar. Cualidades que en los restantes 15 equipos que disputan este Torneo Apertura no hay. Cuando pula sus defectos, cuando la virtud se extienda en el tiempo y la continuidad de buenos rendimientos se sucedan, se irá a jugar al exterior. Porque así funciona el negocio del fútbol local. Mientras el talento sea imperfecto, se queda. Cuando explota, emigra.

Sin Ocampo, desgarrado ante Estudiantes el martes de la semana pasada, Nacional le ganó este lunes 1-0 a Fénix por la 11º fecha del Torneo Apertura. Y eso no es poco. Porque no es fácil sustituir a un jugador con esas características y menos fácil es plasmar sin él las ideas de juego que pretende imponer desde principios de año Pablo Repetto. El tricolor fue así una versión modesta de sí mismo.

Leonardo Carreño Monzeglio, así festejó su gol

Y como si eso fuera poco, del lado opuesto de la cancha tampoco estuvo Alex Castro, el zurdo que maneja el balón, que es rápido, que desborda, que tira diagonales y que se asocia.

Repetto tuvo que exprimir los recursos de los que dispone para poder mantener el sistema táctico que utiliza: 4-2-3-1. Colocó a Alfonso Trezza por derecha -corazón, ida y vuelta, actitud, intensidad- y subió a la línea de extremos al lateral Camilo Cándido. Matías Zunino no juega desde el 2 de abril. Santiago Ramírez volvió al banco tras estar ausente desde el 20 de marzo. Y el DT se las tuvo que rebuscar.

Por eso los tres puntos contra Fénix valen. No solo subir al cuarto puesto del torneo y mantenerse a seis puntos del líder Deportivo Maldonado, cuando quedan 12 por disputar (cuatro fechas), sino también sacar conclusiones valiosas sobre el material del que dispone el entrenador.

En el rubro individual, José Luis Rodríguez volvió a ser fundamental en el esquema de Repetto. Tiene un desdoble comparable al de Giovanni González en el Peñarol de Larriera 2021. Y una de sus subidas terminó en el penal por mano que Manuel Monzeglio convirtió, luego de que el argentino Emmanuel Gigliotti le dejara ejecutar la pena máxima.

Leonardo Carreño

El Pumita Rodríguez, el lateral del campeonato

El triángulo final (Sergio Rochet-Léo Coelho-Nicolás Marichal) está asentado. Leandro Lozano sabe cómo dar una mano en el lateral izquierdo. Yonathan Rodríguez fue la mejor contratación del período de pases. Emmanuel Gigliotti obliga y sabe qué hacer de espaldas al arco. Diego Zabala es el agente de cambio, cada vez que entra, aporta.

Leonardo Carreño

Leandro Lozano, salida a perfil cambiado

Después, como expresión colectiva, las ausencias hicieron mella en las formas. Nacional no jugó bien. El propio Repetto lo confesó en la nota post partido: "No es fácil cuando te esperan como te esperaron. Llegó el gol que nos dio cierta tranquilidad y ellos arriesgaron. Por momentos nos complicaron, no pudimos lograr el segundo que nos hubiera dado tranquilidad, pero estos partidos hay que ganarlos, a veces no se juegan como uno quiere, pero hay que sumar porque seguimos en la pelea".

A Fénix no le fue muy complicado controlar el mermado caudal de juego tricolor. Pero la parte del plan montado por Ignacio Pallas, de contragolpear, brilló por su ausencia en el primer tiempo, más allá de una gran corrida de Sebastián De Marco y un pase a Diego Casas que remató cruzado, pero sin éxito ante Rochet.

En el complemento, obligado por las circunstancias, Fénix salió a jugar y logró generar dos chances claras para anotar. La más peligrosa fue errada por Ignacio Sosa entrando solo por el centro del área.

El ingreso de Zabala en lugar de un Monzeglio que se vio afectado por críticas recibidas y que festejó el gol sin gritos ni sonrisas, pero dándole un simbólico beso al escudo, como en un silencioso pedido de aguante a sus hinchas, le dio al tricolor otro discernimiento de mitad de cancha en adelante.

El ex Racing obligó a la defensa rival en un centro que le permitió a Cándido tomar un rebote para fusilar a un Agustín Requena que salvó con atajada formidable. Después metió un tiro combado que se fue besando el ángulo y sobre el final quiso insuflar la confianza del Colo Ramírez dejándolo solo abajo del arco. Pero el Colo anda con una nube gris encima, esas que cada tanto le tapan el sol a los goleadores.

Leonardo Carreño

Gigliotti luchando en el juego aéreo

Si en el arranque del segundo tiempo, el partido se inclinaba al empate de Fénix, en los últimos 20' se presentó más favorable para que Nacional lo liquidara. Pero no fue necesario.

El tricolor ganó y se aferra a las matemáticas para seguir en la pelea del Apertura. Mientras, sumó y quedó igual que Peñarol pensando en la Anual.

Para el sábado (Defensor Sporting) recuperará a Alex Castro. La semana próxima se enfocará en la Copa Libertadores para recibir a Vélez Sarsfield. Y ahora en el pienso de las planificaciones que se vienen hay que poner en la balanza que Ocampo lo verá de afuera.