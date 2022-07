Suárez a Nacional: el triunfo que hinchas y el presidente celebraron como un campeonato ganado en la hora

El jueves 7 de julio a las 9.31, antes que a cualquier otro medio, Luis Suárez le dijo al periodista de Referí Juan José Díaz: "Sí llegué a ilusionarme con River, también lo hice con Nacional que fue mi casa". La declaración despertaba una de las situaciones más inverosímiles que se pudiera imaginar en el fútbol uruguayo.

¿Luis Suárez jugando en Nacional a sus 35 años, un año después de ser campeón en España, cuando aún tiene plena vigencia para jugar en Europa y con un Mundial a cuatro meses? Impensado.

Sin embargo, primero José Fuentes, desde el lugar más humilde, aceptó que pudo haber sido un error no haberlo llamado, cuando River Plate coqueteaba con el delantero, y posteriormente con la improvisada campaña de marketing que montaron los hinchas, consiguieron el histórico regreso del goleador de la selección a Los Céspedes.

Ese 7 de julio, el presidente empezó a poner paños fríos a la frase del Pistolero que calaba hondo en el corazón del hincha tricolor y en la directiva del club: "Estoy sorprendido porque los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación".

Leonardo Carreño José Fuentes, presidente de Nacional

No fue todo. También Fuentes tuvo que sobreponerse a un concepto del jugador que parecía lapidario hace 19 días: “El llamado (de Nacional) ahora sería incoherente. ¿Por qué? Porque Luis Suárez está pidiendo que lo llame Nacional. Yo no quiero que me llame Nacional ahora. Fue solamente un comentario. Yo no le cerré la puerta a ningún club de los que me llamaron. Estoy analizando y viendo deportivamente qué es lo mejor. Que Nacional esté compitiendo a nivel internacional es importante”.

Fuentes, el presidente de carácter noble y de actitudes medidas, que no levanta la voz y mantiene siempre un perfil bajo, asumió su liderazgo desde el lugar en el que mejor se desenvuelve. El presidente le pidió disculpas públicas a Suárez porque no lo llamó para ofrecerle volver, e inició un raid mediático, que incluyó la confesión más ingenua: que no tenía el teléfono de Suárez y que le había escrito a quien había sido gerente de marketing del club y que ahora trabajaba con el Pistolero para saber si podía ayudarlo a llegar al delantero.

Desde esa actitud y con la impresionante caja de resonancia de los hinchas, comenzó a construir la mejor estrategia de marketing que jamás hubiera imaginado el presidente, Nacional, y mucho menos Suárez que seguía esperando un ofrecimiento para continuar en Europa.

Si hubieran programado esta campaña, no le habría salido tan bien.

#SuarezaNacional, impulsaron a través de miles de cuentas; las súplicas de los hinchas al Pistolero en las redes sociales; los mensajes, y los videos fueron socavando la muralla que mantenía alejado al goleador histórico de la selección.

En dos semanas habían transformado todo en un tsunami emocional que tumbó al jugador que quería seguir en la elite de Europa.

La ausencia de ofertas de los grandes equipos de Europa, esos que solían buscarlo en sus tiempos de esplendor y por quien pagaban millonarios contratos y el Mundial a cuatro meses, fueron alimentando el escenario perfecto para la vuelta de Suárez. Que, incluso cuando estaba cerca, parecía imposible luego de tanto silencio. Entre el viaje de Fuentes a Madrid y la respuesta de este martes pasaron seis días.

Mientras tanto los hinchas seguían sumando de a uno, pero en miles de cuentas, a la improvisada campaña.

La imagen de Suárez vistió los perfiles de los hinchas de Uruguay y del mundo. Los posteos #SuarezaNacional alcanzaron registros históricos en las redes sociales. Así se completó la obra.

Un Gran Parque Central lleno de hinchas el jueves pasado ante Cerrito con caretas de Suárez y carteles con el hashtag que fue Tendencia en Twitter durante dos semanas pretendían darle el toque final.

Sin embargo, para hacer más dramática la llegada del delantero y aumentar la incertidumbre, las ofertas que recibió en los últimos días plantearon dudas sobre su regreso.

Este martes, Suárez anunció el preacuerdo con Nacional y los hinchas celebraron la noticia como un campeonato ganado en la hora y con un gol con la mano (sin VAR).

Pueden festejar que la llegada del Pistolero es el triunfo de los hinchas que se embanderaron y mostraron que todos juntos tienen un poder único, y que tienen un presidente que se remangó para lograr la patriada de traer a Suárez de regreso a Los Céspedes por unos meses.

Desde la próxima semana hablará el fútbol. Los sueños de los hinchas de ir por la Sudamericana, con el objetivo de conquistar el 1° de octubre un título de internacional de Conmebol como no ocurre desde hace 33 años, y el Campeonato Uruguayo en noviembre.