Peñarol en estado de crispación: abrió frentes de batalla a diestra y siniestra

De punta contra el arbitraje, crispado contra el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, irritado por la plaqueta que Nacional le otorgó en el Gran Parque Central, molesto con la Comisión Disciplinaria y ahora desafiante ante el Tribunal de Ética, Peñarol amplía sus frentes de batalla y su presidente Ignacio Ruglio expresa a viva voz: "Peñarol les va a empezar a dar pelea a todos a ver quién queda parado”.

Si en los primeros 100 días de su gestión, Ruglio se trazó como principal objetivo lograr un clima de paz interno en Los Aromos y una unidad política en su consejo directivo, a partir de junio su mapa de acción comenzó a apuntar contra distintas estructuras del fútbol uruguayo.

Leonardo Carreño Ignacio Ruglio

El arbitraje fue su primer objetivo. Ya en febrero de este año, en plena disputa del Torneo Clausura, Ruglio le pidió una audiencia al Colegio de Árbitros marcando así un cambio importante con respecto a la conducción que había tenido Jorge Barrera en materia de arbitraje.

El 31 de enero, a un mes de haber sido electo presidente, tras ganarle a Danubio en Jardines y antes del clásico de la cuarta fecha contra Nacional en el Campeón del Siglo, Ruglio declaró: "A ver qué vamos hacer con este tema de los arbitrajes, (vamos) a pedir mañana mismo audiencia al Colegio de Árbitros para ver por qué pasó esto hoy: un gol clarísimo un metro habilitado, un penal que abre la mano, estoy de frente". El candidato a dirigir el partido ante Nacional era Andrés Cunha: "Creo que no, lo veré más tarde, ya le escribí a (Ignacio) Alonso, le dije que necesitaba hablar rápido con él, va a ser una noche larga para estar seguros de que las cosas van a estar como tienen que estar".

Inés Guimaraens

Ruglio el día de su primer malestar con los árbitros

El árbitro terminó siendo Andrés Matonte, que era otro de los candidatos a conducir el partido que terminó 0 a 0.

Tras empatar 0 a 0 con Liverpool en Belvedere, el presidente de Peñarol se mostró indignado por la no sanción de parte de Matonte de un penal de Christian Almeida sobre Ariel Nahuelpán: "Vamos a ir al Ejecutivo y que pase lo que tenga que pasar: fue alevoso el penal a Nahuelpán".

Esas heridas se volvieron a abrir el 2 de junio, cuando Diego Riveiro no le cobró sobre la hora un penal por mano de Yvo Calleros. Esa misma noche, el vicepresidente de la AUF Gastón Tealdi estuvo a punto de presentar la renuncia a su cargo.

Leonardo Carreño

Gastón Tealdi sigue en la vicepresidencia de la AUF

Durante un día flotó en el aire la posibilidad de que Peñarol le retirara la confianza al Ejecutivo de Alonso y retirar a todos sus miembros políticos de la AUF. Nada nuevo bajo el sol del fútbol uruguayo. Nacional había ejecutado esa misma movida en noviembre de 2019, también molesto por lo que entendían -al igual que en el caso actual de Peñarol, fruto de una sesgada interpretación de los hechos-, una serie de fallos arbitrales perjudiciales.

Peñarol se manejó entonces una insólita estadística en la que concluían que desde que Alonso -hincha de Rampla Juniors- preside la AUF su equipo no pudo ganar ningún campeonato.

Leonardo Carreño

Ignacio Alonso, presidente de la AUF

El raid mediático de Ruglio para criticar a los árbitros llevó a que la Asociación Uruguaya de Ábitros de Fútbol (Audaf) denunciara al presidente de Peñarol por poner en "duda la transparencia del arbitraje, cuestionando y criticando las decisiones tomadas en campo de juego, y haciendo comentarios en referencia a teorías conspirativas y errores continuos para con su club". La denuncia fue presentada ante el Colegio de Árbitros y este organismo la derivó al Tribunal de Ética.

Poco antes de conocerse esta denuncia, el propio Tribunal de Ética castigó con 30 días de suspensión para ingresar a los espectáculos deportivos y de toda actividad relacionada con el fútbol al prosecretario de Peñarol Jorge Nirenberg debido a un posteo ofensivo contra Nacional realizado en un estado de WhatsApp y por haber insultado al árbitro Christian Ferreyra durante el partido del Clausura 2020 contra Defensor Sporting (disputado a fines de enero de 2021).

La reacción de Ruglio fue enérgica: “Me van a tener que mandar a mí junto con él a la lista negra y Peñarol les va a empezar a dar pelea a todos a ver quién queda parado. El poder en todos los ámbitos que les han dado ya es desmedido y poner a un tipo de bien y a un directivo en la lista negra es la gota que desborda el vaso. Vayan viendo cómo mandan al presidente de Peñarol a la lista negra porque voy a ir a denunciar las mismas cosas que todos vemos. Juegan con nuestro trabajo y definen los campeonatos fuera de la cancha y después se ofenden si nos quejamos”.

En medio de esa ola de críticas contra el arbitraje, los jugadores de Peñarol presentaron una carta ante la Mutual afirmando que no se sentían representados por el integrante de la Comisión Disciplinaria de la AUF Juan Pablo Decia.

"Tengo elementos de sobra para inferir que esto no surgió de forma espontánea de parte de los jugadores, porque los jugadores no tienen un solo argumento para decir que no he sido ecuánime, objetivo y garantista durante todos los años que he ejercido mi cargo", dijo Decia a Referí expresando que Peñarol ya había hecho gestiones en un Consejo de Liga, ante el ejecutivo de la AUF y ante la directiva de la Mutual para removerlo de su cargo. Esas últimas gestiones, que tampoco prosperaron, se realizaron bajo el mandato de Barrera en febrero de 2020.

A esta tensa situación se sumó la visita de Peñarol al Gran Parque Central por la novena fecha del Apertura, en un clásico que estuvo marcado por la gestión de la directiva tricolor de lograr traer más rápido desde Brasil a sus jugadores cedidos a la selección uruguaya que disputó la Copa América. El tricolor se impuso 2 a 0.

Antes del partido, la directiva de Nacional con José Decurnex a la cabeza, le ofrendó a Peñarol una plaqueta por su retorno al Gran Parque Central, en la cual se mencionaba que este era el clásico 38 entre ambos rivales y que el Parque es el primer estadio mundialista. Cuando Decurnex habló en la transmisión de Tenfield hizo especial hincapié en su alocución en que Peñarol nació en 1914 y que desde entonces se disputaron 38 clásicos.

Diego Battiste

Ruglio y la directiva de Peñarol en el clásico del domingo

Antes de aceptar el regalo, Ruglio le dejó en claro a Decurnex que Peñarol había inaugurado el Parque antes de que fuera propiedad de Nacional y que el primer clásico en ese estadio, en 1900 según la versión histórica de Peñarol, lo ganó el aurinegro.

Ese hecho fue tratado en la directiva del martes donde la molestia que expresó en su cuenta de Twitter el secretario general del club, Evaristo González ("Esta plaqueta es una falta de respeto a nuestro Club. Miente sobre la Historia de los Clásicos. Triste ver la forma de recibirnos. No me sorprende. Que diferentes que somos") se intensificó y se ramificó entre varios consejeros.

Peñarol volverá a visitar el Parque el jueves de la semana próxima (hora 21:30) por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y una semana después la serie se definirá en el Campeón del Siglo.

Esos dos clásicos y los próximos partidos en el Apertura (Cerrito y Liverpool) serán claves para determinar la continuidad de Mauricio Larriera al frente del equipo.

Pero más allá de lo deportivo, donde Peñarol se juega mucho, el presidente Ruglio está dispuesto a dar pelea "contra todos" en todos los frentes.