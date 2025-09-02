Nació en una familia emprendedora, se prometió nunca fundar su propia empresa y terminó convirtiéndose en el socio que sentía que le faltaba a su padre

Hace más de dos décadas que Ana Inés Echavarren forma parte de Infocorp, una empresa de software especializada en soluciones para la banca digital con base en Montevideo y operaciones en toda América Latina y el Caribe. Durante estas dos décadas ha sido testigo y protagonista de la evolución del sueño emprendedo r de Gabriel Colla , un sueño que con el tiempo y sobre todo tras convertirse en CEO de la empresa, ha sabido hacer suyo.

Hija de un “emprendedor serial”, Echavarren creció viendo de cerca tanto las oportunidades como los desafíos que conlleva emprende r y hoy su rol, su estilo de liderazgo y su motivación tienen fuertes raíces en su infancia.

“No me di cuenta todo lo que aportó crecer en una familia emprendedora hasta muchísimo después. Aprendí a tomar riesgos, a innovar y que el fracaso es parte totalmente natural de la vida ”, contó la ejecutiva en un nuevo episodio de Más allá del éxito, un ciclo de entrevistas de Endeavor y El Observador que pone el foco en el lado más humano del emprendedurismo.

Sin embargo, al ver de cerca las dificultades que enfrentaba su padre y el impacto que esas experiencias tenían en la vida familiar, se dijo a sí misma que nunca iba a ser emprendedora ni pondría su propia empresa.

“Veía que mi papá soñaba en grande, pero que estaba muy solo y que la ejecución no era tan buena. Me dije que iba a ser ese socio que veía que le faltaba, que se pregunta a dónde se quiere llegar, que hace planes para alcanzar eso, que pone objetivos”, sostuvo.

Durante la entrevista Echavaren habló también de cuál fue su primer fracaso en un puesto de liderazgo, cómo lo vivió y la enseñanza que le dejó.

“Me acuerdo de sentarme en el estacionamiento de un banco a llorar porque no podía creer lo que me había pasado. Entendí que siempre hay cosas que podes no saber, que primero hay que escuchar, aprendí a negociar, y a comprender los intereses detrás de las posiciones”, reconoció.

Por otra parte, la líder de Infocorp compartió los momentos en los que se sintió juzgada y culpable desde su rol de madre y el consejo que le dio una psicóloga para lograr combinar las distintas facetas de su vida.

“Estoy solo en los lugares donde aporto valor, y todavía sigo viendo esos lugares en donde que yo esté hace la diferencia y mueve las cosas, el día que vea que eso no está más, ese será el día que me iré”, dijo sobre cómo se imagina su futuro y cuáles son las claves para mantener la motivación durante 20 años trabajando para la misma empresa.

